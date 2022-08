L'Oroscopo di lunedì 15 agosto preannuncia una giornata energica ed emozionante. Le previsioni astrologiche descrivono gli aspetti fondamentali della routine quotidiana dei segni zodiacali. In particolare si concentrano sull'amore e le amicizie. Ci sarà chi penserà solo a divertirsi e chi vorrà fare colpo sul prossimo.

Nel dettaglio Leone, Pesci e Toro saranno carichi di energia, mentre Ariete, Acquario e Scorpione non vedranno l'ora di festeggiare. Bilancia, Gemelli e Sagittario dovranno scendere a patti con i loro sentimenti e, infine, Capricorno, Cancro e Vergine si sentiranno stressati.

L'oroscopo del 15 agosto è accompagnato dalla classifica finale, che mette in luce la posizione di ogni segno.

Previsioni astrologiche e classifica del 15 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete piuttosto socievoli. Interagirete con sicurezza, senza dire mai niente di troppo. Preferirete non rivelare le vostre carte perché prima vorrete conoscere meglio le altre persone. Questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio. A ogni modo sarete molto felici di questa giornata. Voto 8.

Toro: sarete l'anima della festa. Con poche parole e semplici gesti, farete divertire tutti gli invitati. Amerete mettervi ai fornelli e giocare con la fantasia. Non sarete affatto soli perché, in ogni occasione, troverete amici pronti a condividere la vostra simpatia.

Le frecce di Cupido scoccheranno incontrastate. Voto 8.5.

Gemelli: la giornata non inizierà nel modo più giusto. Nonostante gli sforzi, infatti, la relazione di coppia prenderà una svolta indesiderata. Proverete a porre rimedio, ma gli amici e i parenti noteranno la presenza di qualcosa di diverso. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a risolvere il prima possibile.

Voto 6.

Cancro: non sarete dell'umore giusto per festeggiare. Non avrete voglia di confrontarvi con gli altri e di aprire il vostro cuore. Preferirete isolarvi, alla ricerca di soluzioni adatte alla vostra situazioni. L'ansia e lo stress, però, potrebbero prendere il sopravvento. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non fuggire.

Voto 4.5.

Oroscopo e voti del giorno 15 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete pronti a vivere nuove esperienze. Avrete voglia di trascorrere il tempo con i vostri amici e di circondarvi solo di positività. Sarete molto attivi, in tutti gli ambiti della vostra vita. Il rapporto con la famiglia, grazie agli sforzi di ciascuno di voi, migliorerà drasticamente. La giornata potrebbe riservarvi una piccola sorpresa. Voto 9.5.

Vergine: farete molta fatica a rilassarvi. Vi renderete conto di aver tirato troppo la corda. Avrete bisogno di pensare più a voi stessi e meno alle responsabilità di cui vi siete fatti carico. Le previsioni astrologiche vi consiglia di cominciare a delegare determinati compiti: non ve ne pentirete.

Voto 4.

Bilancia: sarete poco collaborativi nei confronti del partner. Le recenti discussioni, infatti, vi hanno spinto a mettere in discussione l'intero rapporto. Cercherete di rimanere a casa e di non condividere con gli altri la vostra delusione. Per il momento, infatti, non sarete ancora pronti a parlarne. Voto 6.5.

Scorpione: non avrete voglia di pensare ai problemi lavorativi o a quelli sentimentali. Cercherete di godervi i momenti più divertenti, tralasciando le domande indiscrete e le insinuazioni di cattivo gusto. Il vostro piano avrà successo solo a metà. Il vostro umore, infatti, vi condizionerà. Voto 7.

Previsioni zodiacali di Ferragosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la situazione sentimentale vi metterà a dura prova.

Non sarete d'accordo con il partner, soprattutto con le sue affermazioni sul futuro di coppia. Cercherete di opporvi, ma ogni tentativo terminerà con un brusco litigio. Sarà importante trovare il momento più opportuno per discuterne. Voto 5.5.

Capricorno: non riuscirete a non smettere di pensare al lavoro. Nonostante l'aria di festa, con la mente, penserete alle scadenze imminenti. Gli amici noteranno una certa preoccupazione sul vostro volto. Questo non tranquillizzerà neanche la famiglia che farà di tutto per farvi tornare a sorridere. Voto 5.

Acquario: farete di tutti per gli altri. Non avrete paura di esporvi perché amici e famiglia verranno prima di qualunque altra cosa. Sarete soddisfatti dei risultati ottenuti, ma fate attenzione a non trascurarvi.

Anche voi, proprio come tutti, avrete bisogno di amore e di attenzioni. Voto 7.5.

Pesci: questa giornata vi permetterà di prendere le distanze dalla vita quotidiana. Mostrerete un lato inedito del vostro carattere. Amici e parenti non potranno fare a meno di rimanere stupiti, ma anche il partner sarà impressionato. Non metterete alcun limite al divertimento e alla spensieratezza. Voto 9.

Classifica finale del 15 agosto dei 12 segni zodiacali