È pronto l'oroscopo settimanale 15-21 agosto. È la settimana di Ferragosto, molti di voi saranno in vacanza, ma la curiosità di sapere che cosa accadrà a livello amoroso, affettivo, lavorativo e finanziario sarà comunque molto alta. E le stelle, come al solito, sono pronte a soddisfare la vostra sete di curiosità. Ecco le previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 agosto.

Oroscopo e previsioni settimanali fino al 21 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa è una settimana meravigliosa per voi e per i vostri cari.

Riceverete buone notizie che vi aiuteranno a pensare in maniera positiva alla vita. I membri della vostra famiglia saranno di grande supporto in qualsiasi compito voi svolgiate. Vi aiuteranno ad agire in modo maturo e a completare i vostri compiti con largo anticipo. Potete pianificare un viaggio con la persona che amate in un posto vicino per rilassarvi. Il vostro lavoro andrà avanti come al solito e avrete molto tempo libero. Dovete comunicare meglio con i piani alti per ottenere una promozione o un aumento del vostro stipendio. La vostra condizione finanziaria sarà stabile, il che vi aiuterà a investire in progetti molto redditizi. Anche i vostri risparmi aumenteranno notevolmente. Dovete investire meglio per avere un futuro stabile.

Questa sarà una settimana fruttuosa per voi e la vostra famiglia. Dovete dare priorità a certe cose nella vostra vita, tutto il resto andrà al suo posto molto presto.

Toro – Sarà una settimana proficua per molti nativi del Toro. Questo perché non solo sarete in grado di bilanciare la vostra vita, ma anche di ottenere il riconoscimento molto presto.

Vi meritata tutta la felicità della vita, e questo è il momento giusto per godervela. La vostra famiglia e i vostri parenti vi saranno di grande aiuto. Dovete trascorrere del tempo di qualità con loro per farli sentire meglio. Questo sarà un momento di relax per voi per quanto riguarda gli orari di lavoro. Avete lavorato sodo per molto tempo e ora è il momento di godervi il vostro tempo libero.

I vostri colleghi vi inviteranno a un evento divertente. Quindi, uscite e create dei ricordi cari. Le finanze miglioreranno come mai prima d’ora. Investirete in progetti fruttuosi e il vostro partner sarà la vostra guida, supportandovi durante tutto il percorso. Questa settimana sarà uno dei momenti migliori per voi e i vostri cari. Raggiungerete nuove vette di successo e allo stesso tempo stabilirete la vostra autostima.

Gemelli – Questa settimana vi invita a non litigare su cose banali con le persone a cui volete tanto bene e i vicini di casa. L’unica cosa che potete fare è coltivare l’arte della pazienza. I membri della vostra famiglia saranno di grande supporto per quanto riguarda le vostre decisioni rischiose.

Siate grati per avere persone nella vostra vita che agiscono costantemente come supporto guida. La vostra professione richiede più talento ed energia. Fate del vostro meglio in modo da poter avere una vista stabile. I superiori rimarranno impressionati dalle vostre capacità lavorative. La vostra situazione finanziaria non sarà stabile, dovete ridurre le spese inutili. La seconda parte della settimana regalerà un miscuglio di emozioni. Non sarete in grado di decidere cos’è meglio nella vostra vita. È sempre meglio chiedere consigli a una persona esperta e imparare da lei.

Cancro – Si prospetta una settimana proficua, questo perché non solo sarete in grado di raggiungere nuove vette di successo, ma anche apportare i cambiamenti necessari nella vostra vita.

È assolutamente essenziale rimanere ottimisti riguardo alla vita. I vostri familiari, in particolare i vostri genitori, vi guideranno lungo la strada giusta. Ascoltateli con molta attenzione in modo da poter prendere le giuste decisioni nella vita. E voi genitori sarete orgogliosi dei vostri figli. Farete bene a livello professionale, il che vi consentirà anche di pensare in maniera costruttiva alla vostra vita. Le vostre finanze saranno abbastanza redditizie da permettervi di apportare determinati cambiamenti nella vostra vita. Potrete investire in grandi aziende, che vi permetteranno di migliorare i vostri risparmi. Pensate prima di parlare di questioni cruciali, altrimenti finirete per ferire gli altri.

Previsioni zodiacali da lunedì 15 a domenica 21 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Questo è il momento migliore per voi per emergere come un essere umano migliore, sia caratterialmente che spiritualmente. Ricevete ampie opportunità per trascorrere del tempo con voi stessi. Riceverete anche buone notizie che vi renderanno ottimista sulla vita. Siate consapevoli di come guidare i vostri figli riguardo a questioni delicate. La vostra vita professionale sarà abbastanza favorevole. Trascorrendo del tempo di qualità con voi stessi vi aiuterà a rilassarvi e a conoscere meglio le vostre intenzioni. Le finanze saranno stabili a partire dal giorno di Ferragosto. È anche un buon periodo per investire in progetti fruttuosi.

Anche il rapporto con il vostro partner migliorerà con il tempo. Se avete una relazione seria, potreste già pensare al matrimonio o alla convivenza. Questa settimana sarà migliore per voi e la vostra famiglia. Riuscirete a rilassarvi e a raggiungere la stabilità mentale.

Vergine – Questa settimana proficua vi aiuterà a fare alcuni cambiamenti nella vostra vita. Pensate positivamente alla vostra carriera. La vostra famiglia ha bisogno delle vostre attenzioni e cure. Cercate di trascorrere del tempo di qualità con i vostri fratelli e le vostre sorelle. Avete bisogno del supporto costante del vostro partner, qualunque cosa accada. Cercate di non parlare in maniera dura con nessuno. La vostra professione vi permetterà di rilassarvi questa settimana e di dedicarvi ad alcune attività divertenti nel vostro tempo libero.

Dovete connettervi meglio con i vostri colleghi di lavoro in modo da poter chiedere il loro aiuto quando necessario. La vostra situazione finanziaria migliorerà giorno dopo giorno. Per ora, dovete risparmiare ogni centesimo del vostro guadagno. Molto presto, potrete investire in qualcosa di redditizio che vi aiuterà a migliorare i vostri risparmi. La seconda settimana di agosto sarà molto favorevole. Cogliete al volo ogni opportunità.

Bilancia – Sarà una settimana migliore per voi e la vostra famiglia, sarete in grado di mantenere la pace e la felicità nella vostra vita. Prendetevi più cura dei vostri familiari, controllare le loro condizioni mediche e rendeteli stabili. È un buon periodo per iniziare qualcosa di nuovo.

La vostra vita professionale sarà fantastica, potrete dimostrare il vostro valore di fronte ai vostri colleghi e alle autorità superiori. Vi permetterà di ricevere una promozione. Questa settimana sarete in grado di completare tutte le vostre attività in sospeso. Prendetevi più cura delle vostre finanze, dovete risparmiare il più possibile in modo da avere un futuro stabile. Il vostro partner vi aiuterà in questo compito e ne uscirete vittoriosi. Questa settimana vi insegnerà molte lezioni importanti, cercate di imparare qualcosa di nuovo in modo da poter migliorare il vostro stile di vita.

Scorpione – Molti di voi si divertiranno un mondo questa settimana. Questo perché sarete in grado ci conciliare la vostra vita personale e professionale nel miglior modo possibile.

Sarete anche in grado di prendervi cura delle persone a voi care e aiutarle di conseguenza. La vostra vita personale e amorosa sarà stabile. Non dimenticatevi di partecipare a diverse attività sociali. Il matrimonio o la convivenza è uno dei vostri obiettivi di quest’anno. La vostra onestà e diligenza vi aiuteranno a ottenere il riconoscimento nella vostra vita lavorativa. I vostri avversari non saranno in grado di farvi del male e ne uscirete vittoriosi in ogni modo. È un buon momento per pensare a nuove prospettive di business. Le vostre finanze continueranno a migliorare rapidamente. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, ma è necessario tenersi costantemente informati al riguardo. Dovete rafforzare il rapporto con il vostro partner d’amore, cercate di non lasciare che la negatività intorno a voi influisca sul vostro rapporto di coppia.

La settimana 15-21 agosto secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarà una settimana meravigliosa per molti nati in Sagittario. Questo perché otterrete riconoscimenti e fama in pochissimo tempo. I vostri familiari vi forniranno preziosi consigli a lungo termine. Cercate di trascorrere del tempo di qualità con loro e portateli a fare un viaggio da qualche parte nelle vicinanze. Vi aiuterà a rilassarvi e anche a renderli felici e soddisfatti. La vostra professione richiederà più tempo ed energia. Non lasciate che gli altri influenzino negativamente ciò che state costruendo. Dovete sforzarvi ancora di più, se desiderate una vita stabile. Riceverete molti aiuti e supporto anche dai colleghi di lavoro.

Le finanze, secondo l'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 agosto, saranno molto stabili, quindi, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Dovete risparmiare in modo da poter avere una vita spensierata. I problemi di coppia che nasceranno in questa settimana saranno tutti facilmente risolvibili. Abbiate più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità e brillerete come mai prima d’ora.

Capricorno – Questa settimana sarà problematica per voi e i vostri cari. Cercate di non indulgere in nessun tipo di discussioni e di rimanere il più passivi possibili. Il rapporto con la vostra famiglia si deteriorerà un po’, non sarà necessario che voi spiegate loro le vostre intenzioni. Molto presto, la vostra famiglia sarà in grado di rendersi conto dell’incapacità di capirvi. Dovete concentrarvi sul vostro lavoro in questo periodo. Provate a completare tutte le attività in sospeso, oppure affrontare gli aspri commenti da parte dei vostri superiori. La vostra situazione finanziaria sarà stabile questa settimana, ma per gli investimenti dovrete aspettare il mese di settembre. Le stelle non sono a vostro favore, quindi, è meglio non intraprendere progetti rischiosi. Dovete fare attenzione questa settimana, altrimenti i vostri nemici riusciranno a farvi fuori. Dovete anche comunicare meglio con la persona che amate, per rafforzare il vostro rapporto di coppia.

Acquario – Sarà una settimana proficua per molti nativi dell’Acquario. Questo perché non solo sarete in grado di bilanciare la vostra vita, ma anche di ottenere il riconoscimento molto presto. Vi meritate tutta la felicità e questo è il momento giusto per godervela. La vostra famiglia e i vostri parenti vi saranno di grande aiuto. È importante trascorrere del tempo di qualità con le persone che amate per farle sentire meglio. Questa settimana vi permetterà di rilassarvi e di ricaricare le batterie prima di tornare dalle ferie. Negli ultimi mesi avete lavorato sodo e adesso è il momento di godervi il vostro tempo libero. I vostri colleghi vi inviteranno per divertirvi, quindi, uscite e create dei ricordi cari. Le finanze miglioreranno come mai prima d’ora. Sarete in grado di fare ottimi investimenti e il vostro partner sarà la vostra guida, supportandovi durante tutto il vostro percorso. A breve raggiungerete nuove vette di successo e allo stesso tempo migliorerete la vostra autostima.

Pesci – Questa è una settimana meravigliosa per voi e per le persone che amate tanto. Riceverete buone notizie che vi aiuteranno a guardare la vostra vita con più ottimismo. Questo è ciò che afferma l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 agosto. I membri della vostra famiglia saranno di grande supporto in qualsiasi compito voi svolgiate. Vi aiuteranno ad agire in maniera matura e a completare i vostri compiti con largo anticipo. Potete pianificare un viaggio con la vostra anima gemella in un posto esotico per vivere memorabili avventure. Il vostro lavoro andrà avanti come al solito. Dovete comunicare meglio con i vostri superiori per ottenere una promozione o un aumento del vostro stipendio. La vostra condizione finanziaria sarà stabile, il che vi aiuterà a investire in progetti redditizi. Anche i vostri risparmi aumenteranno notevolmente. Dovete investire meglio per avere un futuro stabile. Dovete dare priorità a certe cose nella vostra vita, tutto il resto andrà al suo posto molto presto.