L'Oroscopo del 16 agosto 2022 preannuncia un Toro molto passionale, mentre i nativi in Gemelli potrebbero ricevere una telefonata importante dal superiore al lavoro.

Di seguito, le previsioni astrologiche del 16 agosto per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 16/8: da Ariete a Vergine

Ariete: il partner continua ad essere molto possessivo e insicuro. Questa è la giornata giusta per concedersi un'escursione in montagna. L'effetto del condizionatore sulla salute si fa sentire e potreste soffrire di mal di gola.

Toro: tra gare e allenamenti, l'attività sportiva è in prima fila.

Passione al massimo con il partner. L'emicrania da stress rischia di rovinare gli appuntamenti che avete in programma.

Gemelli: giornata di relax che, però, potrebbe essere interrotta da una telefonata inattesa del superiore al lavoro. I single possono contare su amici travolgenti e simpatici. Non siete al massimo della vitalità, dunque cercate di rimandare ad un momento migliore degli impegni di rilievo.

Cancro: con il partner i sentimenti sono dolci e intensi. Favoriti i viaggi al mare, o anche in montagna o al lago. Per la giornata del 16 agosto, fate attenzione ad un pizzico di nervosismo di troppo.

Leone: per chi lavora nel turismo o nella ristorazione questo è un momento molto intenso.

La passione potrebbe travolgere all'improvviso i cuori solitari. A metà giornata potreste accusare qualche malessere.

Vergine: le vacanze sono già un ricordo e siete chiamati a rientrare al lavoro. I single rischiano di andare incontro ad una delusione amorosa che potrebbe aprire una crisi interiore. Le allergie sono in aumento, così come il torcicollo.

Previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: il volontariato è la soluzione giusta come impegno sociale e per allontanare alcuni pensieri fastidiosi. Nervosismo nella vita di coppia con discussioni dietro l'angolo. Siete sotto stress per un evento traumatico recente.

Scorpione: l'oroscopo del 16 agosto prevede una giornata di battibecchi con il partner.

In azienda vi potrebbero chiedere di fare degli straordinari per portare a termine alcuni progetti di lavoro. Il sistema nervoso è piuttosto provato dal caldo intenso delle ultime settimane.

Sagittario: non è la giornata giusta per fare esperimenti in cucina. Se proprio volete osare, fatelo con l'anima gemella. Avete tanta voglia di relax, e le terme potrebbero essere la soluzione giusta per voi.

Capricorno: le discussioni ruoteranno intorno all'educazione dei figli. Cercate di allentare la tensione concedendovi una giornata al mare o al lago. Potreste soffrire di crampi allo stomaco.

Acquario: in famiglia cercate di tenere il punto su alcune questioni delicate. L'oroscopo di martedì 16 agosto vi mette in guardia da eventuali guasti agli elettrodomestici.

Se soffrite di bruciori allo stomaco, forse è il caso di cambiare la vostra alimentazione.

Pesci: sarete in grado di aiutare gli amici sia in senso pratico che finanziario. Felicità nella vita di coppia, nonostante qualche piccola discussione. Ricordate che la vostra pelle è delicata, quindi non dimenticate di prendervene cura per evitare un eritema solare.