L'Oroscopo di sabato 27 agosto ha in serbo innumerevoli novità. Le previsioni zodiacali, grazie ai transiti dei pianeti, definiscono gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi sarà legatissimo al lavoro e chi avrà bisogno di prendersi una pausa.

Pesci, Scorpione e Cancro si troveranno ai primi posti della classifica, seguiti subito dopo da Gemelli, Leone e Vergine. Al contrario Toro, Capricorno e Ariete faranno fatica a integrarsi e per finire Bilancia, Sagittario e Acquario non saranno favoriti dalle stelle.

Dopo l'oroscopo del 27 agosto disponibile anche la classifica finale, stilata sui voti ricevuti da ogni segno.

Previsioni zodiacali del giorno 27 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vi troverete bene con persone troppo diverse da voi. Sarete tentati di frequentare solo coloro che riescono a comprendere davvero il vostro vero carattere. Non vi tirerete indietro davanti agli impegni lavorativi, però, almeno per ora, non sarete disposti a fare gioco di squadra con i colleghi. Voto 5.5.

Toro: sarete molto selettivi nei rapporti con le persone. Farete fatica a stringere amicizia con chiunque. Prima di agire, vorrete avere un quadro generare del carattere altrui. Reagirete con forza ai soprusi e sarete contrari a determinati comportamenti.

La famiglia potrebbe rimanere un po' perplessa. Voto 6.5.

Gemelli: vorrete imparare qualcosa di nuovo. Per nessun motivo, accetterete l'idea di smettere di alimentare la vostra conoscenza. Proverete una forte attrazione per le discipline astratte, però, in alcune circostanze, anche quelle pratiche potrebbero entrare a far parte della vostra vita quotidiana.

Voto 8.

Cancro: questo sabato risveglierà importanti sentimenti. Vorrete stare accanto agli amici e coinvolgere la famiglia nei progetti futuri. Non accetterete un no come risposta. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non stancarvi troppo. Pause brevi e ripetute faranno bene al vostro stato emotivo. Voto 8.5.

Oroscopo e classifica del 27 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete pronti a lasciarvi l'estate alle spalle. Avete avuto modo di frequentare nuovi amici e di vivere esperienze inaspettate, adesso, però, vorrete concentrarvi solo sul lavoro e sulle opportunità da poter sfruttare. Accederete a incarichi di grande responsabilità, che metteranno alla prova le vostre capacità. Voto 7.5.

Vergine: sarete sicuri di voi stessi. Crederete nelle vostre risorse, ma potreste non riuscire a sfruttarle completamente. Dovrete attendere l'arrivo della situazione adatta. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non concedere facilmente la vostra fiducia: potreste rimanere delusi. Voto 7.

Bilancia: purtroppo, la giornata vi metterà davanti a verità difficili da accettare, soprattutto in ambito sentimentale.

Il conforto degli amici vi aiuterà ad andare avanti, ma solo il tempo potrà fare il suo corso. Inoltre, anche sul posto di lavoro, vi sentirete un po' confusi e a disagio per via di alcuni errori di valutazione. Voto 5.

Scorpione: cercherete di svolgere il vostro lavoro al meglio. Rispetterete tutte le scadenze perché vorrete fare una buona impressione sul capo e sui colleghi. Non sarete in difficoltà, neanche delle situazioni più complesse. La vostra preparazione vi consentirà di rispondere in modo adeguato ai problemi. Voto 9.

Previsioni astrologiche e voti del 27 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi renderete conto di non aver intrapreso la strada giusta per voi. Vorrete tornare sui vostri passi, ma il parere della famiglia vi bloccherà.

Infatti, riceverete consigli contrastanti da parte delle persone care. Ci sarà chi vi spronerà a seguire il cuor e chi farà di tutto per spingere a mettere al primo posto la logica. Voto 4.5.

Capricorno: avrete l'impressione di non trovare conforto in nessun contesto. Non vorrete uniformarvi agli amici, né partecipare alle cene in famiglia. Preferirete rimanere da soli per riflettere sul futuro e sui vostri desideri. In ambito sentimentale, le cose non andranno molto meglio. Voto 6.

Acquario: le liti in famiglia diventeranno sempre più difficili da gestire. Perderete il controllo della situazione e temerete davvero di non poterlo recuperare. Solo una spiccata razionalità e un'incrollabile forza interiore potranno aiutarvi a lasciarvi le spalle questa situazione.

Il lato emotivo ne soffrirà. Voto 4.

Pesci: sarete pieni di energie. Vivrete ogni momento intensamente, senza farvi trascinare da pensieri negativi o non legati al contesto. In ambito sentimentale, proverete sentimenti speciali per la persona amata. Il vostro feeling sarà così forte da essere notato anche da coloro che vi conoscono meno. Voto 9.5.

