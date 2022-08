È pronto l'oroscopo del 27 agosto 2022. Inizia l’ultimo weekend di agosto, quali novità portano le stelle? Ciò che dovete sapere è che è arrivato il momento di smettere di pensare troppo e iniziate a pianificare i progetti in vista dell’autunno. Sapete benissimo a cosa dovreste mirare e non c’è dubbio che raggiungerete il vostro obiettivo. Non poltrite troppo e mettetevi subito all’opera. A seguire, l'astrologia applicata alla giornata di sabato 27 agosto e le previsioni con le pagelle astrologiche, con voto da 0 (giorno estremamente complicato) a 10 (giorno estremamente facile).

Oroscopo del giorno 27 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Nessuno sarà immune al vostro fascino in queste 24 ore. Le vostre parole spalancheranno parecchie porte e tutto ciò che dovete fare è attraversale. Come utilizzare questo potere dipende da voi, ma le collaborazioni e gli affari di cuore ne trarrebbero sicuramente beneficio. Voto: 8

Toro – Mercurio si sposta nel settore del lavoro e del benessere, e vi aiuta a risolvere certe questioni irrisolte. Per cominciare, assicuratevi che i colleghi accettino i vostri incarichi. Voto: 7

Gemelli – Potrebbe accadere qualcosa di speciale nella vostra vita creativa e romantica. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di rischiare. Siete al top quando vi comportate come se il mondo vi appartenesse.

Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo di sabato 27 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – L’onestà è l’arma vincente, specialmente sul fronte personale, dove i vostri cari apprezzeranno il fatto che voi sapete cosa volete dalla vostra vita. Non preoccupatevi se qualcuno non riesce a capire quello che state cercando di dire o non approva i vostri punti di vista, presto se ne farà una ragione.

Voto: 7,5

Leone – Non siete mai stati il tipo che si preoccupa di ciò che gli altri pensano del vostro comportamento e non avete intenzione di iniziare adesso. Fate ciò che vi sembra giusto e lasciate che gli altri affrontino le loro sfide. E se si rifiutano di affrontarle? Pazienza. Voto: 7,5

Vergine – Qualcosa che vi preoccupava molto adesso vi sembrerà privo di significato e vi chiederete perché vi siete dannati l’anima per questo.

Le questioni economiche in particolare dovrebbero darvi molto meno motivo di preoccupazione a partire da questa giornata. Voto: 7

Astrologia applicata alla giornata di sabato 27 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Mercurio, pianeta della comunicazione, vi aiuta a trovare la vostra voce. Una volta che gli altri si renderanno conto che avete ritrovato la vostra fiducia, vi tratteranno con molto più rispetto. Parlate forte e più spesso. Voto: 7,5

Scorpione – I transiti planetari di questa giornata potrebbero farvi dubitare di ciò che state facendo in questo periodo, ma non fermatevi e non fate mosse avventate. Se tirate fuori il vostro coraggio, il mondo continuerà a credere che avete intenzione di raggiungere i vostri obiettivi.

Voto: 8

Sagittario – Le amicizie sono sotto buone stelle ed è possibile che una nuova persona entri a far parte della vostra sfera sociale e aggiunga un po’ di eccitazione tanto necessaria alla vostra vita. Questa nuova amicizia può resistere o meno alla prova del tempo, ma sarà molto divertente. Voto: 8

Oroscopo e previsioni astrologiche del 27 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – L'Oroscopo dice che questo è il momento giusto per dire la vostra sul lavoro. I datori di lavoro e altre persone importanti apprezzano le vostre opinioni e vogliono sapere cosa ne pensate, quindi parlate. Presto potreste diventare voi stessi una persona importante. Voto: 8

Acquario – Ci sono molte cose serie che accadono nella vostra vita in questo periodo, ma mentre Mercurio si sposta in una dei migliori settori della vita, dovreste anche pensare ai momenti divertenti che avrete in futuro.

Iniziate a fare progetti. Voto: 7,5

Pesci – Problemi di partnership occuperanno la maggior parte del vostro tempo, e se siete intelligenti troverete il modo di trarne profitto. Non puntate solo a fare soldi per voi stessi, puntate a fare soldi anche per le persone a voi care. Voto: 6