L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 settembre 2022. Nel "mirino astrologico" i sei simboli dello zodiaco appartenenti alla seconda metà, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Oggetto delle analisi astrali, come sempre del resto, i settori della quotidianità coincidenti con affetti e attività lavorative. Curiosi di sapere chi, tra i preannunciati segni, potrà contare su un periodo fortunato?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 14 settembre consultando il responso delle stelle in merito all'amore e al lavoro.

Previsioni zodiacali del 14 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Questo mercoledì la speranza dev'essere ultima a morire! Periodo poco positivo in arrivo? Purtroppo si: gli astri (leggasi Giove opposto a Mercurio nel segno) non hanno davvero intenzione di collaborare, anzi. Per cui preparatevi a cavarvela al meglio, come potete. La cosa migliore da fare, sempre e comunque in questi casi, è quella di stare assolutamente fermi, defilati, mesti osservatori del tempo che scorre: lo scopo? Ovvio, attendere "il domani" sperando che le sfere celesti inizino finalmente a girare in senso a voi favorevole... Tenderete forse a mantenere le posizioni di partenza, ma fareste bene a riciclarvi alla svelta.

Cercate di migliorare l’organizzazione dei vostri impegni specie in famiglia, di certo sarete più flessibili, accettando per il quieto vivere anche qualche compromesso. Nel lavoro, eventuali impedimenti non si affrontano a testa bassa, ma con diplomatica accortezza. Le vostre richieste sono legittime, sono i modi a essere sbagliati!

In amore invece, la situazione è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine.

Scorpione: ★★★★★. Si preannuncia uno spettacolare mercoledì, tutto o quasi all'insegna dei sentimenti. Amori, famiglia, amicizie e persone stimate, ogni contesto avrà le sue belle soddisfazioni: e se non dovessero arrivare?

Beh, vorrà dire che avete un ascendente sottovalutato! Una cosa è più che sicura: i buoni influssi celesti vi gratificheranno con una supplementare sferzata di energia e voi di certo saprete dove e come incanalarla correttamente. Il buonumore poi rilasserà e semplificherà la vita: cercate di rimanere allegri, a prescindere dalle situazioni. Nel lavoro, se anelaste svolgere mansioni di maggior prestigio, non tiratevi indietro di fronte alle prime responsabilità che ciò dovesse comportare. In generale intanto, la giornata si prospetta molto piacevole, arricchita da incontri stimolanti. I vostri progetti e le vostre aspirazioni a questo giro non verranno certo deluse.

Sagittario: 'top del giorno'.

L'oroscopo del 14 settembre è pronto a scommettere sull'ottima riuscita del periodo. Infatti, il giro di boa infrasettimanale premia meritatamente voi del segno come i migliori in classifica. Quasi quasi potreste tentare qualche importante iniziativa, anche rischiosa, visto che potrete contare sul favore delle stelle. Il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà presto sfogo in un’interessante occasione in ambito sociale: sappiamo già che non ve lo lascerete scappare di certo. Avrete altresì buone occasioni in ambito professionale, il che vi permetteranno di incrementare eventualmente guadagni e/o fatturato. Per coloro ancora in attesa di conferma, o peggio, perennemente alla ricerca di un impiego decente, si profila un periodo molto positivo: presto finalmente alcune aspettative potrebbero venire esaudite (ma non è sicuro).

In amore intanto, le incomprensioni con il partner, se ci fossero, saranno facilmente superate: basterà muoversi con intraprendenza ed esprimere il desiderio di comunicare/risolvere/venirsi incontro.

Oroscopo e stelle del 14 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un mercoledì giudicato assai normale, in massima parte basato sulla solita routine. Meglio questo che non una previsioni al ribasso, non trovate? Detto ciò, fatevi pure coraggio e affrontate il periodo in serenità: la giornata sarà discretamente buona. Accogliendo un invito che potrebbe certamente rivelarsi molto piacevole, più di qualcuno tra voi nativi entrerà nell’orbita di nuovi interessi, magari anche di conoscenze utili per essere sfruttate in alcuni ambiti che avete molto a cuore.

Davanti a voi si apriranno piccole ma interessanti prospettive; siate scaltri e utilizzate al meglio la vostra immagine. Nel lavoro dovete ammettere che è dura farvi cambiare idea, ma stavolta la vostra ostinazione sarà premiata con un tangibile riconoscimento. Se poi state vivendo in questo periodo una nuova storia d’amore, forse sarebbe il caso di mettere più entusiasmo nel rapporto: una cenetta a due potrebbe avere l’effetto sperato...

Acquario: ★★★. Periodo un pochino sottostimato in quanto interessato da due pessime quadrature offerte dalla coppia Luna-Urano in direzione del vostro Saturno. Come rimediare alla giornata indicata "sottotono"? Facendo proprio nulla di compromettente: evitata in ogni maniera di impelagarvi in qualsivoglia contesto ma aspettate che passi il momento no.

In realtà questo è un periodo già abbastanza faticoso di suo, specialmente per alcune questioni professionali. Quindi, appena potete cercate di approfittate per rilassarvi e recuperare un po’ di energie spese. Potreste anche, potendo, decidere di crogiolarvi un po’ nella pigrizia, senza per questo farvi prendere dai sensi di colpa: starsene un po' in panciolle, beatamente senza fare nulla, non ha mai ammazzato nessuno... Nel lavoro invece, avrete la possibilità di percorrere strade diverse da quelle usuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative. In amore, se siete in cerca dell’anima gemella, saprete mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti ed esibirvi in modo rassicurante.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 14 settembre, prevede possa arrivare una delle solite scontate giornate settembrine. Nulla di nuovo accadrà e le situazioni insieme alle persone a esse legate proseguiranno mestamente l'andazzo programmato, né più e né meno del previsto. Intanto, aguzzate la vista e stappate per bene le orecchie, giusto per cogliere al volo una eventuale informazione che vi riguarda molto da vicino. In questo modo potreste senz'altro prendere per tempo qualsiasi tipo di decisione, optando in seguito per quella più giusta. Se in questi giorni foste concentrati nello studio, magari impegnati con un esame, ogni tanto concedetevi un break: distrarre per un attimo la mente darà la possibilità di ossigenare i pensieri e ripartire con sprint.

Nel lavoro invece non spaventatevi se aveste una marea di cose in agenda; procedendo con metodo rimarrete stupiti dalla vostra efficienza. In amore se non riusciste in alcun modo a suscitare l’attenzione di quella persona che sapete, allora non resta che tentare la strategia dell’indifferenza: chissà...