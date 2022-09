Continua la terza settimana del mese di settembre 2022. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di martedì 13 settembre con le stelle e l'Oroscopo a livello sentimentale, professionale e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in ambito sentimentale in questa giornata con la luna dalla vostra parte potrete fare degli incontri importanti a livello conoscitivo. In ambito lavorativo è un momento di ripresa, cercate di sfruttare al meglio le nuove opportunità.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di martedì 13 settembre sarà caratterizzata da Luna e Venere nel segno, potrete vivere delle belle emozioni.

In ambito professionale non mancano le intuizioni, arriveranno delle buone idee.

Gemelli: in amore possibili preoccupazioni, dovrete cercare di capire come fare per risolvererle. A livello salutare momento di recupero, nel lavoro in arrivo novità.

Cancro: nella giornata di martedì 13 settembre la luna sarà favorevole e potrete recuperare in ambito amoroso, se negli ultimi tempi avete vissuto delle situazioni sottotono. Migliora anche la salute, mentre in ambito professionale arriveranno riconoscimenti.

Leone: momento difficile a livello sentimentale, se una storia è realmente forte potrà superare le difficoltà degli ultimi tempi, altrimenti bisognerà fare dei nuovi piani. Nel lavoro valutate nuove opportunità.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di mercoledì martedì 13 settembre sarà caratterizzata da nuove valutazioni in ambito lavorativo, potrete vivere una fase di ripresa.

In amore cercate di capire in anticipo quali sono i desideri del partner.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata caratterizzata da nervosismo e scontri in ambito sentimentale, qualcuno vi infastidisce. Nel lavoro potreste recuperare grazie a nuovi accordi nella prossima settimana.

Scorpione: possibili problematiche riguardano il rapporto con i collaboratori, questo vi rende più stanchi del solito.

In amore possibile polemiche da gestire.

Sagittario: con la luna una favorevole buon momento per l'amore, vi sentite più spensierati. Nel lavoro potrete ripartire dopo tempo di attività.

Capricorno: possibile stress, cercate di non perdere di vista quelle che sono le cose più importanti. Momento sottotono nel lavoro, cercate di analizzare bene le questioni e trovare il giusto equilibrio.

Acquario: questo inizio di settimana è caratterizzato da nervosismo soprattutto in campo amoroso. Nel lavoro potrete trovare delle soluzioni a delle problematiche che riguardano il lato finanziario.

Pesci: stelle dalla vostra parte, in amore cercate di far chiarezza. Nel lavoro date attenzione solo a ciò che è importante per voi.