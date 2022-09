Secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 settembre, i nati sotto il segno dei Gemelli devono riflettere prima di commettere qualche azione spropositata. I Sagittario sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: in amore potrebbe esserci stato qualche piccolo malumore o qualche discussione. Meglio mantenere la calma e non trarre subito conclusioni affrettate.

11° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 14 settembre mettono in evidenza un periodo contrassegnato da alti e bassi per voi. In amore dovete prestare molta attenzione a ciò che farete o direte.

10° Vergine: i nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di discesa. Sia dal punto di vista professionale sia sentimentale ci sono delle situazioni irrisolte da mettere in chiaro.

9° Bilancia: bisogna mettere in conto che nella vita possono accadere anche degli imprevisti. Meglio essere preparati a tutto e non esplodere al primo impedimento.

Previsioni astrali 14 settembre posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: impegnatevi per raggiungere i vostri obiettivi e non permettete a nessuno di dissuadervi dalle vostre decisioni. Ricordate che solamente voi sapete cosa sia giusto da fare e cosa no.

7° Ariete: in amore vale la pena tentare, male che va almeno non si vive con il rimpianto.

Nel lavoro ci sono dei treni che vanno colti al volo, altrimenti c'è il rischio di pentirsi.

6° Toro: in ambito sentimentale ci sono delle novità. I single hanno una situazione astrale molto favorevole, pertanto, meglio approfittare di questo momento per portare a termine qualche obiettivo.

5° Cancro: giornata interessante dal punto di vista delle emozioni.

Ci sono delle novità in arrivo che potrebbero cambiare il corso di alcuni eventi. Cercate di farvi trovare pronti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Leone: la Luna è in aspetto positivo. Dopo alcuni giorni di contrasti, anche Venere si rasserena, pertanto, è possibile risolvere qualche questione in sospeso.

3° Pesci: momento estremamente produttivo sul lavoro.

Cercate di non permettere a nessuno di ostacolare il vostro successo. Dovete essere determinati e pieni di spirito d'iniziativa e vedrete che otterrete dei risultati davvero interessanti.

2° Scorpione: in amore le cose procedono bene, pertanto, è giunto il momento di essere onesti. Non nascondetevi più dietro un dito, ma prendete in mano la situazione. Anche sul lavoro ci sono importanti decisioni da prendere.

1° Sagittario: questo è il momento di voltare pagina. Se qualcuno vi ha fatto stare male, gettate tutto alle vostre spalle e non permettete a nessuno di togliervi il sorriso, specie in questo momento.