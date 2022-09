L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 settembre 2022. La giornata di giovedì vede in positivo solo uno tra i sei segni in analisi in questo contesto: il Sagittario. Ricordiamo infatti che ad essere esaminati saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Buone prospettive si profilano anche per Bilancia, anche se non in questa giornata. Andiamo a scoprire di più in merito a quanto appena detto, nonché su tutti i segni in oggetto.

A voi il piacere di svelare l'oroscopo del giorno 22 settembre: pronti a consultare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti?

Previsioni zodiacali del 22 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza rosea, ideale per dedicarsi a una attività capace di procurare un sommo piacere. Almeno per questo giovedì, pensate solo a voi stessi. Non siate troppo rigidi nelle vostre posizioni, cercate piuttosto di prendere il meglio da quello che vi accade, poiché solo così potete fare tesoro delle vostre esperienze. Non bisogna assolutamente mai essere troppo fantasiosi, ma stare con i piedi per terra: i prossimi quindici/venti giorni saranno decisamente molto importanti. Molti dovranno rimboccarsi le maniche, pazienza: la giornata porterà tanta buona energia positiva.

Scorpione: ★★★★. Periodo stabile anche se di routine.

In questa giornata, perciò, è consigliabile tentate il tutto e per tutto per incrementare eventuali progetti oppure per ottenere qualcosa che, in passato, qualcuno aveva ostacolato. La vostra personalità vi aiuterà a non essere troppo avventurosi e meno avventati, soprattutto nei giudizi sugli altri. Siete persona particolare, quando vi sentite messi alla prova date il meglio di voi.

In questo periodo è possibile recuperare un rapporto, addirittura ricevere una bella notizia da una telefonata importante.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 22 settembre svela una bella novità: prendere un semplice caffè, potrebbe aprirvi le porte per qualcosa di inaspettato. Spesso vi accadono degli incontri fortuiti che riuscite a sfruttare al meglio in quanto vi capita sempre la persona giusta al posto giusto.

Non è una vostra qualità, è proprio fortuna ed anche intraprendenza, poiché qualcun altro al vostro posto si lascerebbe sfuggire l’occasione da sotto il naso. Mettere a posto le questioni d'amore sarà più facile del previsto, nel senso che adesso siete voi ad avere il coltello dalla parte del manico!

Oroscopo e stelle del 22 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. In questo periodo potreste avere qualche motivo di rancore verso una persona che vi sta molto vicino, che però ultimamente non si comporta più come prima e questo vi stranisce. Forse non è il modo migliore per chiarirsi con l'acuire problematiche o quant'altro, quindi tentate di mantenere le staffe.

La cosa buona è che quasi sempre si cadrà in piedi, nel senso che il vostro è un cielo sufficientemente importante, anche se in parte disarmonico. Chi ha chiuso una storia non ci deve pensare più, anche se non si esclude un ritorno di fiamma a dicembre.

Acquario: ★★★. Periodo all'insegna del sottotono. Avete forse atteso troppo ed in questa giornata non avete abbastanza tempo ancora per attendere qualcuno o qualcosa. Arrivati a questo punto, dovreste proprio alzare la voce e farvi sentire in modo tale da non avere bisogno di supporti esterni. In qualche caso potreste persino dimostrare qualcosa di buono a chi vi sta vicino. Ci potrebbero essere discussioni sul lavoro, magari qualcuno di voi si arrabbierà.

L'ultima parte di questo giovedì parla di una revisione totale del proprio modo di pensare: chissà...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 22 settembre, prevede un ottimo periodo. Cogliete i benefici delle stelle e fatene buon uso, magari mostrando la vostra innata generosità alle persone meno fortunate di voi oppure a quelle a cui siete legati da sentimenti profondi. Se lavorate alle dipendenze altrui, è il momento di accontentarsi di quello che vi stanno offrendo. A volte compiacersi di quello che si ha è la soluzione più vantaggiosa per tutti. Non temete, il futuro ha in serbo per molti di voi delle belle novità nel settore professionale, sentimentale e soprattutto in ambito amoroso.