Le previsioni dell'oroscopo del 22 settembre invitano i Capricorno ad essere un po' più premurosi nei confronti di sé stessi. I Sagittario devono essere un po' più cauti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: ci sono dei piccoli ostacoli da superare in ambito professionale. Avete bisogno di un po' di relax. Concedetevi un momento da dedicare solamente a voi stessi.

11° Sagittario: l'Oroscopo del 22 settembre vi invita ad essere un po' più cauti sul lavoro. Non prendete decisioni affrettate e, soprattutto, non perdete le staffe senza contare almeno fino a 100.

10° Leone: siete alla ricerca di una dimostrazione. Una persona a voi cara potrebbe dare luogo ad un comportamento inatteso, cercate di non commettere errori sul lavoro.

9° Toro: se le persone che vi circondano stanno cercando delle dimostrazioni da voi, fare in modo di soddisfare le richieste, naturalmente se ritenete che ne valga la pena. Sul lavoro ci sono delle piccole difficoltà.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: ci sono delle novità sul fronte professionale, ma è importante non perdere di vista gli obiettivi di partenza. In amore, invece, dovete ascoltare un po' di più il vostro cuore.

7° Scorpione: l'oroscopo del 22 settembre vi vede alla continua e spasmodica ricerca del benessere.

Abbracciate una cultura edonistica, fondata sul soddisfacimento del piacere, cercate di badare anche a quello che dicono gli altri.

6° Cancro: giornata di conferme per quanto riguarda il lavoro. Chi era in attesa di un cambiamento importante, adesso potrebbe ricevere delle soddisfazioni interessanti.

5° Gemelli: interessanti risvolti dal punto di vista dei rapporti interpersonali.

Allargate i vostri orizzonti sul lavoro. Potreste sottovalutare opportunità che, invece, meriterebbero una chance.

Oroscopo segni fortunati del 22 settembre

4° in classifica Acquario: l'oroscopo del 22 settembre vi vede giunti ad un punto importante della vostra vita. Non ponetevi limiti e, soprattutto, continuate ad inseguire i vostri sogni senza voltarvi mai indietro.

3° Ariete: sul lavoro ci sono degli aspetti che andrebbero chiariti. Non soffermatevi molto su quello che pensano gli altri e andate avanti per la vostra strada. In amore ci vuole un po' di coraggio in più, il momento è propizio.

2° Vergine: ci sono delle novità in amore. I nati sotto questo segno devono prepararsi a prendere una decisione importane o a compiere un passo inaspettato. Buon momento per consolidare un amore.

1° Bilancia: come già annunciato, questo è un periodo per voi molto produttivo. Cercate di tenere gli occhi ben aperti sul lavoro in quanto potreste rimanere spiazzati da qualche sorpresa inattesa.