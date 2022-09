L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 ottobre 2022 è pronto a giudicare la prima settimana piena del mese di ottobre. In evidenza, le analisi astrologiche corredate dalle immancabili pagelle con le stelline giornaliere. Curiosi di conoscere quali saranno i segni favoriti dall'Astrologia del periodo? In evidenza in questo contesto i soli simboli astrali interessanti la seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica con i voti e le classifiche segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Questa settimana cercate di canalizzare la vostra energia nel migliore dei modi, evitando di fare il passo più lungo della gamba. Tenete pure presente che non c’è nessuno veramente infallibile, e oggi più che mai fareste bene a dare importanza al vostro istinto. In mancanza, ascoltate il consiglio di una persona saggia. In amore non stuzzicate troppo chi avete accanto con certe vostre inutili fissazioni. Lo sapete che alla lunga chi viene stuzzicato poi potrebbe perdere la pazienza: e avrebbe pure ragione!

La scaletta con le stelline della settimana:

Top del giorno domenica 9 ottobre;

domenica 9 ottobre; ★★★★★ venerdì 7, sabato 8;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6;

★★★ lunedì 3 ottobre;

★★ martedì 4 ottobre 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

Il mese di settembre è ormai dietro l’angolo e la vita sentimentale di molti del segno inizia a riprendere quota. L'amore per voi Scorpione merita il primo posto: c’è e ci sarà sempre in voi quella giusta dose di pepe, un pizzico di intrigo a movimentare i rapporti. Tuttavia giovedì o venerdì potrebbe esserci anche qualche motivo di turbamento per qualcuno di voi.

Quanto al lavoro, invece, il consiglio è quello di fare un passo indietro, almeno per questo inizio ottobre, poi si vedrà.

La classifica con le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 4, domenica 9;

★★★★ lunedì 3, mercoledì 5, sabato 8;

★★★ giovedì 6 ottobre;

★★ venerdì 7 ottobre 2022.

♐ Sagittario: voto 6. In questa parte iniziale di ottobre forse è meglio se metteste da parte qualsiasi tendenza ad accendere polemiche o roba simile.

Piuttosto, sforzatevi di fare appello a tutta la diplomazia in vostro possesso: sarà questa la vostra carta vincente, fidatevi. Non si escludono momenti di criticità sul fronte professionale, soprattutto tra venerdì e sabato. Se ne aveste la possibilità chiedete pure consiglio a chi ne sa più di voi in materia. In amore invece sarebbe opportuno, se non necessaria, una riflessione relativa agli ultimi avvenimenti.

Le stelle quotidiane a corredo dei singoli giorni:

★★★★★ lunedì 3, mercoledì 5;

★★★★ martedì 4, giovedì 6, domenica 9;

★★★ venerdì 7 ottobre;

★★ sabato 8 ottobre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. In arrivo un periodo tranquillo. Sognare per molti andrà più che bene e questo porterà giovamento all'umore vostro e di chi vi sta accanto.

Coltivare utopie invece, con la consapevolezza che sono tali e tali resteranno, senz'altro è un rischio troppo grande: pensateci bene, prima di fare mosse sbagliate. Considerate l’idea che in questo momento più di qualcuno tra voi sta inseguendo sia obiettivi raggiungibili che decisamente fuori dalla propria portata, quest'ultimi tutto sommato anche poco fruttuosi.

La classifica settimanale con i giorni buoni e meno buoni:

★★★★★ lunedì 3, sabato 8;

★★★★ martedì 4, venerdì 7, domenica 9;

★★★ mercoledì 5 ottobre;

★★ giovedì 6 ottobre 2022.

♒ Acquario: voto 8. La presenza della Luna nel segno unita al buon aspetto di Venere aumenterà la vostra carica vitale, soprattutto per quanto riguarda il lato sentimentale.

Molto efficace anche il settore interessante l’attività professionale: osate, se ritenete sia giunto il momento di osare. Per quanto riguarda la vita di coppia, l'Astro d'Argento protegge e guarda con favore al periodo; ciò significa che la settimana avrà comunque la forma di un bel cuoricino rosso. Occhio al finale: il weekend non si prospetta facile!

Le stelline di competenza del segno dell'Acquario:

Top del giorno martedì 4 ottobre (Luna nel segno);

martedì 4 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 3, mercoledì 5, giovedì 6;

★★★★ venerdì 7 ottobre;

★★★ domenica 9 ottobre;

★★ sabato 8 ottobre 2022.

♓ Pesci: voto 9. La settimana si apre in modo non troppo favorevole. Poi però, da mercoledì sarà un crescendo di assoluta positività. Riceverete ottimi stimoli dalle persone che vi circondano e inizierete a coltivare progetti che si riveleranno molto fruttuosi nel breve termine.

Benissimo soprattutto i rapporti sentimentali, con partner, famiglia e amici pronti a farvi sentire amati, rispettati e protetti. Nei prossimi giorni recupererete tutta la vostra energia e con determinazione riuscirete a risolvere un problema lavorativo davvero importante.

La classifica dei prossimi sette giorni: