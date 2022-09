Per il fine settimana 24-25 settembre 2022, l’Oroscopo prevede tanto relax e amore per i nati sotto i segni dell’Acquario e del Toro, eccezionalmente alle prime posizioni. In ribasso si troveranno i nati sotto il segno della Bilancia, in miglioramento il Leone e il Sagittario. A seguire, le previsioni dell’oroscopo del weekend 24 e 25 settembre 2022.

L’oroscopo del weekend, per tutti i segni: amore alle stelle per Leone

1° Acquario: la stabilità in amore poggerà delle basi molto solide in questo momento, e non ci sarà niente di più importante che condividere con la persona amata la vostra vita e la vostra quotidianità.

Lo svago e il divertimento potrebbero darvi dei momenti di spensieratezza molto più prolungati.

2° Toro: avrete a che fare con molta complicità in amore, e con questo presupposto potrebbe aprirsi uno scenario di intesa passionale. Riscontrerete affinità, armonia e una bellissima sensazione di condividere ogni cosa con la persona amata. Anche il rapporto con i familiari, anche figli, potrebbe migliorare fino a raggiungere una situazione di amicizia.

3° Leone: l’intesa amorosa raggiungerà finalmente dei picchi storici, probabilmente grazie a una maggiore tranquillità che in questo periodo potreste covare nel vostro animo. Vi sentirete anche molto meno affaticati dalle questioni che gravitano attorno l’ambito burocratico, secondo l’oroscopo.

4° Sagittario: raggiungerete una serenità che solo la solitudine in questo momento potrebbe regalarvi, per cui sbrigare qualche faccenda lavorativa e ritagliarvi del tempo per prendervi cura di voi stessi sarà una formula da utilizzare assolutamente in entrambe le giornate del fine settimana.

Divertimento per Gemelli

5° Pesci: ritrovare il buonumore grazie a qualche piccola soddisfazione pecuniaria sarà un obiettivo che nella giornata di sabato riuscirete a raggiungere molto facilmente, secondo l’oroscopo.

Essere sentimentali in questo momento potrebbe causarvi qualche piccola perdita pecuniaria poco gradita.

6° Gemelli: questo fine settimana si aprirà con una tranquillità relativa che vi permetterà di riposare e di trascorrere con le persone amate un po’ di divertimento. Per le questioni di affari potrebbero subentrare delle situazioni che vi spingeranno a procrastinare per tutto l’arco del weekend, secondo l’oroscopo.

7° Cancro: l’oroscopo prevede una bella novità che riguarderà il lavoro, ma sul piano amoroso la situazione potrebbe trovare uno stallo che sinceramente non gradirete affatto. Superare gli ostacoli ora sarà leggermente più semplice, soprattutto se si tratterà di fattori burocratici.

8° Ariete: ritrovare la vostra dimensione, in cui potrete finalmente prendervi cura sia di voi stessi che delle persone che vi circondano potrebbe darvi una spinta in più anche sul fattore amoroso. Potreste avere qualche discussione in cui sarà molto saggio concludere presto.

Bilancia vigile

9° Bilancia: dovrete rimanere vigili e costanti sul lavoro, perché una distrazione potrebbe essere oggetto di scontro all’interno del vostro contesto lavorativo.

L’oroscopo vi presenterà una situazione amorosa che sta andando non esattamente bene, dovreste rivedere le vostre priorità in questo momento.

10° Scorpione: avrete delle serate rilassanti a fronte di due mattine molto stressanti. In famiglia potreste avere qualche disaccordo che durerà molto a lungo, soprattutto se questo concerne la gestione dei figli oppure dell’ambiente domestico.

11° Vergine: dovrete fare i conti con qualche sacrificio da fare sul posto di lavoro, come uno straordinario, per poter pareggiare con qualche spesa da attribuire alla famiglia. Però nemmeno nella giornata di domenica riuscirete a rilassarvi completamente per cause di forza maggiore, secondo l’oroscopo.

12° Capricorno: avrete qualche progetto che se non portato a termine entro sabato potreste perdere moltissimo sul piano pecuniario. Le finanze ora stanno attraversando un periodo per cui sarà necessario molto coraggio e voglia di mettersi in gioco, secondo l’oroscopo.