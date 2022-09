Martedì 27 settembre troveremo sul piano astrale la Luna assieme al Sole transitare nel segno della Bilancia, mentre Mercurio insieme a Venere sosteranno nell'orbita della Vergine. Marte, invece, continuerà il moto in Gemelli, così come Nettuno proseguirà la sosta in Pesci e Plutone protrarrà il domicilio in Capricorno. Saturno, intanto, permarrà in Acquario come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Urano e il Nodo Nord, infine, rimarranno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno entusiasmante per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro a gonfie vele. Martedì che avrà ottime chance di essere una giornata parecchio favorevole per i nati Acquario sotto il profilo professionale, specialmente nei rapporti con capi e colleghi che si riveleranno complementari nonché armoniosi.

2° posto Gemelli: sapersi accontentare. Nonostante i disturbi inviati dal terzetto Nettuno-Venere-Mercurio, i nati Gemelli parranno coltivare l'arte del sapersi accontentare in questa giornata d'inizio autunno, dimostrandosi grati per ciò di cui disporranno.

3° posto Vergine: cambio look. Splendide le effemeridi per i primi due decani di casa Vergine questo martedì, coi nativi che saranno inclini a un ammodernamento della loro immagine pubblica e, di conseguenza, proiettati verso un cambio look che li valorizzerà non poco.

I mezzani

4° posto Bilancia: dosare le energie. A causa delle poche forze a disposizione sulle quali potranno probabilmente fare affidamento i nati Bilancia in queste ventiquattro ore sarà necessario che gli stessi le dosino con dovizia, così da evitare di giungere esausti a sera.

5° posto Scorpione: contatti. In questa giornata autunnale sarà probabile che la terza decade di casa Scorpione entri inaspettatamente in contatto con una vecchia conoscenza affettiva, magari tramite l'utilizzo dei social network, e si farà strada la voglia di un appuntamento con la stessa.

6° posto Leone: nemici allo scoperto. La doppia opposizione Luna-Plutone e Mercurio-Nettuno porterà, c'è da scommetterci, alla luce del sole gesti e parole proferite da alcune persone che remano contro i felini, così quest'ultimi sapranno finalmente chi considerare loro nemici.

7° posto Toro: attratti dal lusso. La smania di possedere un oggetto di gran valore che doni un tocco lussuoso alla loro dimora sarà, con ogni probabilità, al centro dei pensieri di casa Toro, coi nativi che non baderanno a spese per concedersi tale sfarzosità.

8° posto Pesci: a debita distanza. La predisposizione al contatto fisico tipica del dodicesimo segno zodiacale potrebbe segnare il passo in questa giornata, soprattutto nel ménage amoroso dove i nativi parranno meno affettuosi del solito con l'amato bene.

9° posto Sagittario: confusi. Possibile appannamento d'idee e intenti per gli arcieri questo martedì che sarà più evidente nel luogo professionale, settore dove i nativi sembreranno aver dimenticato i piccoli trucchetti del mestiere.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelidi. Il rapporto tra i nati Cancro e le persone care, perlopiù la cerchia amicale, risulterà presumibilmente distaccato a causa di un pizzico di frustrazione con la quale dovrà fare i conti il segno d'Acqua per l'intero martedì.

11° posto Ariete: prese di posizione. Marte in terza casa sommata ai Luminari in opposizione spingeranno, c'è da scommetterci, il primo segno di Fuoco a prendere un'imponente presa di posizione al lavoro, sebbene ciò farà storcere il naso a diversi colleghi.

12° posto Capricorno: aiuti economici. La seconda decade di casa Capricorno, nel corso di questo controverso 27 settembre, potrebbe essere costretta a chiedere un sostegno economico a un familiare o un amico, così da poter pagare le spese pendenti e non andare incontro a multe o more di sorta.