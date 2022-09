L'Oroscopo della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 è pronto a svelare come andrà la settimana a cavallo tra le fine di questo e l'inizio del mese di ottobre. Sul piatto della bilancia le previsioni astrologiche settimanali valide per l'intero zodiaco. Senza dubbio, alcuni segni zodiacali godranno di un certo successo sia in ambito familiare che in quello lavorativo. Altri, invece, forse meno intraprendenti ma più posati e lucidi sul da farsi, dedicheranno tutte le loro energie per centrare gli obiettivi prefissati.

Scopriamo insieme cosa avranno in serbo per noi le stelle, con l'oroscopo settimanale con protagonisti assoluti tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - Se siete alla ricerca di una casa, questa settimana è un buon momento per trovare l'occasione giusta. Solo, cercate di non farvi incantare e badate all'essenziale. Se pensate che il vostro partner si disinteressi a voi, sappiate che vi sbagliate e di grosso. Un po' è colpa dei vostri dubbi: troppo spesso scaricate sulle persone le difficoltà ad accettare certe cose. Forse vi state tormentando per niente. Provate ad accettare tutto con un po' di amore. I cambiamenti in questo periodo possono solo farvi solo bene: un'opportunità scaturirà da un incontro casuale.

Toro - Questa settimana Venere provvederà a farvi interessare di altri amori che non sono quelli normali di coppia o di erotismo ma quelli legati alla cura della vostra intimità.

In casa avrete più tendenza ad abbellire una stanza, a curare meglio le piante, a organizzare riunioni fra amici o parenti, rifugiarvi insomma fra le mura domestiche. Marte può causare alcune difficoltà con i fratelli o cugini e nello stesso tempo spingere con energia il piede sul pedale dell’acceleratore. Giove attenuerà le tensioni e, con prudenza, affronterete situazioni sia di lavoro che di altro.

Gemelli - Molto bello il Sole di questa settimana, è l’ultimo barlume di energia poiché la settimana prossima cambia domicilio lasciandovi le riserve che avete accumulato nelle settimane precedenti. Godetevi quindi le ultime scoppiettanti chance che la nostra stella vi concede nel settore dell’erotismo e dei divertimenti, soprattutto nello spettacolo.

La Luna quasi neutra, sarà con voi martedì e mercoledì quando nel vostro segno accrescerà la fame e il desiderio di lauti banchetti.

Cancro - Sempre più determinati. In amore, poiché l'essere innamorati è importante, il sentirsi rassicurati sotto questo aspetto vi permetterà di mantenervi sereni anche su tutti gli altri fronti. L’eros è uno dei vostri punti di forza, lo sapete benissimo, quindi datevi da fare. Periodo splendido per quanti di voi vivono una bella storia d’amore: sentite di appartenere alla persona amata senza riserve, a prova di qualsiasi tentazione. Nel lavoro, se farete leva sullo spirito d’iniziativa e sulla tempestività, avrete le carte in regola per mettervi in primo piano.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali della settimana vede la Luna ben disposta a regalare grandissime energie in ambito sentimentale. La persona che vi fa battere il cuore vi vorrà tutto per sé! Qualcuno non ha ancora un legame importante? Attenzione, un’amicizia potrà diventare qualcosa di più profondo e importante. Vi divertirete un sacco anche in altre situazioni: se siete costretti a studiare o a lavorare per esempio. Sarete veloci a svolgere i vostri compiti.

Vergine - In questi giorni i pensieri sono rivolti prevalentemente all'attività lavorativa. Bene in vista anche la cura estetica del corpo soprattutto a livello addominale. La Luna comunque è precisa nel dare le informazioni giuste.

In amore Venere nel settore della sessualità trasgressiva avrà anche Marte complice: le effusioni potrebbero essere più che surriscaldate e di pari passo anche la possibilità di schizzare nella troppa possessività. Un'attrazione, seppur vulcanica ma che se durasse troppo nel tempo potrebbe stufare. Provate ad azzardare qualche novità sotto le lenzuola.

Bilancia - Grinta ed energia a volontà, per una settimana eccellente! In amore momenti di grande passione saranno all’ordine del giorno, in primis per le coppie ben assortite che potranno rinnovarsi ardenti promesse di amore eterno. Incontri per i single in cerca di amore. Nel lavoro, pianificate ogni impegno, l’energia delle stelle vi sarà di grande aiuto.

Sono giornate che richiedono sforzi e impegno, ma alla fine non mancheranno buoni risultati.

Scorpione - Aria nuova in coppia. In amore per caso vi sentite strani? Forse emozioni forti vi tengono svegli la notte e vi fanno battere forte il cuore di giorno? È qualcuno di vostra conoscenza che scatena il caos nei vostri sentimenti e sconvolge il vostro quotidiano. Nel lavoro, se avete un’attività autonoma, puntate molto sulla creatività senza però trascurare la precisione e l’attenzione per i particolari. Sarete orgogliosi di voi stessi, sino all'inverosimile.

Oroscopo 26 settembre - 2 ottobre, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - Vita privata in primo piano e tantissima allegria.

In amore vi sentirete non solo affascinanti, ma anche in vena di romanticismi e dolcezze. Mercurio vi aiuterà a trovare le parole giuste per esprimere i vostri veri e più sinceri sentimenti. Nel lavoro i vostri sforzi e le vostre energie saranno finalizzate al guadagno. Un po’ perché vi troverete nelle circostanze giuste, un po’ perché i pianeti vi spingeranno in questa direzione.

Capricorno - Sarete come un treno in corsa che nessuno può fermare. In amore questa settimana vi sentirete perfettamente realizzati nella vostra sfera affettiva. Se avete una storia d’amore solida e felice in corso, troverete nel partner tutto ciò che desiderate. Nel lavoro è un momento importante sotto il profilo professionale.

Godete, infatti, delle migliori circostanze astrali per condurre in porto un progetto che vi preme molto.

Acquario - La solitudine, secondo l'oroscopo, non fa per voi, anche perché, quando non siete fra le persone, i vostri pensieri prendono il sopravvento e non vi danno tranquillità. Al contrario, un’allegra compagnia vi farà tornare in un attimo il sorriso sulle labbra. Chi è in coppia avrà idee e intuizioni per rafforzare il legame d’amore. I single riusciranno ad individuare l’anima gemella. Meglio cercare al più presto un partner con cui condividere la vostra vita...

Pesci - Traguardi importanti da tagliare! In amore o nelle questioni di cuore in generale vi muoverete con grande abilità: saprete offrire attenzioni e tanta tenerezza a chi vi sta accanto.

Buon momento per chi è single e cerca compagnia. Nel lavoro vi sentirete spinti a prendere iniziative. Se vi sentiste di osare, fatelo: questo è il momento favorevole. Avete un’attività autonoma? Avrete occasioni d’oro per affermarvi.