Per la settimana da lunedì 3 a domenica 9 ottobre 2022, l’Oroscopo presenterà una situazione del tutto nuova sul piano astrologico. Sarà presente la Luna nella costellazione del Capricorno, mentre tra i favoriti spiccheranno i nati sotto il segno del Pesci e i nati sotto il segno dell’Ariete. Venere sarà in prossimità della costellazione della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L’oroscopo della settimana: successi per Ariete

1° Cancro: si potrebbero realizzare dei desideri che avete tenuto a lungo nel cassetto, mentre con le questioni finanziarie avrete un rialzo che vi permetterà di fare un po’ di shopping per voi stessi e per la famiglia.

Con il partner si creerà una bella atmosfera romantica che si combinerà anche con una forte collaborazione in ambito domestico. Ci saranno delle sfide che potrebbero essere affrontate in un batter d’occhio con la vostra spiccata perspicacia. Nel weekend ci saranno degli incontri molto interessanti che per i single potrebbero significare qualcosa di più.

2° Capricorno: sarete disposti a fare faville pur di raggiungere i vostri obiettivi, e ci riuscirete alla grande. La concentrazione sia sul lavoro che nello studio potrebbe darvi molte più soddisfazioni del solito. Anche per voi ci saranno dei momenti negativi, ma saranno davvero poco considerati in relazione a quelli positivi, secondo l’oroscopo.

In amore ci sarà una bellissima sintonia che vi porterà a prendere decisioni molto importanti. Dovreste fare qualche piccolo sforzo per evitare di spendere troppo.

3° Bilancia: la dedizione per l’amore potrebbe tradursi in qualche bella novità che vi potrebbe rendere molto contenti, mentre sul lavoro la routine potrebbe rivelarsi abbastanza confortevole, a fronte di qualche difficoltà che nelle settimane precedenti avete dovuto affrontare, secondo l’oroscopo.

Con le amicizie potrebbero verificarsi delle sorprese che consolideranno il vostro rapporto con gli altri. Nel weekend sarete al centro dell’attenzione.

4° Ariete: ogni successo verterà nella vostra direzione, soprattutto quelli che riguardano essenzialmente gli affari e quei progetti che attendono di essere conclusi. Nei rapporti interpersonali avrete un rialzo considerevole per quelli all’interno della cerchia familiare e amicale, mentre nel rapporto di coppia potreste avere un lieve calo della comunicazione che probabilmente andrà avanti a lungo, ma senza troppe ripercussioni, secondo l’oroscopo.

Il weekend sarà dedicato essenzialmente alla cura di voi stessi.

Pesci determinato

5° Pesci: sarete molto determinati a raggiungere i vostri scopi, per cui non sarà difficile vedervi molto concentrati e propensi ad ottenere i risultati che desiderate. Sicuramente avrete delle spese, per cui tenderete ad impegnarvi di più, ma nel complesso le opportunità non vi mancheranno affatto. L’amore prenderà il proprio spazio nella seconda metà della settimana, favorendo incontri, ma anche qualche bella amicizia. Secondo l’oroscopo, arriverà una bella notizia che non vi riguarda direttamente ma che vi renderà molto felici.

6° Leone: avrete molta concentrazione che vi permetterà di raggiungere degli ottimi risultati professionali, per cui dovrete anche attendervi un guadagno lievemente superiore rispetto ai mesi precedenti.

Ci saranno delle tensioni in famiglia che però si risolveranno con dei compromessi che per voi potrebbero essere molto impegnativi. Potreste avere dei cambiamenti sul piano amoroso, ma niente che possa portare la relazione a concludersi.

7° Sagittario: le vicende lavorative potrebbero essere abbastanza burrascose nel corso della prima parte della settimana, secondo l’oroscopo. Però con l’incedere del fine settimana potrebbero esserci delle belle novità. Dovrete tenere conto delle vostre spese più del solito ed evitare di fare shopping, per il momento. Dovrete prendervi molta più cura di voi, dal momento che vi state trascurando parecchio a causa del lavoro.

8° Acquario: affaticarvi potrebbe darvi qualche grattacapo in più per la salute, per cui dovreste accettare più aiuto e consigli da parte della famiglia.

Sarete divisi in due dallo shopping e dall’esigenza di risparmiare più del solito, ma qualcosa potrete sicuramente concedervela. Sul lavoro ci sarà poca collaborazione, ma da soli potreste arrivare abbastanza lontano e regalarvi qualche soddisfazione, secondo l’oroscopo.

Discussioni per Scorpione

9° Toro: avrete dei momenti di incertezza ma tutto sarà risolto grazie alla collaborazione attiva che si verificherà all’interno della cerchia delle amicizie. In famiglia potrebbero esserci delle piccole discussioni che però potrebbero portarvi ad un po’ di tensione nel corso del fine settimana. Essere collaborativi sul lavoro sarà doveroso per portare avanti un progetto che vi servirà in futuro a coprire eventuali spese.

Chi è alle prese con degli esami dovrà fare attenzione ai dettagli della propria discussione.

10° Scorpione: le discussioni in ambito familiare potrebbero trovare terreno fertile in questo periodo in particolare, secondo l’oroscopo. I risparmi potrebbero essere un ottimo espediente per far fronte a qualche difficoltà pecuniaria data dalle spese, mentre con il lavoro sarete un po’ indietro rispetto alla norma, per cui vi conviene essere più celeri, anche se questo potrebbe compromettere la vostra serenità. Lo stress sarà dietro l’angolo, nel weekend sarà meglio riposare e non fare sforzi.

11° Gemelli: avrete molti impegni che ora non potrete più procrastinare, soprattutto se riguardano l’ambito familiare.

Dovrete anche prendere qualche decisione in merito all’ambito professionale, ma nel frattempo anche fare ordine nella vostra mente. La situazione confusionaria si acuirà con il passare della settimana, per cui dovreste dedicare il fine settimana a fare un po’ di attività fisica per scaricare la tensione e per avere un po’ di serenità a fronte di qualche piccola vicenda che vi ha messi sotto scacco.

12° Vergine: avrete una settimana molto impegnativa sul lavoro, perché dovrete affrontare dei progetti che si sono rivelati piuttosto tosti e non sempre di facile risoluzione. Nella squadra di lavoro potreste non essere molto propensi a collaborare, così come in famiglia. Potreste avere delle tensioni che riguarderanno quelle dinamiche familiari che si sono protratte per tanto tempo e che adesso meritano una revisione. Per i single, si prospetta un fine settimana non proprio favorevole per gli incontri, secondo l’oroscopo.