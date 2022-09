Per tutti e dodici i segni zodiacali prende il via una nuova giornata. Di seguito le indicazioni e l'Oroscopo per tutti i segni in vista del 21 settembre 2022 con le novità ed i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore con la Luna nel segno sarà possibile riconciliarsi in una storia se c'è stato un calo. Nel lavoro alcuni sentono la necessità di cambiare o incrementare una posizione professionale.

Toro: per i sentimenti fase di maggiore stanchezza, qualcosa potrebbe non andare. Nel lavoro momento in cui è necessario fermarsi per ragionare.

Gemelli: a livello sentimentale pomeriggio interessante e a breve anche Venere non sarà più in opposizione. Se ci sono stati dei problemi guardate al futuro con ottimismo. Nel lavoro le buone idee non mancheranno.

Cancro: in amore se c'è una relazione da dover rivedere fatelo adesso visto che poi sarà difficile tornare sui propri passi. A livello lavorativo qualcosa in più potrà arrivare.

Leone: a livello amoroso vi sentite più forti in questo momento ed i single del segno otterranno qualcosa in più. Nel lavoro arriveranno soluzioni e nuovi accordi.

Vergine: per i sentimenti in arrivo un fine settimana interessante per recuperare, sarà più facile vivere le relazioni. Nel lavoro se ci sono delle richieste da fare agite adesso.

Bilancia: a livello amoroso giornata migliore e a breve il Sole entrerà nel segno. Portate ora avanti i progetti condivisi. Nel lavoro tutto procede al meglio, ci sono però diverse cose da fare e gestire.

Scorpione: in amore fase che porta maggiore stanchezza.

Se una storia si è chiusa da poco ora dovrete lanciarvi verso qualcosa di nuovo. A livello lavorativo giornata particolare che vi vedrà maggiormente stanchi.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che parte in maniera interessante con la Luna favorevole, sarà possibile ottenere di più. Nel lavoro se ci sono delle cose da fare meglio controllare le spese.

Capricorno: per i sentimenti Luna che non è più in opposizione, per questo motivo se ci sono delle decisioni da prendere agite adesso. Nel lavoro giornata interessante per i progetti futuri.

Acquario: a livello amoroso Luna in opposizione che porta maggiore stanchezza, ma non per questo non ci sarà la voglia di stare con la persona amata. Nel lavoro possibili novità, potreste prenderli più tempo per voi.

Pesci: in amore le discussioni dovranno essere messe da parte, questa comunque è una fase che porta maggiore vitalità. Nel lavoro un cambiamento è possibile, ma attenzione agli azzardi.