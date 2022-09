Arriva una nuova settimana per tutti e 12 i segni zodiacali, alla seconda del mese di settembre. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 5 settembre 2022 con le indicazioni e le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore mattinata che vedrà la Luna dissonante, per questo motivo aspettate un momento migliore. Nel lavoro il periodo che porta alcune rivoluzioni, le proposte non mancano.

Toro: per i sentimenti con la Luna favorevole sarà possibile trovare un accordo. Nel lavoro qualcuno da poco ha cambiato ruolo, state cercando di fare qualcosa di importante.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna che non è più in opposizione, il momento è favorevole. Se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro cercate ora nuove soluzioni, possibili nuovi cambiamenti in arrivo.

Cancro: in amore sarà facile vivere al meglio una storia. Per i single gli incontri faranno la differenza. A livello professionale alcuni vorrebbero cambiare, non sottovalutate il momento in arrivo.

Leone: per i sentimenti giornata interessante, superate piccoli momenti di agitazione. Nel lavoro le intuizioni non mancheranno in queste ore.

Vergine: per i nati sotto questo zodiacale in amore situazione astrologica importante che vede la Luna in buon segno aspetto. Con queste stelle si potranno avere nuove opportunità.

Nel lavoro ci sono maggiori garanzie in questo momento, le cose vanno meglio.

Bilancia: a livello sentimentale alcune tensioni potrebbero tornare, sentite una maggiore pressione. Nel lavoro se ci sono delle scelte da affrontare meglio rimandare tutto di qualche giorno.

Scorpione: in amore giornata interessante, vi sentite più forti ed i problemi sono messi da parte.

A livello lavorativo portate avanti diversi confronti, i progetti ora saranno da gestire al meglio.

Sagittario: a livello amoroso se una storia non va meglio tentare un recupero, le emozioni comunque non mancheranno. Avrete progetti importanti da portare avanti, ci vuole la massima concentrazione.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore con Venere favorevole non mancano le passioni, questo segno è un cielo da sfruttare.

Nel lavoro che chiede maggiore responsabilità, riuscirete comunque a superare alcune problematiche.

Acquario: per i sentimenti inizio di settimana interessante che vedrà Venere non più in opposizione. Se ci sono dei chiarimenti da portare avanti fatelo. Nel lavoro avrete l'opportunità di guardare al futuro in modo interessante.

Pesci: in amore dopo un weekend di calo ora si recupera. Nel lavoro scelte importanti quelle che farete, ci vorrà solo un po' di pazienza.