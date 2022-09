Martedì 6 settembre troveremo sul piano astrale Venere assieme al Sole transitare sui gradi della Vergine, nel frattempo la Luna insieme a Plutone risiederanno nel segno del Capricorno. Mercurio, invece, resterà stabile in Bilancia, così come Marte protrarrà il moto in Gemelli e Nettuno rimarrà nel domicilio dei Pesci. Urano insieme al Nodo Nord, infine, continueranno la sosta in Toro come Giove permarrà in Ariete e Saturno proseguirà il transito in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Vergine, meno conciliante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: passionali. La Bianca Signora fresca di sbarco sui loro gradi parrà donare al primo decano di casa Vergine una ritrovata focosità nell'alcova, vena passionale che si rivelerà una manna dal cielo per far evaporare gli strascichi emotivi figli di recenti attriti in coppia.

2° posto Gemelli: assertivi. Che si tratti di mettere in campo le loro doti di capofamiglia o di leadership professionali, i nati Gemelli potrebbero dare dimostrazione di grande assertività, riuscendo a farsi valere nel pieno rispetto altrui.

3° posto Toro: nuove mire. Il trigono tra i Luminari nel loro Elemento tra una parte e l'ostica posizione marziale dall'altra parte indurranno, con ogni probabilità, i nati Toro a cambiare improvvisamente ma coscienziosamente i loro obiettivi a lungo raggio.

I mezzani

4° posto Sagittario: spediti. Nel carnet delle qualità di cui saranno, c'è da scommetterci, dotati gli arcieri in questo giorno di fine stagione non mancherà senz'altro la velocità d'intenti, arma particolarmente utile ai nativi nello svolgimento delle attività di natura pratica.

5° posto Capricorno: tuffo nel passato.

La seconda e la terza decade di casa Capricorno, nel corso di questo martedì, potrebbero essere pervase da un velo nostalgico che le spingerà probabilmente a spolverare un vecchio gioco di società o una videocassetta con dei ricordi d'infanzia.

6° posto Leone: focus economico. In attesa del Plenilunio in ottava dimora in onda sabato, i nati Leone saranno chiamati a controllare con dovizia nuovi contratti prima di apporre la loro firma ma anche dare un'occhiata a bollette ed eventuali multe pendenti per evitare il rischio di more.

7° posto Acquario: omissioni. Più che di menzogne questo martedì in casa Acquario si parlerà probabilmente di omissioni nel ménage amoroso, coi nativi che se ne guarderanno bene dal dire la loro opinione al partner riguardo un'amica o i suoceri di quest'ultimo.

8° posto Ariete: vizi. Venere e il Sole congiunti in sesta casa uniti all'opposizione tra il Grande Benefico e il Messaggero degli Dei metteranno, con ogni probabilità, i nati Ariete nelle condizioni di continuare ad abusare di un'abitudine malsana senza avvertire la necessità di darci un taglio in tal senso.

9° posto Bilancia: dispersione energetica. Strana e poco piacevole la probabile sensazione di non riuscire a cavare un ragno dal buco che avranno questo martedì i nati Bilancia, soprattutto coloro che si dimostreranno oltremodo ostinati nel perseguire un obiettivo oramai obsoleto.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: in cerca di sostegno. Nel bel mezzo di un periodo non troppo entusiasmante, i nati Cancro potrebbero non nascondere la loro voglia di cercare sostegno morale dalle persone care. Peccato, però, che nella giornata in questione tali affetti saranno affaccendati in tutt'altre questioni e i nativi dovranno farsene una ragione.

11° posto Pesci: permalosi. Suscettibili e un pizzico indisponenti, questo martedì i nati sotto il segno dei Pesci non saranno, c'è da scommetterci, la compagnia maggiormente desiderata, in quanto la loro permalosità nella cerchia amicale sfiorerà livelli record.

12° posto Scorpione: esausti. Profondamente stanchi di cicliche dinamiche relazionali e professionali, i nati Scorpione cercheranno a ragion veduta di rilassarsi quanto più possibile in questo giorno di settembre, magari assieme alla fedele compagnia di un'amica storica.