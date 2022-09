L'oroscopo di sabato 17 settembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche si concentrano sul lavoro, sull'amore e sulla socialità. In base all'assetto astrale, i piani avranno un'influenza diversa sui segni zodiacali. Ci sarà chi sarà travolto dalla fortuna e chi dovrà mettere in pratica strategie alternative.

Ad ogni profilo è assegnato un voto e, alla fine, è presente la classifica del giorno, per mettere in evidenza l'andamento generale.

Previsioni astrologiche di sabato 17 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarà la giornata giusta per dare inizio a nuovi progetti.

Le stelle, infatti, non vi favoriranno. Il lavoro vi sottoporrà a grandi responsabilità e a scadenze troppo ravvicinate. Una pausa potrebbe fare al caso vostro. Anche il partner vi spingerà a non tirare troppo la corda. Voto 4.

Toro: cercherete di mantenere un umore positivo, ma non riuscirete a portare a termine questa impresa. Vi lascerete trasportare dall'incertezza e dalla paura del fallimento. Gli amici proveranno a infondervi la giusta carica, ma solo il tempo potrà modificare il vostro stato d'animo. Voto 4.5.

Gemelli: le novità saranno il vostro pane quotidiano. Non seguirete una routine ben pianificata, ma farete in modo che sia la corrente degli eventi a decidere per voi. Per il momento, preferirete non dare sfogo alle vostre emozioni.

Prima, vorrete trovare una persona per cui valga davvero la pena farlo. Voto 6.5.

Cancro: vi adatterete con facilità a ogni tipo di situazione. Sarete flessibili e aperti al contatto con il prossimo. Parlerete di voi senza alcuna barriera. Vi piacerà confrontarvi con gli altri, ma eviterete qualsiasi giudizio. Preferirete trovare il modo per contribuire e non quello per criticare.

Voto 8.

Oroscopo del giorno 17 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete caratterizzati da un forte spirito competitivo. Vorrete intraprendere nuove sfide ed arrivare alla meta. In alcune circostanze, però, rischierete di sopravvalutare la vostra posizioni. Le previsioni astrologiche del 17 settembre vi consigliano di continuare a essere umili e leali: non ve ne pentirete.

Voto 7.

Vergine: la giornata vi metterà di fronte a una decisione complessa. Avrete bisogno di un po' di tempo per pensare, ma qualcosa potrebbe impedirvi di sfruttarlo al massimo. La famiglia darà il suo piccolo contributo, però, non sarà abbastanza. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a tornare sui vostri passi. Voto 5.

Bilancia: la situazione sentimentale sarà alquanto intricata. Deciderete di prendere una pausa per capire come agire. Nel frattempo, vi concentrerete sul lavoro e sui vostri impegni quotidiani. La mente, però, continuerà a pensare al partner e agli ultimi eventi accaduti tra voi. Forse, avrete bisogno di un piccolo incoraggiamento. Voto 5.5.

Scorpione: sarete carichi di energia.

Finalmente, troverete il coraggio di lasciarvi i brutti momenti alle spalle. Avrete massima fiducia nel partner perché saprete che farà di tutto per proteggervi. Vi basterà ricevere un suo sorriso per avvertire una piacevole sensazione alla bocca dello stomaco. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali e voti del 17 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: inizierete a mettere in discussione i vostri principi. Inizierete una nuova fase, dove la scoperta e la curiosità saranno gli elementi fondamentali. Vi sentirete a vostro agio con gli altri, anche con persone sconosciute. Cercherete di indagare sulla loro vita e di scoprire qualcosa in più sul percorso che vi ha fatto incontrare. Voto 7.5.

Capricorno: avrete sempre il sorriso sulle labbra.

Crederete ciecamente in voi stessi, anche quando le situazioni appariranno sfavorevoli. Infonderete, in ogni attività, il vostro tocco magico. Le persone adoreranno starvi accanto perché si sentiranno molto motivate. Tutto bene in ambito sentimentale. Voto 9.

Acquario: dedicherete tutte le vostre energie al rapporto con il partner. Cercherete di superare i recenti problemi, per tornare a sognare insieme. Non sarà un percorso facile, ma con la collaborazione di entrambi, potrete fare passi da gigante. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non imporre il vostro pensiero. Voto 6.

Pesci: questa giornata vi porterà molta fortuna. Vi sentirete solari e pieni di vitalità. Vi impegnerete sul posto di lavoro, ma senza permettere allo stress di prendere il sopravvento.

La relazione con il partner sarà motivo di gioia e di crescita personale. In quella con gli amici, troverete tante sorprese. Voto 9.5.

Classifica del 17 settembre di tutti i segni zodiacali