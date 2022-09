L'Oroscopo di domani è pronto a dare consigli utili e indicazioni in merito alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 17 settembre 2022 relative all'avvio del weekend, analizzate e messe a confronto con i sei segni della prima sestina dello zodiaco. In primo piano le questioni sentimentali insieme a quelle legate alle attività lavorative, sottoposte al giusto giudizio delle effemeridi del giorno. Curiosi di conoscere come andrà il periodo per il vostro simbolo astrale? Bene, lo saprete immediatamente, ovviamente a condizione che rientriate nella cerchia relativa ai segni in valutazione in questo frangente, ossia se il vostro simbolo astrale risulti tra i seguenti: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo ad analizzare uno ad uno i singoli segni togliendo il velo alla scaletta con le stelle del giorno: in primissimo piano l'oroscopo di domani 17 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 17 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 17 settembre preannuncia un inizio weekend poco positivo. In amore soprattutto, sarete molto nervosi a causa della Luna al contrario; certamente non sarà solo colpa vostra bensì di una serie di noiosi imprevisti che, se fosse, fareste bene risolvere quanto prima, magari chiedendo la collaborazione del partner. Sarete in alcuni casi persino molto stanchi, non solo fisicamente ma mentalmente. Fate chiarezza se potete, cercando di portare avanti il rapporto sentimentale senza mai dare niente per scontato soprattutto quelle cose che appaiono scontate.

Single, non sarà certo il caso di tenersi dentro un dubbio che vi tormenta da molto tempo: affrontate la questione senza esitare, rivolgendovi a chi potrebbe risolvere il dilemma. Così, anche accettando con maturità una eventuale critica, eviterete nel futuro irritanti demotivazioni o arrabbiature. Nel lavoro, vi renderete conto che c'è chi vi osserva e vi giudica nel vostro operato, ed è pronto a farvi lo sgambetto: fate attenzione!

Toro: ★★★★. Giornata non all'altezza di quelle valutate a cinque stelle, è logico, eppure questo sabato siamo certi che non vi deluderà. In campo sentimentale, specialmente in coppia, nel romantico chiaro della Luna sarete particolarmente in armonia con la persona amata. Ammalierete chi vi piace con una forza di seduzione che avrà quasi del magico.

La giornata per molti si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo molto tranquillo, anche se con piccole postille non del tutto positive. Single, in questa giornata avrete tante possibilità per essere più allegri del solito. Vi basterà soltanto seguire l'istinto, senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Con il magnifico cielo che avrete da qui a pochi giorni, potete iniziare già da ora a concedervi evasioni a volontà: gli incontri saranno favoriti e le nuove relazioni nasceranno spontaneamente, se lo vorrete. Sul posto di lavoro riceverete delle gratificazioni che vi daranno la spinta giusta per migliorarvi ancora di più.

Gemelli: ★★★★★. Splendido avvio di weekend, prologo ad un sabato e domenica davvero al massimo.

L'amore vi regalerà stabilità e serenità in questa giornata di fine settimana, grazie soprattutto alle stelle dei buoni sentimenti: in tanti finalmente riuscirete ad armonizzare la ragione e il cuore, incanalandoli entrambi sulla stessa via. Non avrete nessun dubbio, né sui vostri sentimenti né su quelli che la persona amata prova per voi; insomma sarete sereni e più che soddisfatti della vostra vita a due. Single, sarà una giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare forse nuove promettenti conoscenze. Magari anche scoprire qualcosa di nuovo o di interessante. Allora, largo ad eventuali progetti futuri e, di riflesso, anche a nuovi amori. Ricordate però che ciò che conta è soltanto avere il cuore in sintonia con la mente, per questo dovete essere in continuo allenamento: la ragione aiuta a crescere, il cuore fa stare bene.

Nel lavoro, sarà una giornata molto fruttuosa. Forse scoprirete come aumentare la disponibilità monetaria...

Oroscopo di sabato 17 settembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Periodo davvero super-positivo, pronto a dare tantissime soddisfazioni nelle più svariate situazioni. La vivacità di dialogo e una maggiore attenzione potranno certamente rinnovare l’intesa nei vari rapporti, come anche nella vita di tutti i giorni. Per i sentimenti, astri felicemente bendisposti garantiranno una giornata molto serena: riuscirete ad organizzare e mettere in ordine molte questioni lasciate in sospeso in precedenza. Così, con il partner sarete un tutt'uno e la sintonia tra di voi sarà del tutto perfetta.

Troverete in chi amate un saldo punto di riferimento, un'oasi di benessere dove approdare nei momenti difficili, sicuri di potersi rilassare protetti da un'aurea amorosa. Single, dimostrerete particolari doti di perspicacia e di ricettività nei rapporti con gli altri. Alcuni sogni premonitori vi guideranno saggiamente in determinate decisioni da prendere. Sarà dunque la giornata ideale per prendersi un po' cura di se stessi, magari dando una bella sistemata all'aspetto esteriore. Nel lavoro, la giornata trascorrerà in tutta tranquillità. Potreste ottenere ottimi profitti dalla vostra attività quotidiana.

Leone: ★★★. Periodo valutato "sottotono". Certo, ci sono stati giorni migliori nella vostra vita.

Infatti, la vostra carica odierna di certo non sarà alla pari di alcuni momenti già vissuti. In amore, nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito i modi e le vostre consuetudini, giusto per compiacere il vostro partner. Se sarete disposti ad accettare eventuali cambiamenti, andateci piano, senza fretta, anche se fosse per questioni importanti. Il partner capirà, altrimenti pensateci bene prima di fare una scelta di vita diversa dalla solita. Single, avrete dei momenti in cui la tensione salirà alle stelle. Vi accorgerete di aver dato troppe attenzioni ad una persona che non dimostrava di essere particolarmente interessata a voi. Così, se non vi sentiste corrisposti, cambiate obiettivo: inutile perseverare se la persona che interessa ha già lo sguardo rivolto verso altri.

Nel lavoro, dovete fingervi sordi e tirare dritto per la vostra strada, senza dare peso alle parole di chi è ostile.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 17 settembre, in campo sentimentale annuncia un firmamento sereno. Venere amica vi donerà sensibilità, intuito e pure un'immediata empatia che riuscirete a creare con la persona che avete vicino. Sarà molto favorita la dimensione familiare e la sintonia con il partner, dove ritroverete il vostro desiderato comfort e il piacere di essere circondati da affetti sinceri. Si chiamano onestà e fedeltà i valori su cui basate la vostra relazione, e chi amate lo sa, per questo vi apprezza e vi ha scelto senza esitare. Single, le stelle si son decise ad esaudire le vostre preghiere.

In giornata vi attende sicuramente un incontro importante, capace di rivoluzionare il senso della vostra vita. Sarà infatti un sabato di stelle generose e gaudenti, dove oroscopi speciali annunceranno un futuro ricco di soddisfazioni con nuove stimolanti conoscenze. Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti. Sarete molto esigenti anche con eventuali vostri collaboratori: sapranno comprendere l'utilità delle vostre imposizioni.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 settembre.