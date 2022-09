Secondo le previsioni dell'oroscopo del 20 settembre gli Scorpione devono essere risoluti, mentre Capricorno e Gemelli devono essere pronti a dei cambiamenti importanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete un po' confusi, ci sono troppe cose da pensare e da mettere a posto e la cosa vi rende particolarmente inquieti. Non siate troppo frettolosi, poco alla volta si sistema ogni cosa.

11° Ariete: cercate di non peccare troppo di presunzione. Anche se avete ragione, è sempre necessario sentire l'altra parte e cercare di comprendere le intenzioni.

10° Toro: l'Oroscopo del 20 settembre denota un inizio giornata un po' turbolento per i nati sotto questo segno. Meglio non essere troppo litigiosi. Contate fino a 100 prima di dire tutto quello che vi passa per la testa.

9° Capricorno: in amore ci sono dei cambiamenti in arrivo. Una ventata di novità finirà per colpire la vostra vita generando un certo stravolgimento. Cercate di essere pronti a tutto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: la mattinata sarà un po' fiacca, mentre verso il pomeriggio ci sarà un leggero miglioramento. Non siate troppo severi con voi stessi e cercate di rispettare le opinioni altrui.

7° Acquario: siete particolarmente altruisti e questo vostro modo di fare potrebbe essere scambiato per eccessivo buonismo.

Attenti perché ci sono persone che non aspettano altro che questo per approfittarsene.

6° Sagittario: giornata intensa per quanto riguarda il lavoro. Negli ultimi giorni vi siete arretrati un po' di cose, pertanto, adesso è giunto il momento di fare un po' di ordine e sciogliere qualche nodo.

5° Bilancia: siete persone buone, anche se spesso tendete a essere un po' troppo puntigliosi.

Le persone che vi circondano potrebbero cominciare a mostrare una certa insofferenza. L'oroscopo del 20 settembre vi esorta alla diplomazia.

Oroscopo segni fortunati 20 settembre

4° in classifica Scorpione: buon momento per risolvere delle faccende che state rimandando da un po' troppo tempo. In amore è tempo di essere un po' più risoluti.

3° Gemelli: momenti interessanti in arrivo per voi. Entro la fine dell'anno potreste trovarvi a cambiare lavoro o stato sentimentale. Ad ogni modo, siate cauti e riflessivi.

2° Cancro: buon momento per ricucire un rapporto in crisi, oppure per fare delle nuove conoscenze. Siete espansivi ed estroversi, caratteristiche che potrebbero rivelarsi vincenti anche sul lavoro.

1° Leone: l'oroscopo del 20 settembre denota una giornata molto produttiva. Sia in amore sia in ambito professionale ci sono dei cambiamenti in arrivo. Lasciatevi andare alle nuove esperienze.