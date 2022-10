Le previsioni dell'oroscopo del 12 ottobre esortano i nati sotto il segno dell'Acquario a prendere decisioni importanti. I Pesci sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: vi sentite un po' fiacchi e demotivati, e la cosa potrebbe portare qualche piccolo problema nei rapporti interpersonali. Nel lavoro, invece, è necessario essere più oculati.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 12 ottobre vi invitano a essere più parsimoniosi. Ci sono delle spese che potreste trovarvi a dover sostenere. Cercate di tenere gli occhi aperti in amore.

10° Acquario: non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere. Ricordate che nella vita contano i fatti. Buon momento per iniziare un nuovo progetto lavorativo importante.

9° Scorpione: ci sono delle novità in arrivo, ma dovete cercare di mantenere la calma. Non impelagatevi in situazioni troppo complesse, che richiedono un livello di attenzione troppo elevato.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: se state valutando di iniziare una nuova attività e magari di mettervi in proprio, approfittate di questo momento, in quanto è piuttosto positivo. In amore c'è bisogno di attenzione.

7° Vergine: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, ma non dovete essere frettolosi. In amore amate la routine e disdegnate tutto ciò che, invece, vi crea uno scombussolamento inaspettato.

6° Bilancia: in amore dovete mettervi in gioco. L'oroscopo del giorno 12 ottobre vi invita a non perdere di vista i vostri obiettivi. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, non arrendetevi.

5° Sagittario: le stelle sono dalla vostra parte, ma dovete mantenere la calma. Non prendete decisioni in maniera troppo affrettata. Ci sono delle situazioni che vanno gestite con le pinze.

Oroscopo segni fortunati del 12 ottobre

4° in classifica Gemelli: giornata di grandi impegni per i nati sotto questo segno. Non vi arrendete al primo ostacolo e lottate allo scopo di raggiungere gli obiettivi sperati.

3° Cancro: l'amore procede a gonfie vele, ma l'importante è non tirare troppo la corda. Se siete con il piede in due scarpe, forse è necessario prendere al più presto una decisione.

2° Capricorno: in amore vi sentite abbastanza appagati. Ci sono delle decisioni che avete intenzione di prendere al più presto, ma bisogna lasciare tempo al tempo.

1° Pesci: i nati sotto questo segno si sentono forti e determinati. Cercate di essere cauti e di non essere troppo esuberanti. In amore è un periodo positivo, ma non esagerate. Nel lavoro, invece, meglio mantenere un profilo basso, tanto le soddisfazioni arriveranno ugualmente.