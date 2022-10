Per la giornata di mercoledì 12 ottobre 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno della Bilancia, seguito da alcuni segni di acqua. Gli altri segni di aria saranno in basso, mentre nel mezzo si concentreranno quelli di fuoco.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: riposo per Bilancia

1° Bilancia: questo periodo di riposo assoluto potrebbe essere di grande aiuto all’eliminazione completa dello stress, accompagnato da una sana attività fisica. Lo shopping potrebbe essere il passatempo per eccellenza di questo pomeriggio.

Serata all’insegna del romanticismo.

2° Cancro: il buonumore sarà parte integrante della vostra giornata, dunque non sarà una sorpresa vedervi vivaci e pimpanti sia in famiglia che con le amicizie. Un cambio di rotta con le finanze vi spingerà anche ad essere più generosi.

3° Pesci: il recupero che state ottenendo sul lavoro vi permetterà di osare di più e di pensare molto più in grande rispetto a prima. Ora sarà il momento di intavolare progetti molto più ambiziosi, magari condivisi dalla vostra squadra di lavoro.

4° Scorpione: sarà aria di confidenze all’interno della cerchia delle amicizie e una grande disponibilità verso la famiglia, secondo l’oroscopo. Le vicende finanziarie saranno molto più redditizie tanto che avrete tutte le spese principali completamente coperte.

Capricorno attivo

5° Capricorno: il lavoro non vi manca e allo stesso tempo sarete poco propensi per la stanchezza, mentre dovrete fare attenzione a qualche battibecco di troppo all’interno della squadra lavorativa. Amore alle stelle e amicizie nuove tutte da scoprire.

6° Leone: il rapporto con i familiari potrebbe essere decisamente migliore, anche alla luce di una bella esperienza che vivrete assieme.

Avrete un momento emozionale unico che probabilmente vi avvincerà sempre di più al partner, ma non in senso prettamente romantico.

7° Ariete: un miglioramento con la carriera potrebbe essere decisamente imminente, per cui rimanere in allerta in attesa di un segnale che dia il via a questa svolta sarà doveroso. Con il partner si aprirà un periodo di lieve tensione o comunque di qualche incomprensione.

8° Sagittario: avrete una decisione da prendere che probabilmente sarà difficile ma necessaria. Non sempre gli affari avranno il successo che vi aspettate, però quelli raggiunti potrebbero farvi permettere qualche sfizio in più.

Toro stressato

9° Toro: avrete dello stress in accumulo e qualche momento in cui sarete nervosi, ma ciò sarà dovuto ad un rialzo delle prospettive lavorative che in questo momento stanno per spalancarvi le porte verso un giro di vite davvero sostanzioso.

10° Gemelli: avrete delle nostalgie che purtroppo riaffioreranno nel momento in cui se ne presenterà l’occasione, per cui lasciarvi andare alla tristezza potrebbe essere molto probabile. Per il momento non avrete delle novità riguardanti il lavoro, ma solo della routine da mantenere in moto.

11° Acquario: ora dovrete rimboccarvi le maniche per un progetto ambizioso, perché la strada sarà ancora molto lontana. Secondo l’oroscopo dovrete affrontare delle incomprensioni familiari che probabilmente vi porteranno a delle separazioni.

12° Vergine: ora pensare al denaro sarà la vostra priorità, ma accertatevi di non farlo diventare un chiodo fisso. Per il momento fermarvi invece potrebbe essere una soluzione alle problematiche che si stanno verificando in merito allo stress.