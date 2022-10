L'Oroscopo del giorno 12 ottobre mette a disposizione di tutti gli appassionati di Astrologia le previsioni zodiacali di mercoledì. Sotto analisi i segni rappresentanti la sestina dalla Bilancia fino a Pesci, messi a confronto con i settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Pronti a scoprire come saranno le stelle del giorno per i segni appartenenti alla seconda sestina?

Senza tergiversare ulteriormente passiamo celermente a decantare l'oroscopo di mercoledì 12 ottobre segno per segno. Focus in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni astrologiche del 12 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza positiva. La settimana prosegue mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico. Riuscirete a cavarvela bene in diverse situazioni. Canalizzate la vostra voglia di rinnovamento, esplorando e dando seguito a nuove motivazioni. Nel lavoro prendetevi del tempo per riflettere su quale versante buttarvi per guadagnarvi la possibilità di lavorare nel settore che più vi interessa. In amore fate ricorso al vostro senso della misura, anche se in alcune situazioni potreste essere spinti sui lidi dell’amplificazione e dell’improvvisazione. Trovate del tempo per rilassarvi, magari approfondendo un argomento o una disciplina che vi interessa e vi sta particolarmente a cuore.

Scorpione: ★★★★★. La giornata vi vede tra i segni favoriti. Se questo mercoledì si delineasse foriero di novità in tutti i campi, sia affettivi, che familiari e lavorativi, dovrete ringraziare un familiare o una persona amica. Se vi sarà possibile, organizzate finalmente un’uscita con la persona del cuore in un luogo romantico.

Nel lavoro riflettete sulla collaborazione da avviare domani con i colleghi che finora si sono dimostrati più affidabili e competenti. In amore scoprirete quanto è bello prendersi cura di un’altra persona, conquistarne la fiducia, per poi offrirle dedizione e riconoscenza. Se qualcuno che non la pensa come voi vi creasse qualche malessere, non angustiatevi più di tanto, ok?

Sapete benissimo che la ruota gira, prima o poi...

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 12 ottobre prevede una splendida giornata. Il Sole nel segno della Bilancia si congiunge a Venere, mentre la Luna in Toro Sarà in trigono a Plutone. Un mix di energie potentissime. Uscirete dal vostro guscio, stabilendo nuove intese e, finalmente, sperimenterete nuovi modi di vivere. Nel lavoro, se un cambiamento o un trasferimento vi frullasse per la testa da un po’, forse è arrivato il tempo di passare all’azione. Buttatevi senza pensarci due volte! Avrete molte idee brillanti, ma per far sì che diventino realizzabili e vincenti dovrete conquistarvi la fiducia di colleghi e superiori. In amore invece, coltiverete progetti nuovi con e senza il vostro partner.

Dovrete però anche prepararvi alle conseguenze delle vostre decisioni.

Oroscopo e astri del 12 ottobre, le previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Periodo poco positivo portatore di piccole crisi a livello emotivo/esistenziale. In generale potrebbe essere la classica giornata nervosa ed inconcludente. Quasi sicuramente curioserete negli affari delle persone care, imbarazzandole. Cercate di essere più discreti e meno invadenti: non potete tenere tutto sotto controllo. E poi, non incupitevi per niente ma godetevi la giornata comunque essa vada. Nel lavoro, dite sempre che è tutto a posto, ma poi a ben vedere... Rifletteteci! La vostra condizione di benessere potrebbe essere illusoria perché al primo impedimento non saprete che fare.

In amore invece il vostro lamentarvi di continuo potrebbe ampliare, invece di sanare, il clima di noiosa tensione col partner. Risolvete il disagio al più presto. Scacciate quell’inquietudine che vi rode dentro, magari invitando una persona amica a passare un po' di tempo insieme a voi. Così facendo sicuramente vi assicurerete una buona dose di serenità.

Acquario: ★★★★. Si profila una normalissima giornata come tante altre. Se potete, non scatenate discussioni animose in famiglia adducendo come motivo che vi sentite controllati o limitati. Per favore, non esagerate. Fatevi un esame di coscienza: non sarà forse che siete voi a non rispettare le regole della convivenza? Nel lavoro intanto, occhio al giudizio di un superiore, attento ad ogni vostro minimo movimento.

Sappiatelo conquistare con la vostra verve e disponibilità. In amore siete single? Allora sappiate che un invito presto vi metterà sottosopra e vi farà sognare ad occhi aperti. Sarete comunque capaci di incantare più di una persona. Se già in coppia, attenti! Un’attrazione imprevista vi aiuterà a comprendere fino a che punto il legame di sempre è pericolante. E vi comporterete di conseguenza...

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 12 ottobre, predice un periodo indicato come sottotono. Nel frattempo Mercurio vi sarà ostile, invece avrete come buona amica la Luna. Chi la vincerà: l’impulsività o la logica? Ottimo sarebbe creare tra loro un armonioso miscuglio. Evitate di arroccarvi in posizioni contraddittorie che potrebbero compromettere il successo di un’iniziativa.

Nel lavoro in questo periodo sarete un po’ svagati. Non riprendete in considerazione decisioni già prese. Rimandate decisamente alcune scelte a domani. In amore non chiudetevi di fronte alle richieste della persona amata. Siate più disponibili e, insieme, arricchitevi di nuovi e stimolanti interessi. Potrebbero riemergere problemi trascurati nel tempo. Non aspettate oltre ma chiedete consiglio alle persone di vostra fiducia.