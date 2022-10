Secondo l'oroscopo del 14 ottobre i nati sotto il segno dei Pesci devono badare di più al loro aspetto fisico e psicologico. I Capricorno sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: oggi non siete esattamente al massimo della vostra forma fisica. L'Oroscopo del 14 ottobre vi invita a prendervi più cura del vostro aspetto fisico e della vostra mente.

11° Leone: cercate di non cedere alle provocazioni. Tra oggi e domani potrebbero esserci dei piccoli imprevisti in amore, ma mantenete la calma. Nella vita spesso capita di vivere sulle montagne russe.

10° Bilancia: siete un po' nervosi in questo periodo. Cercate di non essere troppo irruenti. In amore è importante dimostrare i vostri sentimenti. Non tenetevi tutto dentro, altrimenti c'è il rischio di perdere delle occasioni.

9° Vergine: in amore amate donarvi completamente, tuttavia, meglio valutare attentamente la persona che si ha di fronte. In ambito professionale è importante essere determinati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: in amore siete molto onesti e passionali. Quando amate davvero vi donate completamente. Ad ogni modo, cercate di darvi un freno se non siete ricambiati al 100%

7° Ariete: giornata molto interessante dal punto di vista dei sentimenti.

L'oroscopo del 14 ottobre vi mette in guardia per quanto riguarda le faccende di tipo professionale. Ci sono dei cambiamenti in arrivo.

6° Cancro: la gelosia potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo tra oggi e domani. Cercate di tenere a bada questo vostro aspetto caratteriale. Se, invece, doveste subire la gelosia di qualcun altro, cercate di essere cauti e comprensivi.

5° Gemelli: siete un po' incerti in amore. Non vi sentite apprezzati al 100% e questo potrebbe spingervi a dare luogo a discussioni. Cercate di affrontare i problemi con calma e dialogo.

Oroscopo segni fortunati del 14 ottobre

4° in classifica Toro: l'oroscopo del 14 ottobre vi invita ad essere più sbrigativi. Non perdetevi troppo in chiacchiere e prendete di petto i problemi.

Nel lavoro dovete mostrarvi risoluti.

3° Scorpione: in amore avete bisogno di dimostrazioni, altrimenti tendete a frenarvi. Sul lavoro ci vuole impegno e determinazione e vedrete che riuscirete a realizzare i vostri obiettivi.

2° Sagittario: ci sono gesti che valgono molto più di mille parole. Nel lavoro è importante non fidarsi di tutti. Cercate di ponderare attentamente le persone a cui decidete di aprirvi.

1° Capricorno: in amore dovete lasciarvi andare un po' di più. Sul lavoro stanno per decollare alcuni progetti. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni troppo frettolose.