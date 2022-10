L'oroscopo della giornata di mercoledì 12 ottobre vede i Leone alle prese con la Luna in quadratura, che sbilancerà i rapporti di coppia, mentre Mercurio in trigono per il segno dei Gemelli aiuterà i nati del segno a centrare il successo che meritano. Per il Cancro è arrivato il momento di prendere in mano la situazione, soprattutto in amore, mentre un po’ di stress potrebbe accumularsi tra gli appartenenti allo Scorpione. Scopriamo di seguito l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 12 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà qualche nuvola grigia in più sopra di voi.

Soprattutto sul fronte lavorativo il pianeta Mercurio tenderà a sfavorirvi, anche se con Giove e Marte favorevoli, saprete come far fronte a certi imprevisti. In amore non sarà una un ottimo mercoledì. Venere continuerà a essere opposta, e non sempre sarete in grado di vivere una relazione di coppia affiatata. Voto - 6️⃣

Toro: una bella Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata di mercoledì. Sul fronte sentimentale sarete in grado di vivere una relazione di coppia affiatata, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single i problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, e vi concentrerete di più verso la vostra fiamma. In ambito lavorativo dovrete portare a termine i vostri progetti senza l'ausilio di Mercurio, per cui attenzione alle decisioni che andrete a prendere.

Voto - 7️⃣

Gemelli: un cielo semplicemente eccellente secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. In ambito amoroso, con Venere al vostro fianco, godrete di splendide emozioni insieme alla persona che amate, ma anche voi cuori solitari non rinuncerete a un po’ di romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio tornerà a sostenervi, e sarà più facile per voi portare i vostri progetti lungo la giusta direzione.

Voto - 9️

Cancro: la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata di mercoledì e, sul fronte amoroso, è arrivato il momento di prendere in mano la situazione, anche se Venere sarà contraria. Single oppure no, cercate di venire incontro alle esigenze della persona che amate, senza però limitare la vostra libertà. In ambito lavorativo dovrete essere più sicuri delle scelte che fate, ma soprattutto, non correte troppi rischi per il momento.

Voto - 6️⃣

Leone: giornata di mercoledì che vi vedrà alle prese con questa Luna in opposizione secondo l'oroscopo. In ambito amoroso potrebbe generarsi qualche incomprensione, che però con Venere in sestile dovreste riuscire a gestire. Se siete single non sarà necessario reagire sempre con nervosismo. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe chiedervi di dare di più, per quanto ciò sia nelle vostre possibilità. In ogni caso, affidatevi a pianeti come Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale eccellente sotto il profilo amoroso per i nati del segno. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una giornata romantica e affiatata con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Se siete single non mancheranno simpatia e anche piacevoli incontri. In ambito lavorativo perderete il supporto di Mercurio, ciò nonostante, con un po’ d'impegno in più, potreste riuscire a mantenere comunque discreti risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì nel complesso valida ed equilibrata per voi. In amore ci penserà il pianeta Venere a farvi sentire sempre a vostro agio con il partner, aiutandovi sia in quei momenti di crescita, che in quelli più romantici. Per quanto riguarda il lavoro avrete Mercurio e Marte favorevoli. Le possibilità di raggiungere il successo dunque non mancheranno. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 12 ottobre.

La Luna si troverà in opposizione dal segno del Toro, e i rapporti con il partner non saranno così affiatati. Accumulare stress non sarà una buona cosa, meglio forse cercare subito il dialogo. Per quanto riguarda il lavoro faticherete a prendere decisioni rapide, con il rischio di non ottenere il massimo dai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo favorevole per i nati del segno, soprattutto sul fronte professionale. Mercurio tornerà favorevole, e con astri come Giove e Saturno, tornerete alla carica con i vostri progetti, con idee fresche e interessanti. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà il pianeta Venere a mettervi a vostro agio con il partner, ma anche voi cuori solitari non perderete l'occasione per fare audaci conquiste.

Voto - 8️⃣

Capricorno: anche se la Luna sarà in trigono dal segno amico del Toro, sul fronte amoroso ci saranno ancora tante cose da sistemare tra voi e il partner, complice Venere in quadratura. Per vivere una buona storia d'amore, dovrete anche sapere come dare e ricevere affetto. Stessa cosa anche per voi cuori solitari in cerca dell'amore. In ambito lavorativo dovrete essere più convinti delle vostre capacità, imparare dai vostri errori e cercare soprattutto di non ricaderci. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in quadratura dal segno del Toro rallenterà il vostro entusiasmo in ambito amoroso, anche se Venere sarà favorevole. Single oppure no, il romanticismo non vi mancherà, ma a volte potreste generare qualche piccola spiacevole incomprensione con la persona che amate.

Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, soprattutto in questo periodo, dove anche Mercurio sarà favorevole. Raggiungere il successo sarà quasi d'obbligo per voi. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo nel complesso discreto. Con un po’ di fortuna, potrebbero arrivare buone notizie per voi, soprattutto in ambito amoroso. Una bella Luna infatti sarà in sestile dal segno del Toro, e vi aiuterà a sentirvi più a vostro agio con la persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio non sarà più opposto, ciò nonostante per riuscire a svolgere un buon lavoro, dovrete saper dimostrare comunque tutto l'impegno e la volontà che avete. Voto - 7️⃣