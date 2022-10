L'Oroscopo del giorno 26 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì. Punto di analisi il giro di boa settimanale, in questo contesto nettamente a favore dei nati dello Scorpione e dei Pesci. A essere soppesati, astrologicamente parlando, i sei simboli dello zodiaco compresi nel filotto formato da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 26 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 26 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. In arrivo un periodo sottotono. Questo mercoledì non potete certo pretendere molto più di quello che già sta scritto nelle stelle. Sappiate che il momento è un po' particolare in quanto bisogna che vi riprendiate dalle vicissitudini avute in questi ultimi giorni. Non siate troppo pretenziosi, soprattutto con chi non ha nulla a che vedere con voi. Sicuramente avete questioni più urgenti da sbrigare, piuttosto che perder tempo a chiedere lumi ad amici, familiari sapendo di fare il classico buco nell'acqua. Magari in serata migliorerà e forse potreste anche riderci su... Evitate di impuntarvi con i colleghi su questioni poco importanti e focalizzate la vostra attenzione su faccende concrete e più rilevanti.

Scorpione: ★★★★★. Ottimo mercoledì in programma. Sarete piuttosto ottimisti in questo periodo, per questo qualsiasi cosa vi proponessero sarete ben felici di addentrarvici con grande sorpresa ed entusiasmo. L'unica cosa che dovreste evitare è di prendere troppo sul serio gli stati d'animo altrui. Anche se vi dispiace per chi non ha il vostro stesso carisma, non dovete reprimere il vostro o la vostra gioia di vivere, insomma, non potete proprio fare finta che non vi interessi la felicità.

Potrete contare sugli amici per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, sebbene il partner parrebbe non gradire. Imbarazzo nell’incontro casuale con una vecchia fiamma. Approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 26 ottobre predice un periodo abbastanza positivo.

State per vivere la solita giornata tutta all'insegna della scontata (buona) routine. La Luna in Scorpione sufficientemente favorevole inaugurerà per voi un modo nuovo di vivere e di rapportarvi al prossimo. In tutto questo avrà un peso anche Marte, speculare positivo al segno: darà il via a sufficienti energie in grado di consentire un atteggiamento più solido, orgoglioso, autonomo nei confronti della quotidianità. Per qualcuno sta per iniziare una fase più individualista, in cui le energie si concentreranno più su sé stessi che sui bisogni o le questioni altrui. Novembre sembra promettere qualcosa in più rispetto all'attuale mese.

Oroscopo e stelle del 26 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un buon mercoledì si prospetta a molti del segno. Il giro di boa settimanale sarà da equiparare alle solite giornate intrise di normalità. L’umore è previsto abbastanza altalenante, anche se la Luna un po’ vi sosterrà e in altri casi sarà pronta a fare lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico di impegni. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi; lasciate libertà di scelta e dormite sonni tranquilli. Dopo i ritmi stressanti d'inizio settimana, da adesso allenterete un po’ la presa e inizierete a occuparvi di progetti a più ampio respiro. In amore piccole difficoltà potrebbero mettere in crisi il vostro stato d’animo.

Provate a immedesimarvi con chi vi è accanto e accettate qualche compromesso.

Acquario: ★★. Questo mercoledì potreste accusare un po' di stanchezza, ma non a livello fisico bensì mentale. Troppi impegni, troppe cose da ricordare, da fare e, ciliegina: c'è anche chi non si accontenta! Ma dai, quando è troppo è troppo anche per persone come voi Acquario, sempre pazienti, affabili e pronte a farvi in quattro con tutti (soprattutto con chi amate...). Date un calcio agli impegni e, per una volta incrociate le braccia (o almeno fate finta di essere intenzionati a farlo), provando a scuotere la coscienza di chi vivacchia allegramente sul vostro buon cuore. In amore i vostri progetti sentimentali saranno ben protetti da Venere.

Meglio darsi da fare subito, prima che il vento cambi...

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 26 ottobre, mette sul piatto della bilancia un ottimo periodo. Armonica a Nettuno, la bella Luna in Scorpione vi renderà aperti e disponibili, senz'altro pronti ad adoperarvi a favore di chi avesse bisogno del vostro appoggio o della vostra esperienza. Aiutando gli altri, aiuterete voi stessi. Raggiungerete una visione più lucida della vostra situazione anche nel lavoro. Seppure non mancherà qualche piccolo intoppo sul fronte professionale, la giornata si prospetta ideale per avviare nuove e proficue collaborazioni. Incontri sicuramente molto emozionanti per chi è single e non solo: potreste essere indotti in tentazione, nonostante la vostra provata fedeltà. Ricordate, non è tutto oro quel che luccica!