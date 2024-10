La configurazione astrale del 12 ottobre rende l'oroscopo a dir poco sbalorditivo. Sarà un sabato con la Luna in Acquario e al vertice della classifica quotidiana spunta il fiero segno del Cancro, pronto a gustarsi un fine settimana sereno e gaudente. A chiudere la fila, invece, saranno i Gemelli, che saranno un po' codardi e si sottrarranno dal proprio dovere perché non avranno energie e volontà a sufficienza per agire. In questo sabato, le stelle mettono in guardia i nati del Toro dalle spese fuori programma.

Classifica e oroscopo del giorno: tra i peggiori c'è il Gemelli

12° posto. Gemelli – Sarete esausti sia a livello mentale che fisico e anche un po' codardi. Non ci sarà proprio verso di farvi fare qualcosa. In realtà sarebbe meglio evitare ogni attività che comporta rischi, come maneggiare oggetti pericolosi o lavorare continuamente. La giornata non si presenta favorevole per cucinare o guidare: se possibile, preferite una passeggiata o fatevi accompagnare. La mancanza di concentrazione, forse legata al cambio di stagione, potrebbe influire su ciò che fate o dite. C'è da dire che non potete permettervi di lasciarvi andare, visto che molte cose dipendono da voi. Di tanto in tanto, però, staccare la spina e meditare fa bene.

Valutate di adottare un'alimentazione più equilibrata e non fate le ore piccole la notte. Sforzatevi di sorridere, anche davanti alle difficoltà.

11° posto. Ariete – Vi troverete in una situazione instabile, con un umore altalenante che potrebbe far impazzire chi vi sta intorno. La vostra indecisione potrebbe creare attriti.

Se non state attenti, rischiate di incrinare alcune amicizie. Sarebbe meglio prendersi una pausa, in modo particolare in serata. Accarezzate l'idea di dedicarvi a un'attività che vi rilassa, come leggere un libro che avevate iniziato o godervi una maratona della vostra serie preferita. Tenervi impegnati, vi aiuterà a evitare discussioni inutili in famiglia o con il partner.

Chi è single o sta frequentando qualcuno da poco, vive in una fase di attesa. Le domande sono tante, ma non affrettatevi a conclusioni. L'amore va "cucinato" a fiamma bassa e lentamente.

10° posto. Scorpione – A volte basta partite in piccolo. Non è necessario porsi dei grandi obiettivi che poi finiscono per rivelarsi irraggiungibili. In questo sabato, le emozioni vi faranno sentire particolarmente vulnerabili e confusi. Potreste trovarvi a riconsiderare alcune decisioni, forse legate a un’amicizia o a una relazione di lavoro. Il pensiero costante di non avere abbastanza risorse, vi crea stress e insonnia. Imparate a darvi il giusto valore e a lottare per ciò che meritate. Non sottovalutate niente e nessuno.

Allacciate dei nuovi contatti, che potrebbero tornarvi utili in futuro. Mai dire mai. La gente che si incontra quando si sale, è la stessa che si incontra scendendo: non trattate male nessuno. È importante credere in voi stessi e non sottovalutare le vostre capacità.

9° posto. Vergine – L'oroscopo del 12 ottobre segnala che la concentrazione potrebbe scarseggiare, specialmente se siete impegnati nello studio o nel lavoro. Se avete altre responsabilità, come quelle legate alla casa o ai familiari, non esitate a chiedere aiuto. Anche se siete noti per la vostra abilità e creatività, in queste 24 ore sarà meglio tenere i piedi per terra. La giornata sarà favorevole per occuparsi delle faccende domestiche e potreste ricevere una telefonata inaspettata da un parente.

Qualche taglio economico andrebbe fatto, forse ci sono un paio di voci che potreste ridurre se non addirittura sacrificare. Per un po' di tempo dovreste stringere la cinghia, ma si tratta di una misura temporanea. Sul fronte amoroso, qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto della routine: prendete in considerazione l’idea di organizzare una piccola gita.

Giornata nella media per Capricorno

8° posto. Capricorno – L'Oroscopo vi trova 'out' a livello fisico e mentale. Non vi sentite al massimo e potreste dover fare i conti con piccoli disturbi. La cosa migliore da fare sarà riposare e rinviare gli impegni che avevate in programma. Prendetevi del tempo, vi state consumando troppo dietro a chi non merita nemmeno un secondo del vostro tempo.

Il corpo manda dei chiari segnali, e cioè vi sta chiedendo una pausa. Dunque, concedetevi il tempo necessario per ricaricare le energie. L'anno sta finendo e forse vi sentite frustrati perché, a gennaio scorso, vi siete proposti di raggiungere alcuni obiettivi ma alla fine non avete fatto granché. In realtà mancano ancora diverse settimane al fatidico conto alla rovescia. Mettete in agenda di concludere almeno una cosa da qui a dicembre. In amore, qualcosa vi turba o non sta andando come vorreste.

7° posto. Sagittario – Le relazioni che stanno nascendo in questo periodo avranno un ruolo importante nel vostro futuro. Se siete disposti a impegnarvi, raccoglierete frutti significativi in seguito.

Tutto dipende dall'impegno che ci investite, però siate consci dei vostri limiti. Non costringetevi a performare più di quanto possiate fare, perché potreste non reggere la pressione. La pazienza sarà la vostra migliore alleata, poiché i risultati più preziosi richiedono tempo e dedizione costante. Tutto è raggiungibile con la ripetizione. Riflettete sulla possibilità di cambiare lavoro o di iniziare un’attività secondaria per aumentare le vostre entrate. In casa, cercate di fare ordine per creare un ambiente più sereno. Non vi piace fare le pulizie, ma non c'è nessuno che potrebbe farlo al posto vostro.

6° posto. Toro – Attenzione alle spese impreviste che potrebbero mettere a rischio il vostro bilancio economico.

È importante gestire le risorse con attenzione, non solo per risparmiare, ma anche per rispettare l’ambiente. In verità. state facendo un'immensa fatica ad arrivare a fine mese. Dovreste cambiare qualcosa, perché non potete continuare a stare in ansia per il denaro. Quindi o vi trovate un'altra entrate, oppure riducete qualche spesa consistente. In fondo la vita richiede dei sacrifici. In serata, l’amore tornerà in primo piano. Se siete single, potreste accettare un invito per una serata piacevole, con la possibilità di incontrare qualcuno di speciale. Le coppie consolidate potrebbero vivere cambiamenti importanti che influenzeranno il loro futuro.

5° posto. Pesci – L'oroscopo del giorno vi trova ben pensanti e svegli.

Se sentite il bisogno di calore e conforto, non esitate a creare un ambiente accogliente a casa. Con il partner ci saranno scintille e comprensione. Eventuali crisi di coppia o di famiglia, potranno essere dissipate. Una serata sotto il plaid, o dedicata a semplici attività domestiche, potrebbe essere la scelta migliore per rigenerarvi mentalmente. Vi spingete troppo al limite e questo non va bene. Uscite a fare una passeggiata all'aria aperta. Per alcuni, ci sono buone notizie in arrivo riguardanti i propri cari. In amore, ci potrebbero essere sorprese: chi è single potrebbe fare una conoscenza interessante, anche online, mentre le coppie potrebbero pianificare eventi significativi.

I segni zodiacali con oroscopo stellare

4° posto. Bilancia – La vostra giornata potrebbe iniziare prima del solito, con alcuni impegni che richiederanno la vostra completa attenzione. Anche se siete generosi e altruisti, non potrete fare tutto da soli: prendetevi del tempo per chiedere aiuto e cercate di riservare qualche ora solo per voi. Siete un segno brillante e furbo, per cui ingegnatevi per trovare una scorciatoia per fare meno e meglio. Studiate, elaborate stratagemmi. Potete fare tutto ciò che vi mettete in testa di voler fare. In serata potrebbero emergere interessanti conversazioni o gossip. Se siete single da poco, prendetevi il tempo necessario per ritrovare l’equilibrio prima di aprirvi a nuove opportunità amorose.

3° posto. Acquario – Le stelle donano vigore e buonumore. Il vostro entusiasmo saprà contagiare positivamente chiunque avrà la fortuna di avervi accanto. Avete molti progetti in mente per il futuro e il vostro entusiasmo sarà la chiave per realizzarli. Le prossime settimane potrebbero portarvi conferme importanti, anche sul piano sentimentale. Dedicatevi a qualche acquisto, ma cercate di non esagerare. In questo periodo state faticando a sbarcare il lunario. Ancora dovete recuperare le spese sostenute durante l'estate. Chi ha una relazione duratura e stabile, potrà trovare appagamento nella persona amata. Anche in famiglia si potrà contare l'uno sull'altra.

2° posto. Leone – Dopo una settimana piuttosto movimentata, finalmente potrete godere di una giornata in cui tutto sembra migliorare.

Noterete come man mano tutto stia tornando al proprio posto. Tirerete un bel respiro di sollievo. Chi è in attesa di una risposta o di un esito, presto riceverà dei responsi. Se non avete ancora deciso quale strada intraprendere, dovreste farlo al più presto e prima che finisca l'anno. Per il 2025 fareste meglio a partire con una mappa ben delineata, ma senza troppi obiettivi da raggiungere altrimenti finirete per mandare tutto allo sfaccio. Chi ha già tracciato il proprio percorso, avrà soddisfazioni importanti. In ogni caso, la giornata si prospetta in netto miglioramento e carica di energia positiva.

1° posto. Cancro – Una giornata eccellente vi attende, pronta a regalarvi un fine settimana sereno. Ne avete passate delle belle. Forse c'è stato un distacco importante che vi ha fatto barcollare. Perdere dei punti di riferimento importanti non è facile, ma il tempo è il miglior medico. Se vi impegnerete a prendervi cura di voi stessi, vi rimetterete in sesto. Dunque, mangiate bene, dormite abbastanza, fate regolare attività ginnica e ridete il più possibile. In queste 24 ore potreste percepire che state attraversando una fase di trasformazione interiore. In questo sabato particolarmente positivo, approfittatene per portare a termine alcune faccende e concedervi momenti piacevoli con il partner o con una persona speciale. La serata promette emozioni intense.