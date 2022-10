L'Oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. In analisi il tratto di settimana coincidente con la parte finale del periodo dedicato solitamente al lavoro. Curiosi di scoprire come è stato valutato il vostro simbolo astrale di nascita? Certo che sì, per cui passiamo immediatamente a mettere in evidenza il resoconto astrologico dettato dall'oroscopo di venerdì 7 ottobre. Primo piano sulle attività di lavoro e nei sentimenti, con i segni dalla Bilancia fino a quello dei Pesci assoluti protagonisti.

Previsioni zodiacali del 7 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Sulla cresta dell'onda! Situazione pertanto di grande vantaggio, non solo per il settore degli affetti ma anche per il lavoro. Mai come adesso risulta importante l'amore con tutti gli annessi e connessi. Il consiglio è quello di cercare di recuperare un po' di energia positiva. Se ci fosse una persona che piace, magari che inconsciamente v'intriga iniziate ad avvicinarla già da adesso. Cercate di essere quanto più carini e positivi possibile, agendo con calma e sempre con il sorriso sulle labbra. Nel lavoro qualcuno rilancerà un progetto interessante. In arrivo vittorie capaci di consolare anche i più scettici tra voi.

Nuove imprese da varare nei prossimi mesi con l'arrivano giornate davvero molto interessanti.

Scorpione: ★★. Giornata all'insegna della poca positività, in parecchi settori della vita. Chi ancora non si fosse ripreso dallo stress avuto di recente e magari continuasse a fare mille cose, anche banali o inutili, dovrebbe stare un po' calmo.

Se poi tra voi ci fosse qualche altro che ha già detto no a un amore che sembrava inizialmente fantastico, allora il cuore di quest'ultimi potrebbe iniziare a ribellarsi: cercate di vincere l'istinto negativo favorendo la sana voglia di ritrovare un sentimento vero e sincero. Nel lavoro qualcuno sta iniziando una nuova attività: è come se spazzasse via il passato per ricominciare da zero, con buone premesse.

In questo momento non tutto è possibile: sappiate che certi atteggiamenti da parte vostra alla fine sono controproducenti.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 7 ottobre mette sul piatto un periodo giudicato sottotono. Ovviamente non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, per questo vi invitiamo a essere positivi, sia nel pensar che nell'agire (dopo aver ben riflettuto). Assolutamente non bisognerà piangere se qualcosa dovesse chiudersi in modo diverso dalle attese. Tale possibilità potrebbe riguardare anche l'amore, sappiatelo. Opportunità in vista invece per chi volesse affacciarsi a nuovi orizzonti, sia sentimentali che di amicizia. È pur vero che tanti in questo periodo sono preoccupati, se non per l'amore, per questioni di normale esistenza legate alla quotidianità: lavoro, soldi, rapporti con genitori e figli, amici.

È come se steste attendendo una risposta e questa si lasciasse desiderare all'infinito: aspettate... aspettate e non trovate mai alcun riscontro!

Oroscopo e stelle del 7 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo non difficile da far vostro. Diciamo che si prevede un venerdì alla solita maniera: tanta buona normalità al servizio di giornate sempre uguali a se stesse. Qualcuno in questi giorni potrebbe sentirsi un po' agitato, forse stanco più mentalmente che fisicamente. D'altronde, è difficile ritrovare un discreto equilibrio quando attorno a noi gravitano persone o situazioni non troppo desiderabili. In amore invece, le coppie più forti e già ben collaudate faranno progetti a lunga scadenza, magari per un matrimonio, una convivenza o magari anche mettere in cantiere la nascita di un figlio.

Qualsiasi progetto, se fatto con il cuore, senz'altro sarà benvenuto nella vita di molti. In ambito lavorativo, se non proprio facile sarebbe opportuno darsi una regolata: l'importante sarà fare scelte non dettate dalla fretta ma ragionate.

Acquario: ★★★★. Si spera veramente che in tanti possiate vivere un'emozione particolare. Diciamo questo perché in molti avete un gran bisogno di positività, soprattutto nella sfera sentimentale. Coloro che non sono soddisfatti del rapporto di coppia - forse da tempo hanno a che fare con una crisi difficile da risolvere - probabilmente guarderanno oltre. Bisognerà solo capire, senza dubbio, ciò che di negativo pesa in questo momento, riflettendo anche sulla possibilità di mettere la famosa "pietra sopra" a qualsiasi cosa realmente riparabile.

Intanto, quelli ancora cuori solitari dovrebbero farsi vedere di più in giro. Entro qualche settimana potrebbero notare qualcosa di estremamente positivo. Nel lavoro invece, sarà opportuno dare il massimo nell'ambito delle proprie mansioni. Guardare a qualcuno più in gamba - non perché "superdotato" o quant'altro, ma con più esperienza alle spalle - darà la possibilità di migliorare, quindi di aumentare i guadagni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 7 ottobre, mette in evidenza un periodo superfortunato. Successo à gogo! Giornata ideale per capire da che parte sta andando il cuore in questo momento. Se ci fosse una persona che piace, fatevi avanti, evitando di pensare al fatto di non riuscire a ottenere quanto desiderato.

Attenti invece a eventuali legami con persone lontane o peggio già impegnate! Sappiate che, seppur calcolato, ogni rischio è pur sempre un rischio... Se aveste una situazione d'amore pesante è probabile che in questo periodo dobbiate mettere le cose in chiaro: approfittate dell'ottimo momento, successo garantito. Alcuni invece non sono soddisfatti riguardo il denaro, che non basta mai. Consolatevi pensando che tutti in questo periodo sono sulla stessa barca a lottare con crisi, carovita, mancanza di stimoli e paura per il futuro. Dice il saggio, mal comune mezzo gaudio... (o no?).