Venerdì 7 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna e Nettuno risiedere nel segno dei Pesci, nel frattempo Giove stazionerà sui gradi dell'Ariete. Il Sole assieme a Venere, invece, continueranno a sostare in Bilancia, così come Saturno permarrà in Acquario e Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Marte, inoltre, resterà stabile nel segno dei Gemelli come Mercurio proseguirà l'orbita in Vergine. Il Nodo Nord insieme a Urano, in ultimo, sosteranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Scorpione, meno conciliante per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Ariete: shopping. Giornata ideale in casa Ariete per permettersi un acquisto che vada a migliorare l'aspetto o le prestazioni di un mezzo di trasporto, ad esempio la sessione di shopping nativa potrebbe riguardare i cerchi in lega di un'automobile o una marmitta più performante per uno scooter.

2° posto Scorpione: non voltarsi indietro. Se queste ventiquattro ore per i nati Scorpione fossero una canzone sarebbero senz'altro "Stop lookin' back" dei Grand Funk Railroad, in quanto il segno Fisso non ci metterà probabilmente molto a comprendere che per evolversi dovrà lasciare andare le zavorre del passato.

3° posto Pesci: scelte consapevoli. La rinascita del terzo segno d'Acqua non sarà ancora in atto ma, nel corso del 7 ottobre, i nativi avranno l'occasione di iniziare a pensare ad alcune decisioni che stravolgeranno in positivo la loro esistenza nel prossimo futuro, anche se le stesse andrebbero attuate con grande consapevolezza.

I mezzani

4° posto Cancro: consigli. Un'amica fidata o un familiare rappresenteranno, c'è da scommetterci, una sorta di faro nella notte per i nati Cancro, in quanto i loro suggerimenti faranno sì che il segno Cardinale non finisca per commettere gli stessi errori che lo hanno portato fuori strada.

5° posto Leone: finanze in primo piano.

Il settore che più interesserà i felini questo venerdì sarà, con ogni probabilità, quello economico perché il segno di Fuoco dovrà riorganizzare con dovizia entrate e uscite finanziarie, al fine di giungere ben organizzato quando Giove rientrerà in Pesci il 30 ottobre.

6° posto Acquario: individualisti. Nonostante spesso siano etichettati come inclini alla complementarietà, i nati Acquario parranno farsi scivolare addosso tale nomea nel giorno che precede il weekend, assumendo un mood individualista che non li farà essere molto simpatici agli occhi dei soci.

7° posto Bilancia: pensierosi. Le faccende amorose di casa Bilancia, soprattutto della seconda decade, prenderanno probabilmente una piega inaspettata e i nativi faticheranno a reggerne il peso, portandosi anche al lavoro i pressanti pensieri che attanaglieranno le loro menti.

8° posto Toro: battuta d'arresto. Il tono umorale del primo segno Fisso potrebbe essere condizionato da una poco prevedibile battuta d'arresto sul fronte pratico o professionale figlia di un ricambio che tarda ad arrivare oppure un danno maggiore a quello preventivato.

9° posto Vergine: in cerca di informazioni. Complice una curiosità smodata riguardo un accadimento, i nati Vergine avranno buone chance di mettersi alla ricerca di informazioni in merito ma lo faranno senza andare dritti al punto, ovvero girando attorno all'argomento principe sperando che l'interlocutore spifferi qualcosa.

Peccato, però, che le persone alle quali si rapporteranno mangeranno la foglia lasciandosi con un pugno di mosche in mano.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: rivangare il passato. Venerdì nel quale gli arcieri potrebbero avvertire la scomoda sensazione di perdere terreno al lavoro oppure di non essere abbastanza apprezzati nella cerchia amicale. A tal proposito, i nati Sagittario sottolineeranno le loro conquiste passate anche se le amiche conosceranno a menadito tali traguardi.

11° posto Capricorno: cocciuti. Impuntarsi su una questione per partito preso non è mai una mossa saggia e i nati Capricorno, durante questo giorno d'autunno, sembreranno portare allo stremo questa controproducente sfumatura del loro carattere.

12° posto Gemelli: energie flop. I nati Gemelli trascorreranno presumibilmente un venerdì all'insegna della fiacchezza fisica e della svogliatezza pratica, in quanto il loro bottino energetico sarà sotto i livelli standard per l'intera giornata.