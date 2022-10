L'oroscopo settimanale dal 10 al 16 ottobre 2022 è pronto a fare "le pulci" alla seconda settimana dell'attuale mese. In evidenza in questo contesto anche le pagelle con le stelline assegnate ai sette giorni a venire. Curiosi di sapere come andrà il periodo in analisi? Sotto controllo i sei segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica e l'attesissima classifica a stelline settimanale attribuita ai singoli segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Puntando al miglioramento di alcune situazioni, mercoledì non vi lascerete scappare l’occasione per mettervi in luce. Anche la presenza di Mercurio, da questo lunedì in entrata nel vostro segno, sarà uno stimolo in più per fare un bel balzo in avanti in alcuni ambiti. Nel lavoro, grazie a voi il team riuscirà a guadagnare tempo e denaro. Senza il vostro appoggio sarebbe stato molto probabilmente impossibile! In amore, concentrandovi più sulla mente che sul cuore forse non ascolterete tutto ciò che quest'ultimo potrebbe chiedervi e in seguito ve ne potreste rammaricate seriamente. In coppia non vorrete arrivare a un compromesso incolore, lontano dalle vostre aspettative.

D’altronde una decisione, prima o poi, dovrete prenderla...

La classifica stelline settimanale per il segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 10 ( Mercurio in Bilancia ), martedì 11, domenica 16;

), martedì 11, domenica 16; ★★★★ mercoledì 12, sabato 15;

★★★ giovedì 13 ottobre;

★★ venerdì 14 ottobre 2022.

♏ Scorpione: voto 9. La settimana si prevede ottima. Un periodo certamente molto positivo, in generale tranquillo, è quello che vi occorre per tirare un bel sospiro di sollievo dopo un periodo incerto.

Un po’ di shopping servirà a rilassarvi giovedì o sabato. Approfittando di sconti o offerte, forse potrete permettervi forse anche quel capo d'abbigliamento che avete tanto desiderato. Nel lavoro, mettete a tacere tutte le eventuali dicerie su quel collega che sapete, magari intervenendo con un gesto autorevole. Non ammettete che sciocchi pettegolezzi abbiano vita facile nel vostro ambiente di lavoro!

In amore questo martedì troverete il tempo per fare insieme più cose possibili. Non basta stare davanti alla tivù ogni sera, per creare un rapporto stabile...

La classifica stelline della settimana per il segno dello Scorpione:

Top del giorno martedì 11 ottobre;

martedì 11 ottobre; ★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12 e venerdì 14;

★★★★ giovedì 13 e sabato 15;

★★★ domenica 16 ottobre.

♐ Sagittario: voto 7. Imparando a usare le vostre risorse interiori, anche le chance che la vita vi offrirà seguiranno le vostre aspettative più elevate. Se invece, malconsigliati dall'amica/o di turno continuerete a lamentarvi, poco o nulla otterrete! Nel lavoro intanto, soprattutto venerdì, evitate di guardare in continuazione l’orologio, nella speranza che si metta a correre.

In questo modo il tempo passerà anche più lentamente. In amore tutto abbastanza in linea con la normalità. La sincerità vale molto più di mille scuse e alla fine la coppia ne uscirà rafforzata. Perciò non abbiate mai alcun timore nel dialogare. Invece, in generale, un po’ di sensibilità in più non guasterebbe, specialmente se aveste già percepito più di una richiesta da questo punto di vista.

La classifica stelline settimanale per il segno del Sagittario:

Top del giorno mercoledì 12 ottobre;

mercoledì 12 ottobre; ★★★★★ martedì 11 e giovedì 13;

★★★★ lunedì 10 e venerdì 14;

★★★ sabato 15 ottobre;

★★ domenica 16 ottobre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Grazie alla Luna in Gemelli, questo venerdì sarete molto più ricettivi nei confronti dell’ambiente che vi circonda.

Le relazioni sociali saranno in netta ascesa. Tutto dipenderà infatti dalla capacità di saper ascoltare e poi ribattere a tono. Di questi tempi non è facile trovare qualcuno con cui parlare in modo sincero dei propri punti di vista: se lo trovaste, fate pure un fischio! Nel lavoro vorreste giungere alla conclusione di un importante contratto prima del previsto. Per farlo però occorrerà lavorare molto sui dettagli, senza avere fretta di arrivare a conclusione, ok? In amore, solo con un progetto in comune le anime si affineranno: solo così capirete se effettivamente potrete contare l’uno sull’altro in ogni momento della vita...

La classifica stelline della settimana per il segno del Capricorno:

Top del giorno venerdì 14 ottobre;

venerdì 14 ottobre; ★★★★★ sabato 15 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10 e giovedì 13;

★★★ martedì 11 ottobre;

★★ mercoledì 12 ottobre 2022.

♒ Acquario: voto 7.

La settimana promette abbastanza bene. State per vivere un periodo spensierato, sotto l’influsso della Luna spesso in armonia col vostro segno soprattutto domenica. Pertanto, come logico che sia, non vi andrà proprio di farvi impensierire dai soliti problemi. Qualcuno nel frattempo potrebbe essere infastidito dal vostro stato d’animo quasi sempre sereno: non fateci caso e lasciate correre. Nel lavoro cambiare occupazione quasi improvvisamente non è facile, ma le vostre risorse sono molte e presto avrete ben più di una carta da giocare. In amore, con un pizzico di inventiva non sarà impossibile ravvivare la passione e la sensualità, magari stuzzicando con furbizia i “punti deboli” della persona amata...

La classifica stelline settimanale per il segno dell'Acquario:

Top del giorno domenica 16 ottobre;

domenica 16 ottobre; ★★★★★ giovedì 13 e venerdì 14;

★★★★ mercoledì 12 e sabato 15;

★★★ lunedì 10 ottobre;

★★ martedì 11 ottobre 2022.

♓ Pesci: voto 6. In fatto di dolcezza questa settimana lascerete molto a desiderare, soprattutto nei riguardi del partner. Freddezza e comportamenti bruschi mercoledì potrebbero penalizzare la relazione. Per ostinazione, orgoglio o insolita diffidenza, venerdì o sabato potreste lasciarvi sfuggire di mano un’occasione d’oro. Nel lavoro, fate attenzione che una decisione rimandata per pigrizia o per un’improvvisa sfiducia nelle vostre possibilità, non si trasformi in un’opportunità sfumata. L’amore lo sapete, non è solo passione cieca, è fatto anche di gesti affettuosi, di piccole attenzioni, di dimostrazioni concrete.

Imparate la lezione e fatene tesoro. Con la parte centrale del periodo decisamente ostile non aspettatevi performance o cose fuori logica.

La classifica stelline della settimana per il segno dei Pesci: