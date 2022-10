Il secondo weekend del mese di ottobre prende il via. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per tutti e 12 i segni zodiacali per sabato 8 ottobre con le novità e i cambiamenti sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore con Venere in opposizione sarà importante trovare le parole corrette in una relazione. Ci sono troppe discussioni da affrontare. Nel lavoro con Giove nel segno che aiuta i problemi potranno essere risolti.

Toro: per i sentimenti stelle che aiutano a superare ogni difficoltà, sarà importante anche ufficializzare una storia.

Nel lavoro sfruttate al meglio tutte le opportunità per ottenere il massimo.

Gemelli: a livello sentimentale cercate di vivere al meglio la giornata con la persona amata, la Luna sarà dissonante e porterà difficoltà. Nel lavoro lasciate da parte le notizie negative e cercate di superare il resto.

Cancro: in amore, con la Luna sfavorevole, potrete superare ogni difficoltà, le tensioni potranno essere finalmente risolte. A livello lavorativo questo fine settimana porterà uno stato di maggiore tranquillità.

Leone: per i sentimenti sarà possibile riprendere un discorso rimasto in sospeso e fare finalmente chiarezza. Favoriti i nuovi incontri. Nel lavoro le nuove idee non mancano, portate avanti nuovi progetti.

Vergine: a livello sentimentale la giornata vede la Luna in opposizione, potreste prendervela anche per motivi banali. A livello lavorativo fase di maggiore positività, potrete rimettervi in gioco.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore agite adesso visto che le emozioni saranno premiate. Nel lavoro se c'è una scelta da prendere valutate con attenzione tutto quello che arriva.

Scorpione: in amore intuizioni favorevoli in questa giornata, il fine settimana porta una buona capacità di azione. Nel lavoro nuove opportunità in vista dei prossimi giorni.

Sagittario: per i sentimenti giornata non esaltante che vede la Luna dissonante, recupererete solo da domani. Nel lavoro se ci sono stati dei blocchi cercate di mettere a posto tutto.

Capricorno: in amore ora vi sentite meglio, una fase di stanchezza è finalmente superata. Nel lavoro sono possibili discussioni da dover superare, non vi arrabbiate per motivi futili.

Acquario: per i sentimenti la giornata porta una buona capacità di azione per le relazioni. Evitate però degli scontri. Nel lavoro sarà possibile risolvere un problema legato ad un'attività del passato.

Pesci: in amore sarà possibile restaurare un rapporto con una persona e gli incontri per i single saranno favoriti. Nel lavoro arrivano ora possibili recuperi.