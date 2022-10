Per la giornata di giovedì 6 ottobre 2022, l’Oroscopo si rivelerà eccezionale per i sentimenti per il segno dei Pesci, mentre il Sagittario potrebbe ritrovare delle posizioni in basso. I segni di aria se la caveranno anche di fronte alle sfide più complesse senza troppi sacrifici.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo giornaliero: atmosfere d’amore per Cancro

1° Pesci: farete finalmente faville sul piano amoroso e sui sentimenti in generale. Ora potrete sicuramente permettervi più tempo da trascorrere con le persone amate e soprattutto con il partner, il quale potrebbe farvi una sorpresa inaspettata.

2° Scorpione: i guadagni arriveranno in men che non si dica proprio quando ne avrete maggiore bisogno, quindi anche il vostro umore migliorerà drasticamente. Con le questioni di cuore potreste fare faville senza accorgervene, conquistando qualcuno che avevate ignorato.

3° Cancro: avrete una delle atmosfere più romantiche che una persona possa mai provare. Certamente sarà l’ambiente ideale per rendere la vostra serata sempre più piacevole e anche rasserenante dal punto di vista emozionale. Fare qualche scelta potrà solo fare bene alla famiglia.

4° Toro: sarete disposti a fare molto, sia a collaborare che a fare sacrifici, dunque l’indice nella classifica dell’oroscopo salirà senza alcun dubbio.

Rilasciare qualche impegni in virtù di un po’ di riposo extra non vi guasterà.

Imprese per Acquario

5° Acquario: uscire da una situazione abbastanza difficile potrebbe essere un'impresa che supererete alla grande, anche per alcune dritte che riuscirete a captare da altre fonti. Secondo l’oroscopo ora l’ambito affettivo potrebbe toccare dei picchi elevati.

6° Bilancia: qualche piccola difficoltà se trattata adeguatamente svanirà in un batter d’occhio, nonostante ci siano presupposti che diranno il contrario. Essere troppo duri con voi stessi vi metterà in condizione di dover necessariamente fare più del necessario.

7° Gemelli: avrete qualche situazione finalmente risolta e qualche divergenza finalmente appianata.

Ora come ora potreste fare progetti per il futuro senza pensare troppo alle questioni più difficili da affrontare, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

8° Vergine: state affrontando molte situazioni spiacevoli, di cui almeno la metà si stanno risolvendo abbastanza in fretta. Sarete dotati di nuove energie per affrontare le sfide, ma al tempo stesso eviterete di fare troppo che poi potrebbe rivelarsi nulla.

Difficoltà per Capricorno

9° Capricorno: potreste andare incontro a qualche momento negativo, ma questo non dovrà assolutamente scoraggiarvi, soprattutto se avrete a che fare con un progetto che richiederà da voi la massima attenzione dal punto di vista mentale.

10° Sagittario: fare un po’ di economia in questo momento potrebbe essere essenziale per la riuscita di qualche spesa importante.

Con le questioni amorose potreste incontrare delle difficoltà importanti.

11° Ariete: comunicare in questo momento vi interesserà molto poco, dunque per adesso potreste non riuscire ad adeguarvi alle circostanze che la vita vi sta dando. Secondo l’oroscopo sarà necessaria più pazienza del previsto, quindi non demordete di fronte alle difficoltà.

12° Leone: dovrete fare i conti con delle tensioni in famiglia che per il momento non si scioglieranno tanto facilmente, avrete bisogno di un consiglio amico che potrebbe fare al caso vostro, nonostante ci possano essere delle divergenze piuttosto importanti.