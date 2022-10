Secondo le previsioni dell'oroscopo del 9 ottobre, i nati sotto il segno dei Pesci devono scendere a qualche compromesso. I Gemelli, invece, si sentono un po' spaesati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: se vi sentite un po' spaesati e privi di obiettivi, forse è il caso di parlarne con chi ne sa più di voi. Non abbiate vergogna a chiedere aiuto poiché è una cosa del tutto normale nella vita.

11° Ariete: l'Oroscopo del 9 ottobre vi invita ad essere un po' meno suscettibili. Cervate di prendere con distacco certe situazioni, specie quelle che non vi riguardano in prima persona.

10° Toro: siete particolarmente determinati e dotati di uno spirito critico notevole. Ad ogni modo, non trovate sempre il pelo nell'uovo, altrimenti c'è il rischio che le persone che vi circondano potrebbero annoiarsi.

9° Vergine: giornata interessante sotto più punti di vista. Prima di concentrarvi a fare qualunque cosa, però, è necessario rivedere alcuni progetti a cui stavate lavorando da un po'.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: siete molto determinati e difficilmente le persone riescono a convincervi a cambiare idea. Ad ogni modo, ci sono dei momenti nella vita in cui ricredersi è l'unica soluzione.

7° Capricorno: imparate ad esprimere in maniera un po' più cauta i vostri punti di vista.

L'Oroscopo del giorno 9 ottobre denota un certo bisogno di attenzioni da parte vostra.

6° Leone: in amore è tempo di essere intraprendenti e di non fermarsi al primo ostacolo. Se non vi sentite sicuri del punto in cui siete arrivati fino a questo momento, potrete sempre cambiare idea.

5° Bilancia: tra oggi e domani ci saranno delle novità in arrivo.

Chi era in attesa di una telefonata, farebbe bene a farsi trovare reperibile. In ambito professionale, invece, ci vuole attenzione.

Oroscopo 9 ottobre dei primi quattro segni

4° in classifica Pesci: ci sono delle situazioni da cui è realmente difficile uscirne e altre in cui sarebbe opportuno non impelagarsi mai. Ad ogni modo, ciò che è fatto è fatto, adesso bisogna solo trovare il giusto compromesso.

3° Scorpione: siete piuttosto espansivi e dinamici in questo periodo. Approfittatene per fare un po' di sport e per prendervi cura un po' di più del vostro aspetto fisico e della salute mentale.

2° Acquario: se qualcosa non vi sta bene, ditelo. Questo è un momento positivo per voi, pertanto, sarebbe un peccato rovinarlo a causa di questioni piuttosto futili. Nel lavoro ci vuole intraprendenza.

1° Sagittario: secondo le previsioni dell'oroscopo del 9 ottobre, i nati sotto questo segno possono osare e mettersi in gioco fino alla fine. In amore ci vuole coraggio e determinazione.