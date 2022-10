Giovedì 6 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Nettuno transitare nel segno dei Pesci, nel frattempo Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Urano e il Nodo Nord, invece, resteranno stabili in Toro, così come Giove permarrà nel segno dell'Ariete e Mercurio protrarrà il moto in Vergine. Saturno, inoltre, continuerà la sosta in Acquario, come Marte rimarrà nel domicilio dei Gemelli. Sole e Venere, in ultimo, stazioneranno nel segno della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Vergine, meno entusiasmante per Sagittario e Leone.

Sul podio

1° posto Bilancia: lucidi. L'acutezza mentale potrebbe essere l'arma in più dei nati Bilancia in questo giorno d'inizio ottobre, col segno d'Aria che parrà spiccare per perspicacia e tempestività d'azione, doti che sul fronte professionale lo faranno essere sempre in prima linea.

2° posto Vergine: gettare il cuore oltre l'ostacolo. I primi due decani di casa Vergine, nel corso di questo giovedì, avranno ottime chance di mettere in campo un invidiabile spirito di sacrificio che li aiuterà a superare un limite che si trascinano da tempo.

3° posto Capricorno: dritti al punto. Giri di parole e dietrologia non faranno probabilmente parte del prisma dialettico del terzo segno Cardinale in queste ventiquattro ore, in quanto i nativi andranno dritti al punto a prescindere dall'interlocutore al quale si rapporteranno.

I mezzani

4° posto Pesci: attaccati alle radici. Il focus del dodicesimo segno zodiacale nel giorno in questione sarà, c'è da scommetterci, incentrato sulle questioni riguardanti la famiglia originaria, ad esempio un parente che avrà bisogno di aiuto o un'eredità da dividere coi fratelli. A prescindere dalla circostanza nella quale si troveranno invischiati, i nativi dimostreranno un grande attaccamento alle radici.

5° posto Ariete: gratifiche. Un'amica, un collega o un conoscente potrebbe complimentarsi coi nati Ariete, durante il 6 ottobre, per un loro comportamento pregresso, sottolineando la scaltrezza e il sangue freddo dimostrato dal primo segno di Fuoco.

6° posto Toro: organizzati. Più che vivere la loro giornata in maniera consueta, questo giovedì i nati Toro potrebbero organizzarla nei minimi dettagli e ciò, come spiacevole conseguenza, andrà a intaccare anche lo svolgimento quotidiano delle persone a loro più care.

7° posto Scorpione: severi. La terza decade dei nati Scorpione assumerà, con ogni probabilità, un mood oltremodo serioso nei riguardi della prole, stilando nuove regole spiccatamente rigorose che verranno accolte con parecchia amarezza e frustrazione.

8° posto Cancro: forward. I nati Cancro potrebbero vivere questa giornata autunnale con poca spensieratezza augurandosi che finisca al più presto, quasi come se si trovassero all'interno di un film di fantascienza e potessero spostare il tempo in avanti col pensiero.

9° posto Acquario: a rilento. Sin dalle prime ore mattutine, il quarto segno Fisso parrà accorgersi che il metaforico ingranaggio lavorativo non è oliato a dovere, quindi mansioni, richieste e meeting di sorta sembreranno avanzare a passo di lumaca.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: effetto gambero. Semaforo acceso sul rosso per i nati Sagittario che operano alle dipendenze altrui, in quanto gli arcieri si renderanno presumibilmente conto che ogni loro azione produrrà l'effetto contrario a quello da loro anelato, facendoli retrocedere di due gradini anziché avanzare di uno.

11° posto Leone: un cerchio alla testa. Avete presente quando nei cartoni animati si ricevere una martellata e la testa del malcapitato si circonda di stelline che ruotano? Tale sgradevole sensazione potrebbe essere simile a quella che avvertiranno i felini il 3 ottobre, coi nativi che si sentiranno storditi, spaesati e poco avvezzi a mettersi in gioco.

12° posto Gemelli: in balia degli eventi.

Il primo segno d'Aria, durante questa giornata d'inizio stagione, parrà vivere in balia di ciò che accadrà attorno a loro, senza riuscire in alcun modo a cambiare, nemmeno leggermente, il corso degli eventi.