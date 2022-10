In previsione di una nuova giornata e di un nuovo periodo astrologico, per i 12 segni zodiacali arrivano le novità e i cambiamenti sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 13 ottobre 2022 per tutti i segni.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la situazione è da gestire con attenzione nella vita di coppia, specie chi ha una storia da molto tempo, potrebbe vivere dei momenti complessi. Nel lavoro, con Giove favorevole, cercate di ottenere qualcosa in più.

Toro: per i sentimenti in questo periodo potrebbe arrivare un confronto, fate quindi un passo verso la persona amata.

Nel lavoro siete in una fase di recupero, sfruttate al meglio l'aiuto che arriva da parte di altre persone.

Gemelli: a livello sentimentale questo è un momento che potrà portare qualcosa in più, sono giornate buone e da sfruttare quelle in arrivo. Nel lavoro ci sono delle novità importanti in questo periodo.

Cancro: con la Luna che non è più in opposizione, in amore le tensioni potranno essere superate. Ritrovate tranquillità. A livello lavorativo con Giove in opposizione possibili dispute.

Leone: in amore bisogna trovare maggiore serenità, c'è il rischio di sentirsi comunque maggiormente stanchi. Nel lavoro ci sono delle complicazioni, ma le idee comunque non mancano.

Vergine: per i sentimenti arriveranno adesso delle notizie importanti, state comunque cambiando modo di confrontarvi nella vita di coppia.

Nel lavoro potrebbero arrivare delle buone prospettive.

Previsioni e oroscopo del 12 ottobre per la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso la vita di coppia torna favorevole, se ci sono dei problemi da risolvere ora si potrà agire. Nel lavoro qualche discussione potrebbe coinvolgervi e mettervi in difficoltà.

Scorpione: in amore, con la Luna in opposizione, è meglio fare le cose con calma, comunque è un periodo utile per ritrovare serenità.

Nel lavoro qualcosa da ribadire c'è.

Sagittario: a livello amoroso la situazione è favorevole, giornata che porterà cambiamenti importanti. Nel lavoro se c'è un accordo questo potrà essere concluso oggi o comunque a breve.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata di recupero, c'è una grande voglia di fare e di ottenere qualcosa in più.

A livello lavorativo vi è uno stato di maggiore agitazione, ma comunque un miglioramento a breve non mancherà.

Acquario: per i sentimenti, se si sono presentati dei problemi di recente, ora con la Luna favorevole si potrà recuperare. Nel lavoro cercate di risolvere qualche problema di tipo economico.

Pesci: in amore è una giornata ideale per risolvere un problema, arrivano alcune questioni importanti. Nel lavoro le tensioni nate negli ultimi giorni potranno essere risolte al meglio.