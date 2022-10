L'Oroscopo di domani 13 ottobre è pronto a svelare il pensiero delle stelle nei confronti dei primi sei segni dello zodiaco. Punto focale sul quale verrà impostata l'analisi sarà la giornata interessante il giro di boa infrasettimanale. In primo piano quindi le previsioni zodiacali di giovedì sull'amore e riguardo il lavoro: curiosi di sapere in anteprima come saranno e stelle per il vostro simbolo astrale di nascita?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 13 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 13 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 13 ottobre preannuncia un periodo magro. In amore, se i cambiamenti vi mettono paura non temete, perché riuscirete a cavarvela lo stesso. Qualcuno vi imporrà delle scelte inaspettate e non potrete fare molto per bloccarle. Sarà molto meglio assecondare questa situazione cercando di viverla nel modo migliore possibile e magari riuscire anche a trarne qualche possibile vantaggio. Da tempo qualcosa vi turba ma non riuscite a parlarne con nessuno, adesso è giunto il momento di sfogarsi e di provare a risolvere la situazione. Nessuno si aspetta da voi qualche colpo di scena, ma per il vostro bene, dovrete affrontare e sciogliere i problemi che vi assillano prima che sia troppo tardi.

Nel lavoro, sarà necessario far chiarezza su quali sono le vostre priorità, in modo da non perdere tempo con qualcosa di superfluo.

Toro: ★★★★★. Giornata all'insegna delle novità: qualcosa potrebbe smuovere l'apatia del momento riportando l'umore a livelli altissimi. In amore, finalmente le stelle interverranno a risollevarvi l'animo, dopo tanti momenti di noia.

Ultimamente avete un po' perso il vostro smalto e il vostro brio. Tra non molto però avrete modo di recuperare prontamente il tempo perduto, coccolando il vostro partner come sapete fare solo voi. La compagnia affettiva di questa giornata si rivelerà essere quella giusta per trascorrere delle ore molto piacevoli. Finalmente avrete una serata completamente libera, dove potrete viziarvi un po' a vicenda.

Se single sarete molto positivi e pronti per nuove avventure. Nel lavoro, potreste ricevere degli appoggi importanti: sarete in grado di sfruttare al meglio questa fase, riuscendo a organizzarvi con destrezza e trovare gratificazioni.

Gemelli: 'top del giorno'. In arrivo una superba Luna nel segno. In amore, questo giovedì per voi sarà strepitoso e vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione perfetta. Il vostro cuore batterà più forte che mai. Non avrete alcun freno e vivrete la giornata in perfetta sintonia con la persona amata. Espansivi e armati delle migliori capacità di seduzione non saprete resistere al richiamo di un’avventura insolita ma alquanto intrigante. Questo giornata altresì vi vedrà pimpanti e fortunati, grazie ai pianeti che rappresentano estro e creatività personale, Nettuno e Giove.

Sarà assicurata l'amabilità nell'ambiente circostante riuscendo a intervenire con garbo e con il sorriso a tutte le persone che avrete accanto. Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni.

Oroscopo di giovedì 13 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Generosa come sempre, la Luna in Gemelli imprimerà uno sprint ai progetti di lavoro e di studio. È la giornata giusta per viaggiare, comunicare. Risentimenti e vecchie ruggini però potrebbero penalizzare lo slancio amoroso. In amore, con le stelle amiche avrete davanti una giornata in cui potrete dar voce alle vostre emozioni più autentiche.

In coppia avrete l'occasione di aprirvi con entusiasmo trascorrendo delle ore indimenticabili. Guai ad adagiarvi sulla routine o a lasciarvi catturare dalla vita pratica: dovete mantenere desta l’attrazione e l’attenzione. Insieme agli amici poi, trascorrerete con loro una giornata diversa dal solito, il che vi aiuterà ad affrontare la vita con lo spirito giusto. Nel lavoro, sarete molto generosi con i colleghi ed avrete la possibilità di acquisire la stima di tutti e di lavorare in un ambiente positivo.

Leone: ★★★. Insolitamente controllati, sospettosi e distanti, oggi nei rapporti con gli altri mettete in mostra il lato più spinoso del vostro carattere. In amore, vi sveglierete con un po' di tensione dovuta agli influssi solari poco positivi, poi nell'arco della serata il sereno tornerà dalla vostra parte.

In questa giornata saprete infatti di dover prendere una decisione importante insieme a chi amate, ben sapendo che si tratterà di una delicata questione capace di comportare dei cambiamenti importanti nella vostra vita. Ma non appena l'avrete presa, vi sentirete più liberi e felici. Prenderete l'iniziativa di concentrare questa giornata su di voi, sui vostri bisogni per poi intravedere delle valide soluzioni. Trovate la persona giusta con cui aprirvi e chiedete un consiglio; farete così un po' di chiarezza, cosa che gioverà a voi e a chi vi sta vicino. Nel lavoro potreste dover affrontare seccature dovute a dimenticanze o imprudenze. Se manterrete la calma adeguata, potrete risolverle in fretta e senza danni.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 13 ottobre, indica un periodo normale. In amore, le stelle vi faranno sentire più alleggeriti e bendisposti verso la vostra metà. Felicemente inseriti nella vita a due, avrete modo di risolvere con il vostro tocco di delicata sensibilità, un problema con il partner. Novità in vista per chi avesse chiuso una storia: potrà finalmente metterci una bella pietra sopra. E' tempo infatti di aprirsi al nuovo, senza rimpianti. Vi circonderete delle persone a voi più care per trascorrere delle ore in armonia: non sarete vitali, di più. Anche perché avrete l'energia dei bambini e tanta voglia di stare a contatto con gli altri. Sarete di buonumore riuscendo a trasmettere la vostra positività anche agli amici, irradierete fiducia e positività.

Nel lavoro, potreste sentirvi in grado di affrontare nuove esperienze, il che vi permetterebbe di dimostrare le vostre qualità e fiuto per gli affari.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 ottobre.