Il penultimo giorno del mese di ottobre prende il via e porta con sé cambiamenti astrologici e novità per tutti i 12 segni zodiacali. Per scoprire quale saranno approfondiamo l'oroscopo di domenica 30 ottobre 2022.

La giornata astrologica per tutti i segni zodiacali

Ariete: in amore - grazie a Venere che non è più in opposizione - le cose vanno meglio, siate però più cauti in quello che dite. Nel lavoro è il momento giusto per portare avanti le vostre decisioni.

Toro: per i sentimenti la fine del mese non è esaltante, ma molto dipende dal tipo di rapporto che state vivendo.

Nel lavoro è meglio non lasciarsi prendere dall'agitazione in questa giornata.

Gemelli: a livello sentimentale - grazie alla Luna che non è più opposta - avrete la possibilità di vivere al meglio le relazioni. Vi sentite più forti. Nel lavoro con Marte nel segno i nuovi progetti non mancheranno.

Cancro: in amore c'è una buona carica di energia, avrete la possibilità di fare delle scelte vincenti. A livello lavorativo è meglio non mettersi contro qualcuno, il mese comunque porterà diverse risorse.

Leone: per i sentimenti è una fase che porta una qualche revisione, ci sarà bisogno di maggiore tranquillità. Nel lavoro è meglio prendere tempo se c'è da fare una scelta o se ci sono dei ragionamenti economici da fare.

Vergine: in amore - con diversi pianeti favorevoli - è meglio non sprecare questa giornata, visto che sarà importante per vivere tutte le relazioni. Nel lavoro avrete la possibilità di prendervi una rivincita.

Bilancia: in amore qualcosa potrebbe non andare, in queste ore sembra quasi che tutto sia difficile. Nel lavoro cercate di non portare avanti discussioni in questa giornata.

Scorpione: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte e Mercurio nel segno, le nuove conoscenze possono avere un vantaggio particolare. A livello lavorativo, se c'è da fare una proposta gite adesso visto che Giove aiuta.

Sagittario: in amore gli incontri non sono da sottovalutare, visto che Venere nel segno aiuta. Nel lavoro non esitate a portare avanti dei progetti, anche se è una fase di maggiore nervosismo a causa di Marte in opposizione.

Capricorno: per i sentimenti un incontro non è da sottovalutare, la Luna nel segno aiuta e porta buone emozioni. Nel lavoro i progetti che partono ora saranno importanti nel breve tempo.

Acquario: a livello amoroso Venere permette di superare eventuali fastidi, se una persona è contro di voi fate attenzione alle parole. Nel lavoro sono possibili dei rischi in questa giornata, è meglio non commettere errori.

Pesci: in amore il cielo è importante per vivere delle relazioni speciali. Vari pianeti favorevoli aiutano. Nel lavoro potreste ricevere delle risposte ad alcune questioni che aspettavate da tempo.