L'Oroscopo di domani 31 ottobre è pronto a dare conto su come andrà il primo giorno della nuova settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus esclusivamente sulla sestina formata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In analisi i settori della quotidianità che vanno per la maggiore, ossia il settore legato all'amore nonché quello relativo alle attività di lavoro. Allora, pronti a scoprire la scaletta con le stelle del giorno? Bene, iniziamo subito ad analizzare nei dettagli quanto specificato nell'oroscopo di lunedì 31 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 31 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 31 ottobre prevede poca positività al vostro servizio questo lunedì. In amore, l'aria intorno a voi sarà abbastanza tesa. Potrebbe essere questo il momento per fare un po' di sana autocritica. In questi giorni alcuni pianeti dissonanti possono creare lievi incomprensioni nella vita di coppia: per il bene di tutti converrà usare tatto e delicatezza, in primis con la persona amata e poi a seguire con tutti gli altri. La Luna vi spingerà a dedicarvi sempre di più alla vostra interiorità, trascurando per un po' la famiglia e gli amici. Anche voi avete un'anima e piuttosto profonda, spesso sentite il bisogno di ritirarvi a riflettere e in questo avvio di settimana uno di questi momenti potrebbe capitare.

Nel lavoro, sarete tentati di dire tutto quello che pensate nei confronti di un collega. Da evitare però toni duri, cercate invece di adottare un atteggiamento più responsabile.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo con piacevoli sorprese in arrivo, forse una notizia speciale. Se foste in attesa di risposte o di riscontri a seguito di azioni intraprese in precedenza, potreste avere belle soddisfazioni.

In amore, un ritmo frenetico si impadronirà di voi in questa ultima giornata d’ottobre, rendendovi particolarmente attivi, agili di mente e dolci con chi amate. Uno strepitoso Nettuno in trigono al vostro Urano agevolerà qualsiasi tipo di contatto da e verso il partner, rendendovi decisamente sensibili e stimolanti. Ecco che tornerà la voglia di scatenarvi, magari di gettarvi nella mischia dal punto di vista sociale o sentimentale.

Le stelle in svariate occasioni saranno i vostri compagni di divertimento. Questa giornata si ripromette di essere molto interessante anche nel lavoro: l’occasione di costruire un successo durevole si presenterà presto e sarà alla vostra portata. Sappiate quindi afferrarla senza esitazione.

Gemelli: ★★★. Giornata indicata sottotono in generale, con diversi risvolti impegnativi a cui dover porre rimedio. In amore, alcuni cambiamenti nella coppia sottoposti di recente al vostro giudizio, per quanto positivi che possano essere, vi lasceranno un po’ perplessi. In alcuni casi potreste essere costretti a fare il punto della situazione, cominciando a pensare eventuali soluzioni da adottare. È tuttavia consigliabile non lasciarsi andare a sfoghi impulsivi dettati dalla vostra risaputa emotività, concedendo invece ascolto e attenzione al vostro partner.

In questo periodo la dissonante influenza lunare vi farà sentire spossati e fuori fase. Se non avete voglia di uscire a divertirvi, non fatevene un cruccio eccessivo, ok? I vostri amici sapranno capire il vostro stato d'animo e vi asseconderanno. Nel lavoro, alcune iniziative che vi hanno visto coinvolti in prima persona saranno per il momento rimandate. Saprete attendere con la vostra innata pazienza e un pizzico di lungimirante visione d’insieme, i tempi propizi.

Oroscopo di lunedì 31 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Lunedì da considerare come tanti altri già vissuti in precedenza. Insomma, il solito periodo routinario dove non succede mai nulla di nuovo ma tutto scorre nella buona solita normalità.

In amore, continua una fase di lieve benessere generale. In qualche caso potreste persino permettervi di risolvere un piccolo problema quotidiano: piccolo o grande, comunque fosse, saprete cosa fare grazie alla vostra capacità di trovare soluzioni geniali soprattutto nella vita a due. Arriverà una carica di buon eros che, se ben dosato darà alla giornata un colore particolarmente vivace. In parte la Luna vi sosterrà e questo lunedì porterà una lieve ventata di freschezza in molti rapporti sentimentali. La presenza inaspettata ma provvidenziale di una cara persona, da sempre al vostro fianco, si rivelerà preziosa in un'occasione imbarazzante. Nel lavoro, crescerà la stima nei riguardi dei colleghi e dei capi.

Strada abbastanza spianata nel caso vorreste giungere a posizioni ambite.

Leone: ★★★. Vi sentirete introversi, poco propensi alle relazioni sociali. Il sottotono generale penalizzerà la socialità e la voglia di stare in compagnia, quindi cercate di ridurre impegni e frequentazioni allo stretto necessario e dedicate il tempo libero ai vostri hobby. Prendetevi una pausa: in questo momento non è il caso di strafare, soprattutto a livello fisico. In amore preferite anteporre la carriera al rapporto e questo è eccessivo: il vostro rapporto di coppia meriterebbe di più. Quando si è affaticati e tesi è facile scattare per un nonnulla: cercate di mantenere la calma e la lucidità di pensiero per evitare di vedere ombre dove non ci sono e possibili discussioni.

È alto, in questo giorno, il rischio di equivoci. Giornata affatto ideale per ridare slancio ed entusiasmo alla vita di coppia. La tensione intorno a voi si taglierà con il coltello, anche perché alcuni pianeti vi impediranno di tenere a bada i vostri impulsi. Potreste avere degli scatti aggressivi inattesi, che nessuno si aspetterebbe da parte vostra. Nel lavoro, dovrete curare maggiormente le entrate: in quest'ultima fase sembrano essere instabili.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 31 ottobre, assicura assoluta impeccabilità in qualsiasi situazione. Ottimo anche lo spirito critico e l'intelligenza sempre pronta, il tutto all'insegna della praticità e della fortuna. Approfittate delle opportunità che questo giorno sta per offrire: farete salire alle stelle la vostra immagine!

Se siete innamorati potrete aggiungere sfumature interessanti alla vostra intesa di coppia. In amore, la configurazione astrale è ottima ed è pronta a spingere in direzione di un cambiamento razionale. Presto riuscirete a mettere ordine a molti aspetti della vostra vita, a cominciare da quella con il partner. Date il meglio di voi quando vi sentite pienamente in sintonia con le persone che vi circondano, in effetti riuscite ad esprimervi liberamente. Il periodo vi permetterà anche di approfondire alcune amicizie oppure di scoprirne una potenzialmente grande per il vostro futuro. Nel lavoro potrete contare su un’invidiabile prontezza di riflessi mentali, il che vi consentirà di risolvere delicate questioni professionali in maniera eccellente.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 31 ottobre.