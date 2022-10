È arrivata la giornata del 5 ottobre 2022 e con essa sono disponibili le previsioni e l'Oroscopo per tutti i 12 segni zodiacali.

Di seguito approfondiamo quindi le indicazioni del giorno dall'Ariete ai Pesci, con le novità in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in una storia non mancherà una certa tensione, questo perché Venere è in opposizione e occorreranno alcuni giorni per avere un miglioramento. Nel lavoro i progetti che partono ora sono interessanti e porteranno buone notizie.

Toro: per i sentimenti c'è una situazione di agitazione a causa della Luna dissonante.

Nel lavoro in questa fase potreste sentirvi maggiormente in difficoltà.

Gemelli: a livello amoroso la situazione è migliore, se una persona vi interessa fatevi avanti. Le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro questa fase vi vede maggiormente stanchi, non mancheranno comunque i risultati.

Cancro: in amore in queste ore ci sarà la necessità di fare una scelta, a causa di alcune difficoltà degli ultimi mesi. A livello lavorativo la presenza di Giove contrario porta qualche piccola tensione.

Leone: per i sentimenti - con la Luna in opposizione - è meglio fare attenzione. Se una storia non va siate attenti. Nel lavoro è un periodo stimolante per la creatività. Siete protagonisti.

Vergine: per i sentimenti è un periodo di rilancio, grazie ad alcune situazioni che arriveranno a breve.

Nel lavoro le proposte in arrivo dovranno essere gestite con un occhio di riguardo.

La seconda sestina

Bilancia: in amore - con la Luna favorevole assieme ad altri pianeti - questa è una fase che vede una maggiore passione. In particolare questo giorno porta nuove sensazioni. Nel lavoro andate avanti per la vostra strada e con le vostre idee.

Scorpione: a livello amoroso è meglio fare attenzione alle polemiche, visto che un momento di stanchezza potrebbe farsi sentire. Nel lavoro non manca una proposta interessante in questo periodo: opportunità per le nuove collaborazioni.

Sagittario: nei sentimenti - con la Luna favorevole - se una persona vi interessa potrete farvi avanti, visto che siete favoriti in questo momento.

Nel lavoro i nuovi progetti potranno essere rilanciati.

Capricorno: in amore questa giornata c'è ancora qualche indecisione e nel complesso c'è bisogno di fare le cose con maggiore calma. Nel lavoro la possibilità di un confronto non manca, anche se l'agitazione si fa sentire.

Acquario: a livello amoroso - con la Luna nel segno - è meglio parlare chiaro in una storia e non trascinarsi dietro segreti e bugie. Nel lavoro queste sono giornate utili per i nuovi progetti.

Pesci: in amore in questa fase vi sentite maggiormente agitati. Nel lavoro programmate fin da ora una pausa per i progetti che arriveranno da qui alle prossime settimane.