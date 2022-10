L' Oroscopo della settimana dal 10 al 16 ottobre 2022 è pronto a osare info in merito al probabile andamento dei prossimi sette giorni. Allora, ansiosi di conoscere le pagelle con i voti e le stelline attribuite dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita? Bene, vediamo di dare soddisfazione alle vostre sacrosante speranze iniziando a svelare le previsioni astrologiche da lunedì a domenica. Focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Luna nei segni: l'oroscopo svela i transiti della prossima settimana

La settimana in questione preannuncia in tutto tre cambi di segno messi in agenda all'Astro d'Argento.

La Luna in Toro in arrivo nel segno di Terra lunedì 10 ottobre alle ore 23:03 darà fuoco alle polveri iniziando il giro infrasettimanale.

La seconda fermata interesserà un segno di Aria: giovedì 13 ottobre alle ore 07:07, avremo il transito della Luna in Gemelli .

La settimana infine potrà ritenersi conclusa ai soli fini dei transiti lunari con il passaggio della Luna in Cancro prevista per sabato 15 ottobre.

Anche se non interessa la Luna, per dovere di cronaca astrale ci preme segnalare anche un nuovo transito abbastanza interessante. Lunedì 10 ottobre ci sarà l'ingresso di Mercurio in Bilancia.

Oroscopo e classificazione settimanale: previsioni astrologiche da Ariete a Gemelli

♈ Ariete: voto 6.

Con la volontà questa settimana può anche riuscire a ottenere molto. Lunedì la Luna in Toro vi darà una grossa mano nel coltivare i vostri ideali, che potrete mettere anche subito in pratica. Restare sul piano mentale, infatti, significherebbe sprecare tempo utile, che non torna più indietro. Nel lavoro invece di seguire il gregge, i prossimi sette giorni deciderete di tentare quella che vi sembra un'alternativa sensata e molto interessante.

In amore, dopo un'interminabile discussione, arriverà la quiete e il desiderio di sentirsi ancora più vicini. Allora nulla sarà stato invano.

La classifica settimanale per il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 10 e domenica 16;

★★★★ martedì 11, venerdì 14 e sabato 15;

★★★ mercoledì 12 ottobre;

★★ giovedì 13 ottobre.

♉ Toro: voto 8 .

Vi mancherà forse solo un'idea brillante per completare la vostra opera in bellezza. Ecco in arrivo i preziosi consigli della Luna nel vostro segno proprio ad inizio settimana. Di certo la fantasia non vi manca e nessuno potrà dire che non si tratta di farina del vostro sacco. Nel lavoro sarete al centro dell'attenzione di tutti e un po' di ansia da prestazione è normale. Ma alla fine tutto andrà di certo per il meglio. In amore invece occorrerà una vera svolta per poter tornare a sorridere. Prima di tutto, dimenticate eventuali torti subiti dando un bello smacco anche all'orgoglio. Poi, se possibile, tendete una mano verso chi amate.

La classifica della settimana per il segno del Toro:

Top del giorno lunedì 10 ottobre (Luna nel segno);

lunedì 10 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13;

★★★★ venerdì 14 ottobre;

★★★ sabato 15 ottobre;

★★ domenica 16 ottobre.

♊ Gemelli: voto 9.

La Luna nel vostro bel segno di Aria questo giovedì vi renderà davvero inarrestabili. Forse non correndo, ma ogni passo vi porterà più vicino alla vostra meta. D'altronde la pazienza è una dote che non vi manca in questo momento e potete davvero approfittarne. Nel lavoro, mercoledì e venerdì potrai affrontare anche le domande più intricate con la sicurezza di riuscire sempre a sbrogliare la matassa. Buon per voi! In amore, se foste ancora single, invece di nascondervi dietro ad un paravento prendete coraggio e mostratevi aperti alle novità e alle nuove conoscenze. Questa sarà, alla fine, la mossa vincente.

La classifica settimanale per il segno dei Gemelli:

Top del giorno giovedì 13 ottobre (Luna nel segno);

giovedì 13 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 12, venerdì 14 e sabato 15;

★★★★ martedì 11 e domenica 16;

★★★ lunedì 10 ottobre.

Previsioni zodiacali e stelle della settimana: l'oroscopo da Cancro a Vergine

♋ Cancro: voto 10.

L'oroscopo della settimana dice che può essere davvero "la vostra settimana". Il periodo comincerà in sordina per poi chiudere davvero alla grande, fra mille idee e tanta voglia di fare. Non fatevi sfuggire le occasioni per fare qualsiasi nuovo incontro e mettete da parte timidezza ed esitazione. Anche la vita di coppia procederà molto bene, il vostro cuore batterà allo stesso ritmo di quello del partner. La Luna sabato sarà pienamente dalla vostra parte e, insieme alla vostra innata voglia di fare, vi darà la carica giusta per affrontare qualsiasi situazione nel modo più proficuo possibile. Certo, il lavoro recupera qualche cambiamento. Vorreste crescere e avere più soddisfazioni, tuttavia, è solo necessaria la pazienza.

La classifica della settimana per il segno del Cancro:

Top del giorno sabato 15 ottobre (Luna nel segno);

sabato 15 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 12, giovedì 13 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10, martedì 11 e venerdì 14.

♌ Leone: voto 5. Se ultimamente guardavate con sospetto una persona che vi sta vicino, magari un collega o una persona amica (si fa per dire), questa settimana ne avrete la conferma: non bisogna mai fidarsi di quest'ultima. In ogni caso, meglio scoprirlo e spazzar via dubbi di sorta, in modo da poter agire di conseguenza. L'invidia fa sempre brutti scherzi, tenetelo sempre presente, soprattutto fatevi furbi! La furbizia, in fondo, non è una cosa negativa quando non se ne abusa e quando si basa sull'intelligenza.

Per quanto riguarda l'amore, il periodo molto presto sarà ricompensato da un'ondata di affetto e tanto calore.

La classifica settimanale per il segno del Leone:

★★★★★ martedì 11 ottobre;

★★★★ lunedì 10, mercoledì 12 e domenica 16;

★★★ giovedì 13 e venerdì 14;

★★ sabato 15 ottobre.

♍ Vergine: voto 6 . La parte centrale della settimana porterà un'interessante occasione riguardante la vostra attività lavorativa: non lasciatevela assolutamente scappare! Bene anche la vita privata, con la passione e la fantasia che andranno a braccetto e movimenteranno le giornate a venire. Per quanto riguarda la vita amorosa, se siete single questo venerdì preparatevi a un colpo di scena, ma non reagite d'istinto, ok?

Qualcuno vi dirà qualcosa di molto interessante domenica, ma chissà perché avrai l'istinto di fare un passo indietro... Ricordate però che nella vita bisogna osare, almeno provarci. Per il resto, prendete qualsiasi decisione ma poi non piangete sul latte versato.

La classifica della settimana per il segno della Vergine:

★★★★★ venerdì 14 e sabato 15;

★★★★ mercoledì 12, giovedì 13 e domenica 16;

★★★ martedì 11 ottobre;

★★ lunedì 10 ottobre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.