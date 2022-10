Venerdì 14 ottobre troviamo sul piano astrologico Marte assieme alla Luna transitare nel segno dei Gemelli, mentre Giove risiederà sui gradi dell'Ariete. Il Sole, Mercurio e Venere, invece, resteranno stabili nel domicilio della Bilancia, così come Plutone proseguirà l'orbita in Capricorno e Saturno protrarrà il moto in Acquario. Nettuno, in ultimo, continuerà la sosta in Pesci come Urano insieme al Nodo Nord permarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Gemelli, meno conciliante per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Bilancia: entusiasti.

Complice una gradita notizia giunta di recente, i nati Bilancia parranno affrontare questo venerdì con un atteggiamento entusiastico, grazie al quale riusciranno a scorgere il lato favorevole dietro a ogni accadimento che li vedrà coinvolti.

2° posto Gemelli: affettuosi. Nella giornata che precede il weekend, il primo segno d'Aria potrebbe dimostrare con estrema naturalezza l'affetto che prova verso le persone care, dimostrandosi premuroso, apprensivo e dolce qualora dovesse essere necessario.

3° posto Leone: lavoro top. Una trattativa professionale arenatasi qualche settimana addietro avrà buone chance di sbloccarsi in queste ventiquattro ore, coi felini che riusciranno ad avere un quadro generale più dettagliato della loro posizione lavorativa del momento.

I mezzani

4° posto Acquario: stimoli esterni. Se da una parte Lilith retrograda e opposta cercherà di offuscare i reali intenti nativi, dall'altra parte lo Stellium d'Aria fornirà presumibilmente degli stimoli esterni al segno Fisso che saranno delle vere e proprie iniezioni di fiducia verso il prossimo futuro.

5° posto Scorpione: misteriosi.

Cosa frullerà nelle mente dei nati Scorpione rimarrà, c'è da scommetterci, un mistero in questa giornata d'autunno, in quanto il segno d'Acqua preferirà tenere per sé ogni mossa strategica che intenderà attuare a breve.

6° posto Pesci: fuga di notizie. Il rischio col quale potrebbero dover fare i conti i nati Pesci questo venerdì sarà quello di spifferare un segreto a una persona non molto discreta e, come spiacevole conseguenza, notare come quest'ultima l'abbia raccontato a terzi.

7° posto Toro: punti fermi. Se il venerdì di casa Toro fosse un oggetto sarebbe senza dubbio una tenda che necessita di essere fissata al terreno. Nella giornata in questione, difatti, i nativi potrebbero accorgersi che alcuni metaforici picchetti da ancorare nella sabbia si riveleranno solidi e ben resistenti, divenendo dei punti fermi sui quali fare affidamento d'ora in poi.

8° posto Sagittario: sostegno amicale. Nonostante alcune faccende amorose e finanziarie non andranno come previsto, gli arcieri avranno buone possibilità di poter contare sul sostegno della cerchia amicale, grazie al quale troveranno la forza di reagire e contrastare anche i nemici più agguerriti.

9° posto Capricorno: focus comportamentale.

Un figlio o la dolce metà, nel corso del 14 ottobre, potrebbe porre l'accento sul comportamento troppo imponente e autoritario messo in campo ultimamente dal segno Cardinale nel nucleo domestico. A fronte di ciò, i nativi saranno chiamati ad ammorbidirsi in tal senso.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: taciturni. Le parole usciranno, con ogni probabilità, col contagocce dalla bocca dei nati Vergine in questo giorno di metà mese, col segno di Terra che preferirà ponderare a dovere ogni concetto prima di esprimerlo, in quanto avvertirà una certa confusione nella fluidità di pensiero.

11° posto Ariete: remi in barca. Considerando i numerosi pianeti sfidanti del periodo, questo venerdì i nati Ariete farebbero bene a tirare i remi in barca e dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, magari concedendosi un bagno rilassante agli oli essenziali.

12° posto Cancro: lavoro flop. Effemeridi poco rassicurante per le questioni lavorative di casa Cancro in questo giorno d'autunno, in quanto i nativi potrebbero notare che alcuni colleghi, approfittando della loro bontà, gli commissioneranno mansioni extra.