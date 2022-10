Giovedì 13 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna e Marte sostare nel segno dei Gemelli, nel frattempo Saturno stazionerà nell'orbita dell'Acquario. Plutone, invece, resterà stabile in Capricorno, così come il Sole, Venere e Mercurio rimarranno nel segno della Bilancia e Nettuno permarrà nel domicilio dei Pesci. Giove, infine, continuerà la sosta in Ariete come Urano insieme al Nodo Nord protrarrà il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: passionali. La temperatura in camera da letto di casa Leone potrebbe alzarsi notevolmente, coi felini che si dimostreranno degli amanti invidiabili, specialmente la terza decade che sarà dotata di un gran voglia di sperimentare sotto le lenzuola.

2° posto Gemelli: energici. Giornata di metà settimana che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Gemelli dividersi tra le mansioni più disparate senza quasi accusarne la stanchezza, grazie allo stracolmo bottino energetico che il binomio Luna-Marte nel loro domicilio gradirà donargli.

3° posto Acquario: soluzioni. Eventuali imprevisti pratici faranno un baffo ai nati Acquario in queste ventiquattro ore, in quanto il segno d'Aria parrà avere sempre una soluzione innovativa ed efficace sotto mano. Leggermente meno effervescenti, invece, le effemeridi per il settore sentimentale, dove sarà possibile la nascita di qualche screzio per motivi futili.

I mezzani

4° posto Bilancia: focus familiare. L'intento primario dei nati Bilancia, nel corso del 13 ottobre, avrà ottime chance di riguardare il nucleo familiare, ad esempio il segno Cardinale s'impegnerà per far riappacificare due parenti organizzando una cena per l'occasione.

5° posto Cancro: ostinati. Un obiettivo professionale, come una promozione, potrebbe diventare il chiodo fisso di casa Cancro, in particolar modo del primo decano, nel giorno in questione in quanto i nati sotto il segno del Cancro metteranno in campo un'ostinazione più spiccata del solito.

6° posto Pesci: feeling in aumento.

Il rapporto di coppia, soprattutto nei legami nati da poco, sarà presumibilmente foriero di piccole quanto soddisfacenti scoperte che accomuneranno le passioni, sinora celate, tra il dodicesimo segno zodiacale e la dolce metà.

7° posto Toro: morigerati. Sia per quanto riguarderà le uscite economiche che per l'atteggiamento messo in campo al lavoro, i nati Toro sembreranno assumere un mood morigerato, il quale stupirà favorevolmente capi e colleghi.

8° posto Capricorno: spese necessarie. Sia che si tratti di opere manutentive in casa che di far riparare l'automobile dal meccanico di fiducia, i nati Capricorno potrebbero essere chiamati a mettere mani al portafogli questo giovedì perché tali spese non saranno rimandabili.

9° posto Ariete: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato in viso accompagnerà, con tutta probabilità, il primo segno di Fuoco per l'intero giovedì, con i nati Ariete che avranno grosse difficoltà a vedere il bicchiere mezzo pieno nelle situazioni che li vedranno coinvolti.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: accuse. Anziché assumersi le loro responsabilità, seconda e terza decade di casa Vergine potrebbero puntare il dito su un genitore o un fratello, accusando quest'ultimi di essere i fautori delle loro ultime disavventure.

11° posto Sagittario: sospetti fondati. Nel mondo professionale degli arcieri, durante questo giorno d'autunno, avrà buone chance di accadere qualcosa già ampiamente preventivato dai nati sotto questo segno tempo addietro. Peccato, però, che tali sospetti fondati riguarderanno una novità non troppo entusiasmante.

12° posto Scorpione: finanze flop. Il settore sul quale dovrebbero porre maggiore attenzione questo giovedì i nati Scorpione sarà quello finanziario, in quanto una svista o una dimenticanza li metterà a rischio more e sanzioni, quindi meglio sgranare gli occhi in tal senso.