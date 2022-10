Secondo l'oroscopo la settimana che va dal 10 al 16 ottobre sarà positiva per i nati Pesci che operano nel mondo degli affari e del lavoro. I Gemelli dovranno sfruttare questa settimana per affrontare il partner e chiarire tutto ciò che non va nella vita di coppia. Per il segno del Cancro sarà una settimana fantastica per il lavoro e il successo. Scoprite come saranno le prossime sette giornate, leggendo attentamente le seguenti previsioni astrologiche dell’amore e del lavoro, dedicate alla seconda settimana di ottobre.

Oroscopo e previsioni da lunedì 10 a domenica 16 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l'Oroscopo dell’amore, investirete del tempo di qualità con i vostri cari. Non dovete essere troppo assorbiti dalle vostre faccende settimanali e aprire il vostro cuore alla persona amata fa sempre bene al vostro rapporto. Le coppie sposate condivideranno momenti intimi e giocosi tra loro. I single si divertiranno a esplorare i loro sentimenti sull’amore. Questa settimana, la vostra situazione lavorativa può variare. Cercate di non discutere con i dipendenti o con i vostri colleghi. Un’opportunità speciale potrebbe presentarsi nella vostra vita, coloro che hanno un lavoro avranno una settimana impegnativa.

Toro – In amore, siete ancora bloccati sugli avvenimenti passati e questa è la ragione principale della vostra infelicità con il vostro partner. Le stelle suggeriscono di chiudere le porte a quel passato e di guardare avanti, progettando un futuro con il vostro attuale partner. Se siete sposati, dovete fare attenzione a ciò che dite e di non perdere di vista ciò che conta veramente per voi.

Sul fronte del lavoro, potreste essere al culmine della vostra creatività e stupire gli altri. Cercate di rispettare le vostre scadenze. Per gli studenti del segno ci saranno delle buone notizie.

Gemelli – Sotto il profilo amoroso, avete qualcosa d’importante di cui dovete parlare con il vostro partner. Potrebbe essere correlato al futuro della relazione attuale o qualcosa di cui potreste essere preoccupati.

È una buona idea discutere per ottenere un risultato migliore nella vostra relazione. In campo lavorativo, siete invitati ad astenervi dall’assumente ulteriori compiti questa settimana e a completare prima gli arretrati. Siate cauti con la posta e le telefonate.

Cancro – Sul fronte dell'amore, questa settimana porterà nuovi pensieri sulla vita e regalerà felicità e dolcezza alle coppie innamorate. Una nuova persona entrerà nella vostra vita, se siete ancora single. Dovete rimanere ottimisti e ricettivi all’idea di romanticismo e avere un atteggiamento positivo nei confronti della vostra vita amorosa. Nel settore lavorativo, avete una settimana fantastica davanti a voi poiché potete prendervi del tempo per riconoscere il vostro successo.

Se gestite un’azienda, potreste essere costretti a limare alcune spese, ma riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

Previsioni zodiacali per la settimana 10-16 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l'oroscopo dell’amore, le cose potrebbero non andare secondo i vostri piani. Se la vostra storia d’amore dura da tanti anni, vi tocca affrontare un grosso problema che rischia di erigere un muro tra voi e il vostro partner. Se volete salvare la vostra relazione, allora dovete cercare di non ferire il vostro partner. Sotto il profilo lavorativo, questa settimana permette di ottenere un avanzamento di ruolo. I rapporti con i vostri superiori saranno notevolmente migliori, il che potrebbe rendere più facile svolgere i compiti settimanali.

Vergine – In campo amoroso, questa settimana potreste litigare più spesso con il vostro partner per motivi banali. Fortunatamente questi litigi non causeranno danni permanenti alla vostra relazione, ma dovete permettere alla vostra mente di psicanalizzare voi stessi, per trovare il modo migliore per rafforzare sempre di più i vostri rapporti con la famiglia e il partner. Sul fronte del lavoro, sarà una settimana fantastica per coloro che si occupano di affari, marketing e vendite. I disoccupati che si sentono giù di morale dovrebbero iniziare a cercare lavoro.

Bilancia – Sotto il profilo amoroso, sarete circondati da amici e la vostra vita sociale sarà in pieno vigore. La vostra positività attirerà le persone attorno a voi.

Coloro che hanno una relazione saranno pieni d’amore e si divertiranno con il partner a esplorare nuovi mondi, nuove idee. L’oroscopo del lavoro dice che i vostri colleghi potrebbero essere particolarmente utili. I nati in Bilancia dovrebbero astenersi dall’accettare ulteriori incarichi o progetti nuovi. Successo garantito per coloro che lavorano nelle industrie creative e artistiche, tra cui design, bellezza e moda.

Scorpione – In amore, potreste avere una divergenza di opinioni con i vostri cari. Questa potrebbe non essere necessariamente una cosa negativa poiché vi aiuterà a capirvi meglio e a portare la relazione a un livello più alto. Se siete sposati, dovete essere gentili con il vostro coniuge e rispettare i suoi sentimenti.

Per il lavoro, sarà una settimana piena di impegni. Potreste migliorare la vostra posizione lavorativa, assumendo nuovi compiti. Le persone che desiderano cambiare il lavoro avranno successo.

La settimana 10-16 ottobre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l'oroscopo settimanale dell'amore, dovete imparare a controllare le vostre emozioni. La vostra natura possessiva nella vita amorosa può mettervi nei guai, se non la tenete sotto controllo. Dovete avere pazienza e mettere a tacere le vostre insicurezze. Le coppie sposate potrebbero trascorrere più tempo insieme guardando un film, andando a teatro o facendo una gita fuori porta ogni weekend. Sotto il profilo lavorativo, i viaggi d’affari potrebbero essere molto impegnativi e le questioni legali potrebbero sfinirvi.

Ciò che dovete fare è mantenere la calma ed evitare di litigare con i vostri superiori. Con perseveranza e dedizione avrete più possibilità di migliorare la vostra posizione lavorativa.

Capricorno – Sotto il profilo amoroso, l'oroscopo dice che incontrerete molte persone in ambienti diversi che vi renderanno felici. Dovete uscire di casa e connettervi con i vostri cari. Questa settimana vedrà i single del segno essere più civettuoli del solito. Le coppie sposate devono cercare di mantenere la tranquillità e apportare modifiche per mantenere buono il rapporto. Sul fronte del lavoro, questa settimana potreste affinare la vostra attenzione su ciò che deve essere fatto e sforzarvi fino all’esaurimento.

Tenete presente che il successo non dipende dal troppo lavoro o quanto tempo voi dedicate al progetto. C’è anche il rischio che potreste non ottenere ciò che desiderate o subire insulti.

Acquario – In campo amoroso, sarà una settimana molto passionale per le coppie profondamente innamorate. Sarà possibile anche pianificare un viaggio, magari in qualche borgo antico e rustico. Le coppie sposate devono agire con saggezza e dedicare più tempo alle attività costruttive per ottenere un migliore risultato dai loro sforzi. Sotto il profilo lavorativo, un vecchio amico vi aiuterà a risolvere un problema legato al lavoro che sta danneggiando le vostre prestazioni. Pertanto, è necessario tenere d’occhio le proprie capacità, se si desidera completare i progetti nel modo più efficace possibile.

Pesci – Sotto il profilo amoroso, questa settimana alcuni single inizieranno una nuova storia d’amore. Potreste apparire cauti nei confronti di questa persona, ma per adesso godetevi questa sensazione senza fare pensieri inutili sul futuro. Le coppie innamorate devono fare emergere ancora di più il lato romantico e organizzare più uscite intime. L'oroscopo del lavoro dice che presto avrete una buona possibilità di raggiungere gli obiettivi che vi sono stati assegnati. Si prospetta una settimana positiva anche per gli affari.