Nella settimana dal 10 al 16 ottobre troviamo sul piano astrale Plutone sostare nel segno del Capricorno, nel frattempo Mercurio cambierà domicilio passando dai gradi della Vergine al segno della Bilancia (dove stazionano Venere e il Sole). Nettuno, intanto, resterà stabile in Pesci, così come Saturno proseguirà la sosta in Acquario e Marte rimarrà nel segno dei Gemelli. Urano insieme al Nodo Nord, infine, continueranno a stazionare in Toro come Giove permarrà nell'orbita dell'Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: sereni. Nonostante il quadrato Urano-Saturno rimarrà sullo sfondo, la settimana in questione avrà buone chance di regalare un barlume di armoniosità ai felini, serenità figlia di questioni pratiche e burocratiche messe a punto ma anche di zavorre relazionali ed emotive finalmente analizzate e metabolizzate. Attenzione alla giornata di lunedì, quando un equivoco dialettico potrebbe far storcere il naso a un familiare.

2° posto Bilancia: stacanovisti. Senza nulla togliere alle vicende affettive, che riceveranno la loro dose di attenzione nelle prime due giornate, i nati Bilancia potrebbero focalizzarsi soprattutto sulle questioni lavorative in questa settimana autunnale.

Stacanovismo che si tradurrà in adattabilità, propensione allo straordinario e voglia di aiutare le nuove leve.

3° posto Acquario: passioni da coltivare. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, i nati Acquario godranno presumibilmente dell'opportunità di appassionarsi a una fresca disciplina scoperta da poco tempo. Tale predilezione, che si farà sempre più viva nel corso delle prossime settimane, andrebbe coltivata perché dietro la stessa potrebbe nascondersi una vera e propria vocazione.

I mezzani

4° posto Gemelli: rimettersi in pista. Dal Novilunio nel loro Elemento del 25 settembre sino al 10 di ottobre, i nati Gemelli sono stati troppo spesso propensi a procrastinare le attività in programma o a delegare le stesse a terzi. Da martedì, però, questo controproducente trend andrà svanendo e il segno Mobile vorrà, c'è da scommetterci, rimettersi in pista adempiendo a ogni impegno pendente o rinviato in precedenze.

5° posto Sagittario: un passo alla volta. Col Messaggero degli Dei che abbandonerà l'ostica quadratura e le favorevoli posizioni lunari di lunedì, venerdì e sabato, i nati Sagittario potrebbero rendersi conto che ogni traguardo andrà raggiunto a tempo debito. A tal proposito, gli arcieri riusciranno a bandire l'impazienza e procedere un passo alla volta.

6° posto Toro: spiragli. Le giornate da tenere sott'occhio per i single di casa Toro saranno, c'è da scommetterci, quelle dell'11, 12 e 13 ottobre, quando i nativi scorgeranno la possibilità di un flirt futuro grazie a un piccolo gesto o allusione della preda affettiva adocchiata. Nel weekend, invece, le frequenze planetarie perlopiù d'Aria porteranno il segno Fisso a dover fare i conti con un tono umorale ballerino.

7° posto Vergine: dalle parole ai fatti. Il Luminare femminile favorevole da martedì a giovedì e ancora domenica andrà a sommarsi a Mercurio in seconda dimora e ciò, c'è da scommetterci, si tradurrà in una forte spinta che avvertiranno i nati Vergine nel trasformare le loro ultime idee in azioni concrete. Lunedì, invece, sarà bene mettere i punti sulle "i" con una persona appena conosciuta, così da evitare che quest'ultima si prenda libertà non concesse.

8° posto Cancro: segreti da mantenere. Alle orecchie dei nati Cancro, perlopiù da giovedì in poi, potrebbero giungere dei segreti che il segno Cardinale farebbe meglio a non divulgare a terzi, in quanto queste azioni o parole celate scatenerebbe un effetto domino deleterio per le persone coinvolte.

9° posto Scorpione: nemici celati. Eccezion fatta per la produttiva giornata inaugurale, i nati Scorpione avranno buone chance di trascorrere la settimana con la sgradevole sensazione che qualcuno gli stia remando contro, sebbene sarà complicato comprendere da che parte è il nemico celato.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: gelidi. Sette giorni in cui i nati Pesci troveranno presumibilmente parecchie difficoltà nel dimostrare il loro affetto alle persone care o a mettere in campo un atteggiamento empatico con chi hanno appena conosciuto. Gelido che sarà figlia di un pizzico di frustrazione legata alla disparità tra energie profuse al lavoro e ritorno economico derivante dallo stesso.

11° posto Capricorno: accuse.

Le giornate centrali della settimana, specialmente mercoledì, avranno ottime possibilità di vedere i nati Capricorno essere accusati di perentorietà o autoritarismo da un figlio, a causa di recenti contrasti avuti in famiglia. In realtà, sarà più che probabile che l'erede stia dalla parte della ragione e, se così fosse, il segno Cardinale farebbe meglio a cospargersi il capo di cenere e ammorbidirsi in tal senso.

12° posto Ariete: nervi a fior di pelle. La briosità e la spensieratezza di lunedì lasceranno presumibilmente spazio a un imponente nervosismo da martedì in poi per il primo segno di Fuoco, con quest'ultimo che mal sopporterà i dialoghi imbastiti dall'amato bene reagendo in maniera spropositata.