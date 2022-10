L'oroscopo di lunedì 10 ottobre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche non vedono l'ora di svelare tutti i segreti della giornata. In particolare si concentrano sull'aspetto lavorativo, sentimentale e sociale della quotidianità dei segni zodiacali. A ognuno di loro è associato un voto, con cui viene stilata una classifica generale per sottolineare l'intero quadro.

Previsioni astrologiche di lunedì 10 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: i pianeti non vi renderanno giustizia. Purtroppo, la situazione sentimentale precipiterà. Vi sentirete ingannati e poco propensi a intraprendere una nuova relazione.

Le previsioni astrologiche del giorno vi suggeriscono di concentrarvi su altri aspetti della vostra vita, come il lavoro e la famiglia. Voto 4.5.

Toro: smetterete di concentrarvi sulla ricerca del vero amore. Questo, però, non vi renderà infelici. Al contrario, vi sentirete carichi di energia. Amerete il lavoro scelto e le uscite con gli amici vi appariranno ricche di possibilità. Nelle prossime ore, potrebbe accadere qualcosa di davvero sorprendente. Voto 9.

Gemelli: non avrete paura di compiere il primo passo. In amore, così sul lavoro, dimostrerete una grande intraprendenza. Il desiderio di successo, però, sarà accompagnato anche dall'umiltà. Non darete modo agli altri di criticarvi. Le vostre proposte colpiranno nel segno in ogni situazione.

Voto 8.

Cancro: andrete alla ricerca di una certa stabilità. Il cammino sarà ancora lungo, ma inizierete a vedere la luce in fondo alla strada. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non sottrarvi alle attenzioni degli amici: agiranno solo in funzione del vostro bene. Voto 6.

Oroscopo del giorno 10 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a liberarvi dell'eccessiva stanchezza. Il riposo notturno sembrerà non essere la giusta soluzione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di mettere al primo posto il vostro benessere. Dovrete liberarvi dell'ansia e dello stress. Un nuovo approccio ai problemi potrebbe aiutare.

Voto 5.5.

Vergine: nessuno dovrà intromettersi nelle vostre scelte. Vi sentirete bersagliati dalla vostra famiglia, al punto di dover stabilire delle regole ferree. Ovviamente, le persone che vi staranno attorno non saranno molto felici di questo, ma sentirete di non avere altre alternative. Voto 4.

Bilancia: vi piacerà affrontare il rischio con coraggio. Sarete stufi di rimanere sempre fermi nella stessa posizione. Abbandonerete qualsiasi forma di cautela per intraprendere la vita che avete sempre sognato. Per fortuna, in questo viaggio non sarete soli. Gli amici, infatti, non vi abbandoneranno. Voto 7.

Scorpione: la fortuna sarà dalla vostra parte. Vi sentirete più affascinanti che mai. Stregherete il partner con il vostro carisma e avrete una certa influenza anche sui colleghi di lavoro.

Il vostro modo di fare non passerà inosservato agli occhi di coloro che potrebbero darvi nuove possibilità. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali e voti del 10 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: inseguirete il successo. Purtroppo, però, a un certo punto, vi renderete conto di non poter più mantenere certi ritmi. Avrete bisogno di rallentare e di soddisfare altre necessità. Il desiderio di compagnia, per esempio, prenderà il sopravvento, così come quello di avere un partner affidabile. Voto 6.5.

Capricorno: avvertirete la necessità di tagliare i ponti con una persona importante. Per il momento, non sarete propensi a tornare sui vostri passi. L'istinto, infatti, vi suggerirà di prendere le distanze da tutto ciò che vi fa stare male.

La sofferenza, però, non per questo, sarà meno forte. Voto 5.

Acquario: sarete fieri di questa giornata. Vi sentirete bene con voi stessi, soprattutto pensando a ciò che siete riusciti a raggiungere fino a questo momento. Non vedrete l'ora di condividere esperienze indimenticabili con la persona amata. Il partner vi ricambierà con altrettanta passione. Voto 9.5.

Pesci: avrete tanta inventiva. Sperimenterete tutte le opzioni a vostra disposizione Vi piacerà vagare con la fantasia, per soffermarvi sugli aspetti più creativi e inaspettati. Gli amici adoreranno questo lato del vostro carattere, ma la famiglia potrebbe desiderare maggiore concretezza. Voto 7.5.

Classifica del 10 ottobre