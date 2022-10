L'oroscopo di ottobre della settimana prossima, da lunedì 10 a domenica 16, si fa portavoce di interessanti risvolti. Amore, soldi, salute, lavoro, famiglia, relazioni interpersonali e personali saranno gli aspetti che finiranno al centro dell'attenzione degli astri. C'è chi potrà trarre il massimo da queste giornate autunnali e chi, invece, rischierà di perdere il controllo della situazione. La settimana incomincerà con la Luna in procinto di transitare nel domicilio del Toro per poi culminare domenica, con l'ingresso lunare in Cancro. Imprevisti, ostacoli, stangate, discussioni, vediamo cosa aspettarci dagli astri in questa settimana.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Imprevisti e attese saranno in agguato. Nutrite molte speranze, non a caso c'è qualcosa in cantiere da tempo. Vorreste poter tornare indietro nel tempo per poter prendere un altro percorso o magari evitare gli sbagli che ancora oggi vi pesano. Cercate di farvi coraggio e correte qualche rischio in più: o la va o la spacca! Voltate pagina e mettete una pietra sopra le vicissitudini passate. Non è troppo tardi per cambiare e aggiustare il tiro. Coloro che cercano un lavoro o che hanno subito una sorta di ridimensionamento, non dovranno disperarsi troppo a lungo e cercare delle possibilità, anche a part-time. In famiglia occorrerà farsi forza a vicenda.

Toro - Settimana con qualche situazione intrigante di troppo.

Coloro che stanno combattendo una battaglia fisica, non dovranno demoralizzarsi e informarsi su altre cure. Avrete molto da fare tra casa, famiglia e lavoro, ma cercate di strapazzarvi troppo. Non mancheranno delle giornate pigre, in cui faticherete a mettere i piedi fuori dal letto. Cercate non fare tardi al lavoro e di non complicarvi la quotidianità facendo le ore piccole altrimenti innescherete una spirale negativa che porterà a distrarvi dalle faccende importanti.

Attenzione al cambio di stagione, non esponetevi al freddo e assicuratevi di alimentarvi in modo sano ed equilibrato.

Gemelli - La stagione delle castagne porta a perdere qualche capello di troppo, per cui non allarmatevi eccessivamente. Questa settimana potrebbe condurvi a prendere quelle decisioni che da tempo procrastinate.

Potreste sentirvi spaesati, specie di fronte a un improvviso aumento o cambiamento. Cercate di non disperarvi troppo davanti agli imprevisti e pensate a delle soluzioni, specie se riguardano soldi e lavoro. Chi studia vorrebbe avere un supporto maggiore. In questo periodo le energie fanno cilecca così come la concentrazione. Prendetevi del tempo per staccare la spina e rilassarvi al riparo dai dispositivi elettronici. Tempo di uscite e confidenze in famiglia.

Cancro - Tempi pesanti a livello economico e professionale, ma voi siete un segno tenace e pieno di creatività. Magari vi piangete addosso, ma poi riuscite a ripartire dimostrando di avere tanta resilienza. Avete rinunciato a molte cose e ormai non sapete più che cinghie stringere.

Per fortuna questa settimana verrà in vostro aiuto portandovi a pareggiare i conti o a scovare delle soluzioni efficaci. Volere è potere, per cui non gettate la spugna davanti ai problemi e vagliate dei percorsi alternativi. Questi sono tempi di magra, tirate fuori tutta la vostra inventiva e dimostrate a tutti di che pasta è fatto un nativo del Cancro! Amore intenso tra genitori e figli, confidenze profonde. Col partner è tempo di arrivare al dunque.

Previsioni astrologiche della settimana, l'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - La vostra sensibilità e l'altruismo di cui siete dotati, ultimamente sta andando a farsi benedire. A quanto pare state attraversando un periodo faticoso e caotico.

L'estate è praticamente un lontano ricordo e siete alle prese con famiglia, lavoro, soldi, rincari, 'auto, libri e fogli di giornale'. Rallentate. Durante le giornate dovrete staccare la spina il più possibile, in modo da permettere alla vostra mente di rigenerarsi. Se continuerete a correre senza sosta e a mettervi in secondo piano, finirete per impazzire e stressarvi. In amore la situazione non sarà sempre rosa e fiori poiché si prevedono giornate pesanti e condite di discussioni. Il lavoro e i soldi andranno maneggiati con cura. Occhio a figli o genitori!

Vergine - Avrete a che fare con una settimana turbolenta. La stanchezza vi farà compagnia e faticherete a svegliarvi al mattino. Questo comporterà ritardi e strigliate da parte del superiore.

Non sfogate i vostri malesseri interiori sul cibo altrimenti innescherete un loop negativo che porterà soltanto ad altri problemi. Voglia di cambiare casa, ma mancano i soldi e i finanziamenti opportuni. Gli astri invita a mantenere la calma e ad essere più creativi nello scovare nuove soluzioni. Potreste accusare il colpo tipico dei mesi freddi. Una soluzione a part-time o online potrebbe aiutarvi a sbarcare il lunario. Presto tornerà l'arcobaleno: tenete duro.

Bilancia - L'Oroscopo annuncia una settimana da campioni. Tornerete a macinare risultati grazie al fatto che godrete di massime energie fisiche e mentali. Stangate, solitudine, problemi familiari o amorosi, tutto ciò vi ha tenuto compagnia per molto tempo, ma ora potrete voltare pagina e guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Con un Cancro occorrerà essere sinceri e non fare delle false promesse. L'autunno, generalmente, tende a deprimere gli animi, per cui curate l'alimentazione, idratatevi a sufficienza, leggete dei libri spronanti, non fate le ore piccole e fate molta attività fisica. Qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio o aver bisogno del vostro aiuto. Soldi in entrata ma anche in uscita, datevi una regolata.

Scorpione - State facendo mille sacrifici per tirare avanti la famiglia e la casa. Certe volte vorreste scappare lontano, ma non potete. Vi attende una settimana serena, con qualche novità nel weekend. Chi lavora non dovrà scoraggiarsi davanti a dei possibili ridimensionamenti. In questo periodo è meglio accontentarsi e prendere tutto il prendibile.

In famiglia qualcuno avrà bisogno di voi. Una soluzione creativa potrebbe aiutarvi ad abbattere una buona percentuale dei costi e risparmiare. Leggete e meditate di più, nutrite la vostra mente e il vostro spirito. Vi attende un weekend piacevole, da trascorrere con i propri cari.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Avete trascorso un'estate spensierata e adrenalinica, ma l'autunno pretenderà la vostra massima concentrazione nello studio, nel lavoro o nelle faccende domestiche. Anche coloro che sono in pensione avranno una settimana frenetica, perché occorrerà far fronte a una certa problematica. Un famigliare o una persona vicina a voi necessiterà del vostro aiuto, per cui non dovrete tirarvi indietro.

Aggiornatevi, a quanto pare siete rimasti parecchio indietro e questo non è certamente un punto a vostro favore, anzi. Cercate di mantenere alta la curiosità perché terrà a debita distanza il decadimento mentale. Ottobre sta mettendo a dura prova il vostro portafogli. L'amore, invece, sta per fare un passo in avanti, ma chi è single dovrebbe interrogarsi sulle ragioni che lo spingono a prediligere un certo tipo di partner.

Capricorno - Vi attende una settimana frenetica. L'oroscopo vi vede correre a destra e a manca. Qualcuno o qualcosa potrebbe mettervi ulteriore pressione addosso oppure spingervi ad un bivio. Occhio alla permalosità che sarà maggiore che mai. In famiglia non saranno da escludersi delle discussioni, magari per i capricci di un figlio o le pretese del partner.

Contate fino a dieci prima di aprire bocca, specie in prossimità del weekend. Non dovrete essere frettolosi. Rivedrete una certa persona e noterete quanto sia cambiata con il tempo. L'autunno è lungo, prendetevela comoda.

Acquario - Aspettatevi una settimana con l'umore sotto ai tacchi. I vostri vicini, un parente o un collega potrebbero trovarvi scontrosi e permalosi. Potrebbero nascere scontri e diatribe, per cui cercate di fare buon viso a cattivo gioco. Per quanto riguardano i soldi, non saranno da escludervi delle stangate o delle spese impreviste. Anziché scoraggiarvi e mandare tutto all'aria, fatevi forza ed escogitate qualche metodo creativo per sbarcare il lunario. Dietro ad ogni problema c'è una soluzione, leggete e allargate gli orizzonti.

L'amore di coppia sarà al centro dell'attenzione. Qualcuno è pronto a mettere su famiglia mentre altri temono che il partner si stia allontanando.

Pesci - In arrivo una settimana rosea, con le stelle sorridenti e qualche opportunità in più da cogliere al volo. Il lavoro, ultimamente procede in modo altalenante. Nelle prossime giornate dovrete concentrarvi di più ed essere disciplinati. Evitate le abbuffate e le ore piccole. Quando il corpo sta bene anche la mente rende al massimo. In un periodo così difficile è molto importante rimanere focalizzati su ciò che conta e sbarazzarsi del superfluo. Se l'amore sembra 'scaduto', reinventatevi oppure chiudete la relazione. Non è mai troppo tardi per niente, che si tratti di tornare a studiare, per cambiare mestiere, per chiudere una storia d'amore ormai logora. Occhio alle critiche e al portafogli.