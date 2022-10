Il mese di ottobre sta entrando nel vivo e ha già portato con sé diversi cambiamenti dal punto di vista astrologico per tutti i segni. Di seguito l'Oroscopo per il 4 ottobre 2022 per tutti i segni con i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore se c'è qualcosa da dire meglio parlare con chiarezza, vi sentite maggiormente nervosi in questo momento. Nel lavoro, se alcune persone non sono dalla vostra parte, potreste anche darci un taglio netto.

Toro: per i sentimenti mattinata interessante, per questo motivo se c'è da fare una richiesta agite adesso.

Nel lavoro le buone novità non mancheranno in poco tempo.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante grazie alla Luna nel segno, riuscirete a vivere tutto con maggiore serenità. A livello lavorativo se c'è qualcosa da fare, un cambiamento è possibile da qui ai prossimi giorni.

Cancro: in amore mattinata che potrebbe portare qualche problema da risolvere, ci sono diverse cose da fare e da gestire. A livello lavorativo sfruttate questo momento per risolvere i problemi personali.

Leone: per i sentimenti giornate che potrebbero portare qualche dissenso, cercate però di far andare tutto per il verso giusto. Nel lavoro sarà possibile iniziare qualcosa di nuovo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole che regala nuove emozioni, vi sentite più forti al momento.

Nel lavoro le trattative potranno essere rivalutate, c'è voglia di fare qualcosa in più.

Bilancia: per i sentimenti giornata sottotono, portate avanti i consigli da parte da chi sta comunque al vostro fianco. Nel lavoro con Giove dissonante alcuni progetti sono comunque validi, gestite al meglio le risorse economiche.

Scorpione: in amore se ci sono alcune questioni da affrontare sfruttate questo momento, evitate però di mettere troppa carne al fuoco.

Nel lavoro iniziative importanti da far partire, non mancherà però qualche perplessità.

Sagittario: al livello amoroso giornata importante, gli incontri del periodo porteranno lontano. Nel lavoro situazione favorevole per coloro che hanno vissuto un momento di fermo.

Capricorno: in amore ci sono alcune perplessità da dover gestire con cautela, i progetti a lunga scadenza comunque non mancheranno.

Nel lavoro evitate di fare scelte azzardate, comunque il momento è importante adesso.

Acquario: per i sentimenti momento che deve portare a prendere una decisione se ci sono due storie parallele. Nel complesso però è un momento migliore. Nel lavoro potrete far partire nuove iniziative.

Pesci: in amore c'è bisogno di una maggiore grinta per superare delle difficoltà, non manca però qualche momento di nervosismo punto nel lavoro cautela per evitare problemi.