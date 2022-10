L'oroscopo della giornata di lunedì 10 ottobre vede i nati Cancro alle prese con cattivi pensieri, mentre Capricorno tenderà a fidarsi solo di se stesso. Venere guarderà storto gli Ariete, anche se la Luna sarà favorevole, mentre Pesci si sentirà spesso a suo agio con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 10 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 10 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà con la Luna in congiunzione per i nati del segno. Ciò nonostante ci sarà ancora il pianeta Venere a guardarvi storto, e rendere complicata la vostra vita amorosa.

Single oppure no, cercate di avere buon senso nei rapporti che avete. In ambito lavorativo superare certi ostacoli non sarà semplice, ma con l'aiuto di Marte e Giove non sarà di certo impossibile. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di lunedì che vi vedrà alle prese con un cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo. In amore l'attesa e il desiderio di vivere nuove esperienze vi spingerà ad avere una relazione diversa dal solito, ma soprattutto, migliore. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora per un po’ Mercurio a favore per finalizzare alcuni importanti progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima in questa giornata di lunedì per voi. La Luna e Venere domineranno questo cielo, rendendo di fatto la vostra vita sentimentale piacevole e romantica.

Single oppure no dunque, sarà un bel periodo per provare a concentrarsi di più sulla persona che amate. In ambito lavorativo alcuni progetti inizieranno a prendere forma, e vedrete arrivare buoni risultati. Voto - 9️⃣

Cancro: cattivi pensieri sfioreranno la vostra mente secondo l'oroscopo di lunedì 10 ottobre. Soprattutto sul fronte sentimentale, faticherete a vedere quanto di buono ci sia tra voi e la vostra fiamma.

Prendetevi qualche momento per riflettere, e capire cosa potete fare per aggiustare la vostra storia d'amore. In ambito professionale avrete buoni progetti da sviluppare, ma dovrete dimostrare di essere la persona più adatta per certi incarichi. Voto - 6️⃣

Leone: ottimo cielo per voi sul fronte amoroso. La Luna e Venere vi sorrideranno e, soprattutto sul fronte sentimentale, fortuna e buoni sentimenti da condividere con la vostra anima gemella non mancheranno.

Se siete single potrebbe essere un buon momento per mettersi a caccia del vero amore. In ambito lavorativo potrebbe essere una giornata produttiva e fortunata. Non sottovalutate le opportunità che arriveranno. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo nel complesso stabile in amore per i nati del segno. Secondo l'oroscopo, tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa di coppia, ma anche voi cuori solitari sarete spesso inclini a mostrare i vostri sentimenti nei confronti della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete darvi da fare per portare a termine i vostri progetti professionali, sfruttando al meglio la buona posizione di Mercurio. Voto - 8️⃣

Bilancia: il pianeta dell'amore Venere sarà piuttosto generoso con voi in questa giornata, ciò nonostante la Luna in opposizione potrebbe raffreddare un po’ l'intesa tra voi e il partner.

Va bene essere romantici, ma dovrete anche saper dimostrare con i fatti quello che provate per la vostra anima gemella. Nel lavoro non avrete difficoltà a gestire le vostre mansioni, raggiungendo spesso risultati davvero convincenti. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di lunedì 10 ottobre che vedrà un cielo favorevole e sereno sopra di voi. In amore avrete spesso il consenso del partner, che vi permetterà di sentirvi felici e in sintonia, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul posto di lavoro dovrete essere più attivi, e non limitarvi soltanto a fare lo stretto necessario se volete davvero aspirare a qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Oltre al sostegno di Venere, si aggiungerà quello della Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete. Single oppure no, riuscirete a essere più spontanei e romantici nei confronti della persona che amate, in particolare voi nati nella prima decade. Nel lavoro potrebbero esserci delle evoluzioni grazie a Giove e Saturno, ciò nonostante meglio non farsi carico di responsabilità che al momento non potete mantenere. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo difficile in amore per i nati del segno. La settimana non inizierà al meglio per voi, a causa di Venere e della Luna in cattivo aspetto. Single oppure no, tenderete a fidarvi poco degli altri, e soltanto di voi stessi. Dovrete cercare di essere più aperti con chi vi sta intorno.

In ambito lavorativo l'appoggio di Mercurio non durerà ancora a lungo, dunque se avete importanti progetti in corso, forse è arrivato il momento di ultimarli. Voto - 6️⃣

Acquario: ottimo inizio di settimana per voi secondo l'oroscopo, merito di questo cielo che vi sorride. In amore sarete coinvolti nell'affetto della persona che amate, mettendo in risalto l'intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single i buoni incontri non mancheranno, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito professionale Mercurio sta per tornare dalla vostra parte, e allora potrete dare veramente il meglio di voi, anche se già così state andando benissimo. Voto - 9️⃣

Pesci: anche se questo cielo non sarà estremamente favorevole, in questa giornata di lunedì tenderete spesso a sentirvi a vostro agio con il partner.

Lentamente, riuscirete a costruire una buona intesa tra voi. Se siete single non vi dispiacerà costruire nuovi legami, che presto potrebbero diventare molto importanti. In ambito lavorativo cercate di mettere più in risalto le vostre buone qualità, ma soprattutto, fate sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣