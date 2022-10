L'oroscopo di martedì 4 ottobre sarà caratterizzato da grandi sorprese. La vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali verrà influenzata dai transiti dei pianeti. Le previsioni astrali descriveranno un quadro complesso e imprevedibile. Ogni segno potrà contare sul favore o sulla contrarietà delle stelle. Alla fine, sarà presente anche una classifica generale per rendere più chiaro l'andamento della giornata. Si ricorda che anche l'ascendente ha un ruolo importante nella definizione del proprio profilo.

Previsioni astrologiche di martedì 4 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete leali verso il prossimo, ma qualcuno potrebbe tradire la vostra fiducia. Per fortuna, il partner sarà colmo d'amore. Basterà il suo sguardo per donarvi il sorriso. Deciderete di intraprendere un nuovo percorso. Per voi, sarà molto importante allontanarvi dalla zona di comfort. Voto 7.

Toro: la vostra spontaneità potrebbe essere fraintesa. Alcune persone, infatti, faranno fatica ad accettare un'eccessiva sincerità. In particolare, potreste avere qualche difficoltà sul posto di lavoro. Sarà importante non prendere le distanze dagli amici di vecchia data: vi offriranno nuove prospettive. Voto 5.

Gemelli: tenderete a gettare la spugna.

Non vi sentirete pronti a intraprendere determinate battaglie. La giornata proseguirà senza eclatanti colpi di scena. Per fortuna, le cose, successivamente, tenderanno a migliorare. Il partner potrebbe essere decisamente distratto. Voto 4.

Cancro: la vostra realtà sentimentale si capovolgerà. Proverete delle sensazioni nuovi e inizierete a esplorare un territorio ancora sconosciuti.

Sarete grati a voi stessi per esservi concessi questa possibilità. Il partner sarà molto dolce nei vostri confronti e compirà gesti romantici. Voto 8.5.

Oroscopo e voti del 4 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la vostra giornata subirà un piacevole cambiamento inaspettato. Vi sentirete molto più energici. Finalmente, ritroverete il desiderio di mettervi alla prova e di scalare montagne che ritenevate troppo alte per voi.

Potrete contare sulla presenza di un partner affettuoso e di una famiglia affiatata. Voto 9.

Vergine: avrete un ottimo controllo di voi stessi. Trasformerete le emozioni in un punto di forza. Le userete per disegnare la strada desiderata. Sarete sensibili alla sofferenza altrui, ma adotterete un approccio pratico. Infatti, preferirete dare utili consigli che lasciarvi trascinare dall'ansia. Voto 7.5.

Bilancia: rischierete di rovinare il rapporto di coppia. Il vostro orgoglio, infatti, vi spingerà a prendere delle decisioni avventate. Non perdonerete facilmente, soprattutto quando sarete convinti di avere ragione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a dialogare con il partner.

Voto 5.5.

Scorpione: perderete il controllo con la persona amata. Le sue parole non solo non saranno in grado di calmarvi, ma alimenteranno la vostra rabbia. Il primo istinto sarà quello di allontanarvi, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di riflettere. Una mossa troppo affrettata non vi sarà di alcun aiuto. Voto 4.5.

Previsioni zodiacali del giorno 4 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa giornata sarà ricca di impegni. Non riuscirete a portare a termine tutte le vostre mansioni perché avrete bisogno anche di riposare. Le previsioni astrologiche del 4 ottobre vi consigliano di non tirare troppo la corda. Una buona organizzazione riuscirà a compensare l'eventuale ritardo.

Voto 6.

Capricorno: amerete le piccole avventure di tutti i giorni. Non vi fossilizzerete su una determinata routine, ma vi piacerà sperimentare. Potrebbe essere il momento giusto per provare a conoscere qualcuno di molto speciale. Sicuramente, non vi pentirete della vostra audacia. Voto 8.

Acquario: sarà un momento magico per la relazione di coppia. Vi sentirete perfettamente in sintonia con il partner. Prenderete insieme le decisioni e vi sosterrete in ogni fase della giornata. Metterete da parte le recenti discussioni per dare spazio all'affetto, al romanticismo e al rispetto reciproco. Voto 9.5.

Pesci: sarete troppo buoni con gli altri. Direte sì a qualsiasi richiesta, anche a costo di dover rinunciare a parte del vostro tempo libero.

La vostra generosità vi ripagherà, ma dovrete imparare a selezionare le persone da avere accanto. Non tutti, infatti, vi saranno riconoscenti. Voto 6.5.

Classifica del 4 ottobre di tutti i segni zodiacali